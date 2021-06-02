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Rusya'da tutuklu ABD vatandaşından Biden'a çağrı

Rusya'da tutuklu bulunan ABD vatandaşı Paul Whelan, ABD Başkanı Biden’a Rusya lideri Putin ile yapacağı görüşmede konuyu ele alması çağrısında bulundu.

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02.06.2021 20:28:27
Rusya'da tutuklu ABD vatandaşından Biden'a çağrı

Rusya'daki tutulduğu hapishaneden CNN'e telefon ile konuşan Whelan, "Bu Rusya'nın bana karşı olduğu bir sorun değil, ABD'ye karşı bir sorunudur ve ABD'nin bu rehine diplomasisi durumuna yanıt vermesi ve mümkün olan en kısa sürede (bu sorunu) çözmesi gerekiyor." ifadelerini kullandı.

Whelan, Biden ile Putin'in 14 Haziran'da yapacakları görüşme hakkında olumlu duygular taşıdığını kaydederek, Rusya'da tutuklu ABD vatandaşları konusunun agresif bir şekilde tartışılarak çözüme kavuşturulmasını beklediğini ifade etti.

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, 4 Şubat'ta Rusya Dışişleri Bakanı Sergei Lavrov ile yaptığı telefon görüşmesinde, Rusya'nın 2020 ABD seçimlerine müdahale girişimleri, Ukrayna ve Gürcistan'a yönelik saldırganlığı, muhalif Rus lider Aleksei Navanıy'nin zehirlenmesi ve ABD kurumlarına yönelik SolarWinds siber saldırıları konularının yanında Rusya'da tutuklu bulunan Paul Whelan ve Trevor Reed dahil ABD vatandaşlarının serbest bırakılması çağrısını yinelemişti.

Aynı zamanda İrlanda, İngiltere ve Kanada vatandaşı olan eski deniz komandosu Whelan, 2018 Aralık'ta Moskova'da kaldığı otelde Rusya Federal Güvenlik Servisince (FSB) gözaltına alınarak, Moskova Şehir Mahkemesi tarafından “casusluk faaliyetleri” suçlamasıyla 15 Temmuz 2020'de 16 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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