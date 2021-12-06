Dolar, altın ve borsa güne nasıl başladı?

Dolar güne 13,77 liradan başlarken, altında ise hareketlilik sürüyor. Gram altın 790,94 liradan işlem görüyor. Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi ise, haftaya yüzde 0,56 artışla 1.921,19 puandan başladı.

Dolar ve altın piyasasında oklar yukarı doğru gösteriyor.

Dolar/TL, haftaya artışla başlamasının ardından 13,77 seviyelerinde işlem görüyor.

Cuma günü yükseliş eğiliminde hareket eden dolar/TL, günü önceki kapanışın yüzde 0,1 üzerinde 13,7076'dan tamamladı.

Dolar/TL, yeni haftaya da değer kazancıyla başlamasının ardından saat 10.30 itibarıyla önceki kapanış seviyesine göre yüzde 0,5 artışla 13,7710 seviyesinden işlem görüyor. Aynı dakikalarda avro/TL yüzde 0,31 değer kazanarak 15,4850'den, sterlin/TL yüzde 0,2 yükselişle 18,2240'tan satılıyor.

Dolar endeksi, şu sıralarda önceki kapanışa göre yüzde 0,2 artışla 96,3 seviyesinde dengelenirken, avro/dolar paritesi ise yüzde 0,3 azalışla 1,1280'den alıcı buluyor.

Analistler, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) son zamanlarda şahinleşen tonu ve yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında Omicron varyantının yarattığı belirsizliklerin küresel dolar talebini artırdığını ifade etti.

Bugün yurt içinde reel efektif döviz kuru, yurt dışında ise Avro Bölgesi'nde yatırımcı güven endeksi verileri ile Kovid-19 salgınına ilişkin haber akışının takip edileceğini belirten analistler, teknik açıdan dolar endeksinde 96,5 seviyesinin direnç, 95,7'nin destek konumunda olduğunu bildirdi.

Altın fiyatlarında hareketlilik sürüyor

6 Aralık'ta altın fiyatları güne yükseliş ile başladı. Koronavirüs salgını ile başlayan küresel çaptaki kararsızlık altın fiyatlarını da etkiliyor.

Omicron varyantı ve Fed'in faiz artırım ihtimali altın fiyatlarında dengesizliğe neden oldu.

Saat 09.36'ya göre gram altın 790,94 liradan, çeyrek altın ise ise 1.297,57 liradan satılıyor.

Cuma günkü kapanışta gram altının satış fiyatı 780 lira, çeyrek altının fiyatısı ise 1.266 lira olmuştu.

Saat 09.36'ya göre altın alış ve satış fiyatları şöyle:

Borsa haftaya rekorla başladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi ise, haftaya yüzde 0,56 artışla 1.921,19 puandan başladı.

Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 10,79 puan ve yüzde 0,56 değer kazanarak 1.921,19 puanla tüm zamanların en yüksek seviyesine çıktı. Bankacılık endeksi yüzde 0,27 ve holding endeksi yüzde 0,64 artış kaydetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 1,69 ile turizm, tek kaybettiren yüzde 0,44 ile orman, kağıt, basım oldu. BIST 100 endeksi, cuma günü önceki kapanışa göre yüzde 1,61 değer kazanarak kapanış rekorunu 1.910,41 puana taşıdı. Analistler, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında ortaya çıkan Omicron varyantının yarattığı belirsizliklerin küresel risk algısı üzerinde etkisini sürdürdüğünü söyledi. Bugün yurt içinde reel efektif döviz kuru, yurt dışında ise Almanya'da fabrika siparişleri ve Avro Bölgesi'nde yatırımcı güven endeksi verilerinin takip edileceğini aktaran analistler, Kovid-19 salgınına ilişkin haber akışının da yatırımcıların odağında bulunduğunu bildirdi. Analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 1.950 seviyesinin direnç, 1.870 puanın destek konumunda bulunduğunu ifade etti.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.