TOGG için düşük faizli kredi verilecek mi? Halk Bank-Vakıf Bank Ziraat Bankası TOGG araç kredi faizi ne kadar olacak? Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati geçtiğimiz günlerde fabrika açılışı yapılan ve ilk seri üretimine başlanan yerli otomobil TOGG konusunda vatandaşları sevindiren bir açıklamada bulundu. Nebati TOGG almak isteyenlere kamu bankalarında uygun faizli kredi verileceğini duyurdu.

TRT Haber'e konuk olan Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati TOGG'un satışa çıkmasına sayılı günler kala bu aracı almak isteyenleri sevindirecek açıklamalarda bulundu. Nebati açıklamasında TOGG için kamu bankalarının uygun faiz oranları ile kredi verileceğini duyurdu.

TOGG için düşük faizli kredi verilecek mi?

TOGG'un fabrika açılışında Cumhurbaşkanı Erdoğan da bankalara seslenerek bu aracı almak isteyenlere uygun faiz oranları ile kredi verilmesini talep etmişti. Yerli otomobil TOGG'u almayı düşünenler için bir sevindirici haber de Nureddin Nebati'den geldi. Nebati açıklamasında "Kamu bankaları ile bugün görüştük. Togg alımında gerekirse kar etmeyecek şekilde kredi verecekler" dedi.

Halkbank-Vakıf Bank Ziraat Bankası TOGG araç kredi faizi ne kadar olacak?

TOGG konusunda kamu bankaları elini taşın altına koyacak. Yerli otomobil TOGG için uygun faiz oranları ile taşıt kredisi verilecek. Bu kredilerin faiz oranlarının ise aylar Şubat ayı gibi belli olması bekleniyor.

TOGG fiyatı ne kadar?

TOGG'un ilk seri üretim modelleri banttan indi. Açılışı yapılan fabrikada üretim devam ederken vatandaşlar TOGG'un fiyatını merak ediyordu. TOGG Mart ayında satışa çıkacak ve yollarda olacak. TOGG'un fiyatı konusunda çeşitli spekülasyonlar var ancak yapılan son resmi açıklamaya göre TOGG'un fiyatının satışa çıkmadan hemen önce yani Şubat ayı gibi belli olması bekleniyor.

Erdoğan'dan bankalara çağrı

Erdoğan'dan TOGG fabrika açılış töreninde bankalara uygun kredi çağrısı yapıldı. Erdoğan "Vatandaşımızın Togg'u rahatlıkla satın alabilmesi için ellerini taşın altına koyma çağrısında bulunuyorum. Madem bu araca 'Türkiye'nin otomobili' diyoruz, öyleyse hep birlikte bunun gereğini yapalım" demişti.