DİĞER İÇERİKLER

KURUMSAL

SOSYAL HESAPLAR

CANLI YAYIN
Bakan Nebati: “Dolar daha da düşecek... Bankalar çok mutlu...”
Türk lirasının yükselişini Almanlar ve Amerikalılar nasıl gördü?
Abdullah Avcı'dan heyecanlandıran Visca açıklaması!
37 TL'den alıcısı varken 30 TL'ye geriledi
Montaigne’den Türk ordularının disiplinine övgü
Van-Bitlis kara yolunda iki yolcu otobüsü devrildi: 24 yaralı
Döviz kuru farkını TCMB ödeyecek
Faiz oranları düştü mü? Bankaların faiz oranları ne kadar oldu?
Nijerya: FETÖ'nün, Türkiye'yle ilişkileri baltalamasına izin vermeyeceğiz
Derya Uluğ sağlık durumu nasıl? Derya Uluğ hastaneye kaldırıldı!
Almanya Kovid-19 önlemlerini sertleştirdi
Muharrem Sarıkaya istifa mı etti? Canlı yayında tokat atan gazeteci kovuldu mu istifa mı etti?
10 yaş üstü araç alırken gözünüz açık olsun
Galatasaray yenildi mi? Adana Demirspor-Galatasaray maçı kaç kaç bitti? Galatasaray kaçıncı
Başakşehir kaçıncı? Giresunspor'un kaç puanı var?

TIMETURK / SPOR / Abdullah Avcı'dan heyecanlandıran Visca açıklaması!

Abdullah Avcı'dan heyecanlandıran Visca açıklaması!

Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, Altay maçı sonrası açıklamalarda bulunurken Edin Visca konusuna da değindi.

50 Dakika Önce
2021-12-21 23:54:46
Abdullah Avcı'dan heyecanlandıran Visca açıklaması!

Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, Altay maçı sonrası açıklamalarda bulunurken Edin Visca konusuna da değindi.

''Çok sevdiğim bir futbolcu''

"Visca'yı da Bosna'dan A2 milli takımından tespit edip almıştık. Çok sevdiğim bir oyuncu, o da bana saygı duyuyor, ve şu an rakibim.. Visca'yı tabi ki isterim. Ama benim karar verebileceğim bir durum değil. Kulübü, mukavelesi birçok detay var."

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

YORUMLAR (0)

Görüş Bildir Bizimle Paylaş