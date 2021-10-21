Türkiye gıda israfında üçüncü

Türkiye’de her yıl 18,8 milyon ton gıda çöpe atılıyor. En çok israf edilen ürünlerin başında sebze, meyve ve ekmek geliyor.

Ülkemizde günlük ortalama 100 milyon adet ekmek üretimi gerçekleştirilirken Günde 10 milyona yakın, yılda 3.6 milyar ekmeği israf etmekteyiz.Türkiye yıllık ortalama 20 milyon ton buğday üretimine imza atarken 8 milyon ton da buğday ithal eden konumda.

Buğday ekim alanları ve rekolte

TÜİK verilerine göre Türkiye buğday ekim alanı 2020/21 üretim sezonu itibariyle dünya buğday ekim alanının

%3,2'sini oluşturmaktadır. Bu alan aynı zamanda Türkiye'de toplam ekilen tahıl alanın %44'ünü teşkil etmektedir. 2020/21 üretim sezonu itibariyle Türkiye buğday ekim alanı 69,2 milyon da olup bu alanın %42'sini

oluşturan ilk 10 il sırasıyla; Konya, Şanlıurfa, Ankara, Diyarbakır, Yozgat, Sivas, Tekirdağ, Çorum, Kayseri ve Mardin.

Buğday üretimi; 2020/21 üretim sezonunda bir önceki sezona göre ekim alanında %1,0 artış verimde ise %6,6'lık artış yaşanmıştır. Ekim alanı ve verimdeki artışa bağlı olarak buğday üretimi 2020/21 üretim sezonunda

%7,9 artarak 20,5 milyon ton olmuştur. İklim koşullarının 2020/21 üretim sezonuna göre daha elverişsiz geçmesi ve verimde yaşan azalış ile birlikte 2021/22 üretim sezonunda buğday üretimi 19 milyon ton olarak tahmin

edilmektedir.

İklim krizi etkisi

istegelsin'in CEO'su Sedat Yıldırım ise Webrazzi Summit 2021'de yaptığı konuşmasında büyük bir soruna dikkat çekerek “Gıda israfı aynı zamanda su, toprak, enerji, iş gücü ve sermaye gibi kaynakların boşa gitmesine neden olurken, iklim krizini de besliyor” dedi.



GSMH'nin 1,4 katı çöpe gidiyor

Yıldırım, "Her yıl dünyada üretilen gıdanın üçte biri tarladan perakendecilere, işletmelere ve mutfaklarımıza uzanan tedarik zincirinde çöpe gidiyor. Bu israfın değeri yaklaşık 1 trilyon dolara denk geliyor. Türkiye'nin yıllık gayri safi milli hasılasının 1,4 katı her sene çöpe atılıyor. Birleşmiş Milletler gıda israfının iklim krizini beslediğini belirterek büyük uyarılarda bulunuyor" yorumunu yaptı.

10 milyon kişi açlıktan ölüyor

Yapılan araştırmalara göre, eğer gıda israfı bir ülke olsaydı, dünyada ABD ve Çin'den sonra en fazla karbondioksit üreten üçüncü ülke olurdu. Ayrıca gıda israfı dünyadaki suyun azalmasına da neden oluyor. Tüm bu israfın yanında dünyada her gün 25 bin kişi, her yıl yaklaşık 10 milyon insan açlıktan ölüyor. Dünyada 850 milyon insan açlık çekiyor ve her dokuz kişiden biri yatağa aç giriyor. Bu kadar insan açken, gıda israfının bu derecede yüksek olması anlaşılır bir durum değil.



Büyük bir israf

"Türkiye'de her yıl 18,8 milyon ton gıda çöpe atılıyor. En çok israf edilen ürünlerin başında sebze, meyve ve ekmek geliyor. Türkiye kişi başına en çok gıda israf eden 3. ülke konumunda. Yıllık ortalama 214 milyar TL ile her yıl milli gelirimizin yüzde 4,1'ini çöpe atıyoruz. Her gün üretilen 85 milyon ekmekten 6 milyonunu çöpe atıyoruz. Gıda israfı aynı zamanda su, toprak, enerji, iş gücü ve sermaye gibi kaynakların büyük oranda boşa gitmesine neden olurken iklim krizini de besliyor.”

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.