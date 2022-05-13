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TIMETURK / EKONOMİ / Terra Luna işlemleri durduruldu mu? Luna delist mi oldu? Binance Luna yasaklandı mı? Delist olunca para nasıl çekilir?

Terra Luna işlemleri durduruldu mu? Luna delist mi oldu? Binance Luna yasaklandı mı? Delist olunca para nasıl çekilir?

Terra Luna işlemleri durduruldu mu? Luna delist mi oldu? Binance Luna yasaklandı mı? Delist olunca para nasıl çekilir? Kripto para piyasasında yaşanan çöküş sonrası Binance delist kozunu devreye soktu. Dünyanın en çok işlem hacmine sahip olan kripto para borsası Binance yaptığı açıklamada Luna işlemlerinin devre dışı bırakıldığını belirtti. Kripto para yatırımcıları bu karar sonrası paralarını nasıl çekeceklerini araştırmaya başladı.

6 Saat Önce
2022-05-13 10:59:46
Terra Luna işlemleri durduruldu mu? Luna delist mi oldu? Binance Luna yasaklandı mı? Delist olunca para nasıl çekilir?

Terra Luna işlemleri durduruldu mu? Luna delist mi oldu? Binance Luna yasaklandı mı? Delist olunca para nasıl çekilir? Kripto para piyasasında yaşanan çöküş sonrası Binance delist kozunu devreye soktu. Dünyanın en çok işlem hacmine sahip olan kripto para borsası Binance yaptığı açıklamada Luna işlemlerinin devre dışı bırakıldığını belirtti. Kripto para yatırımcıları bu karar sonrası paralarını nasıl çekeceklerini araştırmaya başladı.

Mayıs ayı kripto para piyasası için kabuslarla başladı. Kabus devam ederlen Binance'den flaş delist kararı geldi. Bitcoin son bir kaç günde yaşadığı düşüş ile tüm yıl boyuncaki kazanımlarını kaybetti. Bitcoin 27 bin dolar seviyelerine kadar geriledi. Ardından kısa bir toparlannma belirtisi gösteren Bitcoin yatırımcısını bir nebze de olsa umutllandırdı. Anca Luna yatırımcıları için işler daha da kötüye gitti.

Terra Luna işlemleri durduruldu mu?

Dünyanın en büyük kripto para borsası Binance'den Terra Luna hamlesi geldi. Nisan ayının başında 120 dolar seviyesini gören LUNA 0,00003 dolar seviyesine kadar düştü. LUNA'da değer kaybı yüzde 99.99'u aşarken, Binance'de LUNA işlemlerini durdurma kararı aldı.

Binance Luna yasaklandı mı?

Binance'dan yapılan açıklamada LUNA ile işlemlerin olarak devre dışı bırakıldığı duyurdu.

Luna delist mi oldu?

Düşüşün ardından ilk olarak LUNA ile vadeli işlemleri kaldıran (Delist) Binance, daha sonra LUNA/BTC, LUNA/BIDR, LUNA/AUD, LUNA/BNB, LUNA/ETH, LUNA/USDT, LUNA/GBP, LUNA/BRL, LUNA/TRY ve LUNA/EUR işlemleri kaldırdı.

Delist edilen kripto paralar geri alınır mı?

Luna yatırımı olan vatndaşlar delist kararından sonra yatırımlarını nasıl geri alacaklarını araştırmaya başladı. Delist edilen kripto paralar, işlem gördüğü başka bir platforma ya da cüzdanlara transfer edilebilir.

Terra Luna nedir?

Terra ya da Terra Luna, bir kripto para birimi. Terra, sabit fiyatlı küresel ödeme sistemlerine güç sağlamak için itibari (fiat) para birimlerine sabitlenmiş bir blockchain protokolüdür.[1]

Protokolün geliştirilme sürecine ilk olarak 2018 yılının Ocak ayında başlandı. Resmi kullanımı ise 2019 yılının Nisan ayında gerçekleştirildi. 2022 yılı itibarıyla aralarında ABD Dolayı, Güney Kore Wonu, Euro gibi sayısız para birimine sabitlenmiş bir stablecoin (sabit fiyatlı coin) seçeneğine sahiptir.

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