Abdullah Avcı'dan heyecanlandıran Visca açıklaması!

Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, Altay maçı sonrası açıklamalarda bulunurken Edin Visca konusuna da değindi.

Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, Altay maçı sonrası açıklamalarda bulunurken Edin Visca konusuna da değindi.

''Çok sevdiğim bir futbolcu''

"Visca'yı da Bosna'dan A2 milli takımından tespit edip almıştık. Çok sevdiğim bir oyuncu, o da bana saygı duyuyor, ve şu an rakibim.. Visca'yı tabi ki isterim. Ama benim karar verebileceğim bir durum değil. Kulübü, mukavelesi birçok detay var."

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.