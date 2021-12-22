Türk lirasının yükselişini Almanlar ve Amerikalılar nasıl gördü?

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarının ardından kurda önemli gerileme olurken bu durum dış basında da önemli ber tuttu. Almanya'da Türk lirasının değerlenişi nasıl değerlendirildi? Amerikan basını Türkiye'deki gelişmelere nasıl yaklaştı..

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarının ardındanz kurda önemli gerileme olurken bu durum dış basında da önemli ber tuttu. Almanya'da Türk lirasının değerlenişi nasıl değerlendirildi? Amerikan basını Türkiye'deki gelişmelere nasıl yaklaştı.......

Amerikan basını Türkiye Türk lirasına nasıl bakıyor?

Bloomberg değerlendirmesi şöyle: "Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yatırımı çekmek ve azalan halk desteğini artırmak içinMerkez Bankasına faiz indirimi baskısı yapmasının ardından Türk lirası yüzde 50'den fazla değer

kaybetmişti. Pazartesi günü duyurulan bir kurtarma planı, yatırımcıları kurdaki sert dalgalanmalara karşı koruma taahhüdünde bulundu ve liraya büyük değer kazandırdı, bu durum Erdoğan'a 2023

seçimleri öncesinde zaman kazandırabilir. Liranın döviz karşısındaki düşüşü bankaların faiz oranlarını aşacak olursa hükümet, lira hesabı bulunanlara aradaki farkı ödeyecek ancak analistler, hükümetin lirayı bu şekilde koruma altına

alarak örtülü faiz artırımı yaptığını ve lira hesabı bulunan kişilerin avantajlarını elinden aldığını söylüyor. Ankara Bilkent Üniversitesinden ekonomi profesörü Refet Gürkaynak, “Çok büyük bir adı konulmamış faiz artırımı yapıldı. Döviz yükseldiğinde bütçenin üzerinde ağır bir yük oluşacaktır. Bu tür bir yük, genelde daha yüksek döviz kuru ve enflasyon olarak yansır.” yorumunda bulundu.

Bütçeyi feda etmek

Planın amacı, bireysel yatırımcının dolar talebini bastırmak ancak resmi bir faiz artışı yapmamanın bir bedeli var: Hazine, dolarda yeni bir artış görülmesi durumunda lira hesaplarında yaşanan kaybı karşılayacak. Türkiye Merkez Bankasının eski başkan yardımcısı ve şu an muhalefet partilerinden birinde siyasetçi olan İbrahim Turhan, “Faiz artışına gerek kalmadığı iddiasını destelemek için ekonominin son çapası olan bütçe de feda edildi diyebiliriz. Bu şekilde, liradaki değer kaybının maliyeti tüm topluma

yansıtıldı.” dedi.

Alman basını Türkiye'deki gelişmeleri nasıl gördü?



DPA gelişmeleri şöyle gördü: Lira krizi, Türkiye'de insanları ve ekonomiyi ağır şekilde etkiliyor. Cumhurbaşkanı'nın sürekli olarak faiz artırımına karşı ifadeleri de bu duruma katkı sağladı. Şimdi hükümet ulusal paranın değerindeki

düşüşe direniyor. Bunun etkisi görülmeye başlandı ancak bu ne kadar sürdürülebilir olacak?

Türk hükümeti, ulusal para birimi lirada yaşanan sert düşüşe direniyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın pazartesi akşamı açıkladığı gibi, diğer şeylerin yanı sıra, vatandaşların

tasarruflarının fiili devlet garantisiyle döviz kuru dalgalanmalarına karşı korunması gerekiyor. Türk lirası, haftalardır tarihi değer kayıpları yaşamasının ardından, ABD doları ve avro karşısında birden

değer kazanmaya başalayarak tepki gösterdi...

Erdoğan'ın açıklamasına saatler kala, Türk finans piyasalarında üst üste ikinci işlem gününde dramatik görüntüler yaşandı. Bir dolar ilk kez 18 lirayı aşan bir rakamdan işlem gördü ve avro 20

liranın üzerine çıktı. Ancak salı günü bir dolar 13,3 liradan işlem gördü, bir avro ise 15,1 liraya kadar geriledi. Türk borsası son zamanlarda liradaki değer kaybından ciddi şekilde zarar gördü ve birkaç

kez o kadar şiddetli çöktü ki ticaretin askıya alınması gerekti. Erdoğan'ın kurtarma paketine kadar lira bu yıl değerinin yarısından fazlasını kaybetti....

Hükümetin, devlet mevduat garantisi şeklinde sunduğu bu paket, başlangıçta büyük etki etti. Soru, bu etkinin sürdürülebilir olup olmadığıdır. Çünkü bu hamle, Türkiye'nin temel sorunları, yüksek

enflasyon ve düşen faiz oranlarında hiçbir şeyi değiştirmiyor. Dekabank'taki analistler, “Deneyheyecan verici olmaya devam ediyor. Erdoğan daha fazla faiz indirimi talep etti.” diyor. Söz konusu paket kur risklerini özel sektörden alıp devlete bırakıyor. Aşırı durumlarda, Türkiye için söz konusu paket çok pahalıya mal olabilir.



Die Zeit-İnternet: Lira Erdoğan'ın konuşmasının ardından önemli ölçüde değer kazandı

Türk Cumhurbaşkanı Politikalarıyla Türk Lirasının Değerindeki Düşüşü Alevlendirdi... Mevduatı Koruyacağını Açıklamasının Ardındansa Para Biriminin Değeri Yüzde 25 Arttı--

Hükûmetin para politikası önlemleri paketini açıklamasının ardından Türk lirası haftalardır ilk kez önemli ölçüde değer kazandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın pazartesi akşamı yaptığı

konuşmada vatandaşları ve şirketleri kur dalgalanmalarından daha iyi korumak istediğini açıklamasının ardından lira, ABD dolarına göre yüzde 25 civarında artış kaydetti.

Erdoğan, Kabine toplantısının ardından yaptığı açıklamada, "Bundan sonra hiçbir vatandaşımız döviz kurundaki dalgalanmaların faiz ödemelerinden elde edilen kârları yok edeceğinden korktuğu için

mevduatlarını liradan dövize çevirmek zorunda kalmayacak." dedi. Hatta mevduattaki kayıpların, bankaların vaat ettiği faiz oranlarından daha yüksek olması durumunda bu zararın karşılanacağı

belirtildi. Ayrıca hükûmet, şirketlerin yüksek kur risklerine karşı korunmalarına da yardımcı olmak istiyor.

Yüzde 50'den Fazla Değer Kaybı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamasından saatler önce Türkiye finans piyasalarında üst üste ikinci işlem gününde de ciddi bir çalkantı yaşandı. Bir dolar ilk kez 18 lirayı aştı ve avro 20 liranın üzerine

çıktı. Türk borsası son zamanlarda liradaki değer kaybından ciddi şekilde zarar görmüştü. Ulusal para birimi bu yıl içinde Erdoğan'ın önlem paketine kadar değerinin yarısından fazlasını kaybetmişti.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.