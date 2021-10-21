Lokomotiv Moskova-Galatasaray maçı Exxen izleme ve üyelik linki | Galatasaray UEFA Avrupa Ligi'nde yoluna emin adımlarla ilerlemeye devam etmek istiyor. Galatasaray lider konumda bulunduğu UEFA Avrupa Ligi E Grubu’nda bu akşam Rusya'nın güçlü takımlarından Lokomotv Moskova ile karşılaşacak. Bu zorlu mücadelede taraftarlar takımlarını ekran başında desteklemek için maçı izlemek istiyor. Dev maç Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Exxen platformunda yayınlanacak. Zorlu mücadeleyi şifresiz izlemek isteyenler ExxenSpor'a üye olmak zorunda.

Lokomotiv Moskova-Galatasaray maçı Exxen izleme ve üyelik linki | Galatasaray UEFA Avrupa Ligi'nde yoluna emin adımlarla ilerlemeye devam etmek istiyor. Galatasaray lider konumda bulunduğu UEFA Avrupa Ligi E Grubu'nda bu akşam Rusya'nın güçlü takımlarından Lokomotv Moskova ile karşılaşacak. Bu zorlu mücadelede taraftarlar takımlarını ekran başında desteklemek için maçı izlemek istiyor. Dev maç Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Exxen platformunda yayınlanacak. Zorlu mücadeleyi şifresiz izlemek isteyenler ExxenSpor'a üye olmak zorunda.

Galatasaray UEFA Avrupa Ligi'nde Rusya'nın zorlu ekiplerinden Lokomotiv Moskova ile karşılaşacak. Rusya deplasmanına gidecek olan sarı kırmızılı ekip Rusya'dan puan yada puanlarla dönmenin hesabını yapıyor. UEFA Avrupa Ligi E Grubu'nda lider olan Galatasaray liderliğini pekiştirmek için sahaya 3 puan parolası ile çıkacak. Bu zorlu mücadelede takımlarının maçlarını ekrandan izleyerek destek olmak isteyen taraftarlar Lokomotiv Moskova-Galatasaray maçı izleme nasıl ve nereden yapılır sorusuna yanıt arıyor.

Lokomotiv Moskova-Galatasaray maçı donmadan şifresiz izle

Lokomotiv Moskova-Galatasaray maçını kesintisiz ve HD kalitesinde izlemek isteyen taraftarlar Exxen'e üye olmalı. Türkiye'de Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi ve Konferans Ligi maçlarının yayın hakları 3 yıllığına Exxen platformunda. ExxenSpor'a bir kaç dakikada üye olarak takımlarınızın maçlarını kesintisizi HD, canlı ve şifresiz izleyebilirisiniz.

Lokomotiv Moskova-Galatasaray maçı Exxen izleme ve üyelik linki

Lokomotiv Moskova-Galatasaray maçını şifresiz Exxen'de izlemek isteyenler aşağıdaki bağlantıya tıklayarak kolayca üye olabilir.

https://www.exxen.com/tr/sign-up

Üyelik işlemi tamamlandığında Lokomotiv Moskova-Galatasaray maçını şifresiz ve canlı olarak yasal yollardan izlenebilir. Yasal olmayan korsan yayınların izlenmesinin suç olduğunu hatırlatmak isteriz.

Lokomotiv Moskova-Galatasaray maçı ne zaman saat kaçta?

Lokomotiv Moskova-Galatasaray maçı Rusya'da oynanacak. Lokomotiv Central Stadyumu'nda 21 Ekim Perşembe günü yapıolacak maç saat 22.00'de başlayacak.

Lokomotiv Moskova-Galatasaray maçı hangi kanalda?

Lokomotiv Moskova - Galatasaray maçı Exxen'den canlı olarak izlenebilecek.

Lokomotiv Moskova-Galatasaray maçı şifreli mi?

Dev maç ücretli üyelik sistemi ile çalışan Exxen platformunda olacak. Exxen'e üye olarak maçı izlemek mümkün.

NOT: Yasal olmayan site ve platformlardan maç yayını yapmanın ve izlemenin suç olduğunu belirtmek isteriz.

Galatasaray UEFA Avrupa Ligi kalan maçları

16 Eylül 19.45 | Galatasaray-Lazio

30 Eylül 22.00 | Marsilya-Galatasaray

21 Ekim 22.00 | Lokomotiv-Galatasaray

4 Kasım 19.45 | Galatasaray-Lokomotiv

25 Kasım 19.45 | Galatasaray-Marsilya

9 Aralık 22.00 | Lazio-Galatasaray

ExxenSpor ücreti ne kadar?

ExxenSpor Reklamlı paketi aylık vergiler dahil 49,80TL,

ExxenSpor Reklamsız paketi aylık vergiler dahil 59,80TL'dir

ExxenSpor SMS ile üyelik nasıl yapılır?

ExxenSpor'a bir SMS ile üye olabilirsiniz. SMS ile üyelik için TürkTelekom, Vodafone ve Turkcell hatlı telefonlarından 9300'a

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Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.