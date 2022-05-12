Terra Luna neden düştü? Terra Luna- Terra UST ne kadar düştü? Terra Luna düşmeye devam eder mi? Kripto para piyasası Mayıs ayında adeta kabus yaşıyor. Bitcoin ile başlayan düşüş altcoinlerde de sürüyor. Bitcoin, Ethereum derken Terra Luna ve Terra UST de büyük düşüş yaşadı. Kripto paralarda haftalık değer kaybı yüzde 30 civarındayken Luna'da bu değer kaybı yüzde 99.8 oldu. Terra Luna yatırımcıları hızlı düşüşün nedenini merak ediyor.

Terra Luna neden düştü? Terra Luna- Terra UST ne kadar düştü? Terra Luna düşmeye devam eder mi? Kripto para piyasası Mayıs ayında adeta kabus yaşıyor. Bitcoin ile başlayan düşüş altcoinlerde de sürüyor. Bitcoin, Ethereum derken Terra Luna ve Terra UST de büyük düşüş yaşadı. Kripto paralarda haftalık değer kaybı yüzde 30 civarındayken Luna'da bu değer kaybı yüzde 99.8 oldu. Terra Luna yatırımcıları hızlı düşüşün nedenini merak ediyor.

ABD Merkez Bankası FED'in faiz artırımı kararı sonra kripto para piyasaları adeta şok yaşadı. Bitcoin ile başlayan gerileme diğer kripto para birimleri ile devam etti. Düşüş Stabilkoin Terra UST'nin düşüşüyle bu katmerlendi ve genele yayılmaya başladı. Luna ve Terra UST yatırımcıları paralarını sıfırlama noktasına gelindi. Elinde Terra Luna olan ve Luna'ya yatırım yapmak isteyenler düşüşün neden olduğunu merak ediyor.

Terra Luna neden düştü?

Kripto para piyasalarındaki deprem Fed'in faiz artırımı sonrası bir de bilanço daraltmaya gideceğini açıklamasıyla birlikte başladı. Terra (LUNA) son düşüşte en çok değer kaybeden kripto paraların zirvesine yerleşti. Piyasaların son bir haftalık değer kaybı yüzde 30 seviyelerindeyken LUNA'da bu kayıp yüzde 99.8 oldu. Yani bir hafta önce 100 dolarlık LUNA'sı olan bir yatırımcının elindeki coinin bugünkü değeri sadece 20 cent.

Kripto para piyasasında dolarla aynı seviyede işlem gören Terra UST, Luna tarafından teminat altına alınmıştı. 1 Terra UST satınca 1 tane de Luna tokeni ortaya çıkıyor. 1 tane Terra UST alınca da 1 tane Luna tokeni azalıyor. Terra UST ne kadar alım görürse Luna tokenleri de o kadar azalıyor ve fiyatı yükseliyordu. İlk 10 kripto para birimi arasına giren Luna çok büyük yıkım gördü. Luna hiçbir şeyi teminat altına almıyordu ve Terra UST büyük satışa maruz kaldı. Her Terra UST satıldıkça 1 Luna daha basıldı, satışlar hızlandı, Luna'lar çoğaldı, alımlar neredeyse durdu, Luna çoğaldıkça çoğaldı ve neredeyse tamamen değersiz hale geldi.

Terra UST 1 dolara eşit değil

Terra UST'nin 1 dolara eşit olması da satışlarla birlikte ortadan kalktı. Terra ekosisteminin kurucusu Do Kwon, Bitcoin'in teminat olarak kullanılacağını açıklamıştı. Yani başka bir deyişle UST düşerse Bitcoin satarak UST'nin değerini koruyacaklarını ifade etmişti. Bu işlem de UST 0.98 dolara düştüğünde otomatik olarak başlayacaktı ve başladı.

Terra Luna nedir?

Terra ya da Terra Luna, bir kripto para birimi. Terra, sabit fiyatlı küresel ödeme sistemlerine güç sağlamak için itibari (fiat) para birimlerine sabitlenmiş bir blockchain protokolüdür.

Protokolün geliştirilme sürecine ilk olarak 2018 yılının Ocak ayında başlandı. Resmi kullanımı ise 2019 yılının Nisan ayında gerçekleştirildi. 2022 yılı itibarıyla aralarında ABD Dolayı, Güney Kore Wonu, Euro gibi sayısız para birimine sabitlenmiş bir stablecoin (sabit fiyatlı coin) seçeneğine sahiptir.

Terra'nın geliştirilme süreci Ocak 2018'de Güney Koreli girişimciler Daniel Shin ve Do Kwon tarafından gerçekleştirildi. Girişimciler, kripto para sektörüne olan ilginin artış yaşacağını öngörerek, fiyat istikrarı sağlayacak Terra projesini hazırladı. İlgili proje aradan geçen bir yıllık sürenin ardından birçok Asya kökenli kripto para borsasında listelendi. .