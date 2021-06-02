Turizm için 'sineklere de bütçe' aktarılmış

Kültür ve Turizm Bakanlığı diğer bakanlıklarla koordineli şekilde turizme engel olabilecek sinek ve sivrisineklerle mücadele için bile bütçe oluşturmuş bulunuyor. Bu proje için Sağlık Bakanlığı Türkiye Halk Sağlığı Kurumu Başkanlığı’nın bütçesine 2020 yılında 500 bin TL ödenek aktarıldı.

Kültür ve Turizm Bakanlığı 2023 yılı hedeflerine ulaşmak için stratejik kararlar alırken gerek yurt içi gerek yurt dışı yatırımlarına da devam ediyor. Teşkilat yapısı ve ana hedefleri ekseninde düşünüldüğünde "bacasız sanayi" olarak tabir edilen turizm sektörü personel ve tesis açısından hergeçen gün üzerine koyarak gelişirken kültür alanındaki geniş yelpazede de salgına rağmen yatırım ve atılımlar gerçekleştirilme gayretinde.

Gelin isterseniz bu gayretin bir nevi rotasını gösteren bakanlık verilerine bakalım:

Bakanlıkta kaz kişi çalışıyor?

Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın 2020 yılı idare faaliyet raporuna göre; 2020 yılı sonu itibariyle Bakanlığın (merkez, taşra, yurt dışı ve DÖSİMM kadroları olmak üzere) 19 bin 717 personeli bulunuyor.Bakanlıkta, Yabancı Dil Sınavı (YDS) sonucuna göre (C) ve üstü seviyede dil bilen personel sayısı 1.398, toplam personel sayısının yaklaşık yüzde 7'sini oluşturmakta.

Bakanlığın yaş grubu dağılımı

Yaş gruplarına bakıldığında bakanlıkta 50 yaş üzeri 5794 kiyi bulunuyor. 30-39 yaş arası 5416, 19-29 yaş arası 1672 ve 40-49 yaş arası 6835 kişi çalışıyor. Kültür ve Turizm Bakanlığı'nda 1732 kişi ilkokul mezunu ortaokul mezunu 6417 Ön lisans mezunu 2.000 lisans mezunu 8020 Yüksek lisans mezunu 1402 ve Doktora eğitimi 146. Cinsiyet dağılımı açısından baktığımızda çalışan erkek sayısı yüzde 34 kadın yüzde 66 oranında erkek bulunuyor.

Sözleşmeli sayısı 2275, Taşeron 3456 İşçi 4857 Sanatçı 1133 ve Memur sayısı 10369

Ne kadar bütçe ayrıldı?

2020 yılında Bakanlığın bütçesine 2019 yılına göre yüzde-9,49 azalışla toplam 5.127.247.000.-TL. ödenek tahsis edildi. Yıl içerisinde gerçekleştirilen ekleme ve aktarmalar ile toplam ödeneği 6.213.507.769-TL.'ye

ulaştı. Bunun yüzde 90,61'i olan 5.630.308.152. -TL. harcandı. Bakanlığın bütçesindeki azalış 2019 yılında “Ülkemize Turist Getiren A Grubu Seyahat Acentalarına Verilen Destek Ödemeleri” ile “Ülkemize

Kruvaziyer Gemi ile Turist Getiren A Grubu Seyahat Acentalarına Verilen Destek Ödemeleri” nin 2020 yılında yapılmamasından kaynaklanmıştır.

Somut olmayan kültürel miras envanteri

Türkiye'nin yaşayan miras değerlerinin ve eşsiz kültürel hazinelerinin kayıt altına alındığı ulusal envanter, Somut Olmayan Kültürel Miras Değerlendirme Kurulu'nun kararıyla yeniden düzenlenerek güncellenmiş ve

180 kültürel değer ulusal envantere eklenerek, toplam unsur sayısı 294'e çıkmıştır. Bu kapsamda, 1.249 yerel ve alt uygulamanın illerdeki envanter kayıtları da yapılarak, bunların ulusal envanter sistemine dahil edilmesi

sağlanmıştır. Somut Olmayan Kültürel Miras Türkiye Ulusal Envanterine Bakanlığımızın Araştırma ve Eğitim Genel Müdürlüğü internet sitesinden erişim sağlanmaktadır

Sineklere bile bütçe ayrılmış durumda

Bakanlık tarafından Türk turizmini desteklemek adına somut projeler devreye alınırken en ince ayrıntılar dani düşünülmüş durumda...Turizmi olumsuz etkileyen sorunlardan biri olan sinek ve sivrisinekle mücadele edebilmek için Turizm öncelikli illerden Antalya, Muğla, Aydın, İzmir, Balıkesir ve Nevşehir illerine Ağustos 2014 tarihi itibarıyla Adana, Mersin ve Hatay illeri de eklenerek Bakanlığın ve Sağlık Bakanlığı arasında imzalanan protokol kapsamına dâhil il sayısı, 9'a çıkartılmıştır. Bu proje için Sağlık Bakanlığı Türkiye Halk Sağlığı Kurumu Başkanlığı'nın bütçesine 2020 yılında 500 bin TL ödenek aktarıldı.

Yurt dışında yürütülen çalışmalar neler?

Bakanlığımız ile başta TİKA olmak üzere diğer kurumlarla mali ve teknik iş birliği ve sponsorluk kapsamında Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğünün desteği ile aşağıdaki işler gerçekleştirilmiştir.

Kosova Priştine Fatih Camii Restorasyonu ve Çevre Düzenlemesi.

Kosova Prizren Sinan Paşa Camii Restorasyonu ve Çevre Düzenlemesi.

Kosova Priştine Sultan Murat Hüdavendigar Türbesi Selamlık Binası Teşhir-Tanzimi.

Kırım /Ukrayna Zincirli Medrese ve Hacı Giray Han Türbesi'nin Restorasyonu.

Macaristan Zigetvar'daki Türk Evi Teşhir-Tanzimi.

Makedonya Mustafa Paşa Cami Restorasyonu.

Makedonya Kocacık Köyü, Ali Rıza Efendi Proje ve Uygulaması.

Lübnan Trablusşam Mevlevihanesi Restorasyonu.

Moğolistan Türk Eserlerinin Bakım ve Onarımı Göktürk Abideleri ve Khoso Tsaidam'da Bulunan Binanın

Orhun Müzesi Haline Getirilmesi.

Meksika Şehri'ndeki Osmanlı Saat Kulesinin Onarımı.

Sırbistan Belgrad Şeyh Mustafa Türbesi Restorasyon Projesi.

Yunanistan Selanik Atatürk Evi Restorasyonu ve Teşhir-Tanzimi.

Turizm bölgesel projeleri

2023 hedeflerine ulaşılabilmesi için, mevcutta ülkemize gelen turistlerin yüzde 40'ının Marmara Bölgesine, yüzde 40'ının Antalya'ya, %10'unun diğer bölgelere ve sadece yüzde 10'unun Ege Bölgesine geldiği düşünüldüğünde

ve bölgenin turizm açısından eşsiz bir potansiyel barındırdığı göz önünde bulundurulduğunda İzmir ve İzmir özelinde Çeşme Yarımadası ile Aydın İli, Didim İlçesi büyük önem taşımakta.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.