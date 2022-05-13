Binance Delist listesi | Hangi kripto paralar Delist edildi? Binance hangi kripto paraların işlemini durdurdu? Hangi paralar borsadan çıkartıldı? soruları kripto para piyasasında yaşanan Luna delist krizi sonrası pek çok kişi tarafından sorulmaya başlandı. Bilindiği üzere son bir kaç gündür kripto para piyasasında büyük çöküş yaşandı. Bu çöküş en çok da Terra Luna'yı vurdu. Dünyanın en büyük kripto para borsası Binance yaşanan kriz sonrası delist hamlesini duyurdu.

Binance Delist listesi | Hangi kripto paralar Delist edildi? Binance hangi kripto paraların işlemini durdurdu? Hangi paralar borsadan çıkartıldı? soruları kripto para piyasasında yaşanan Luna delist krizi sonrası pek çok kişi tarafından sorulmaya başlandı. Bilindiği üzere son bir kaç gündür kripto para piyasasında büyük çöküş yaşandı. Bu çöküş en çok da Terra Luna'yı vurdu. Dünyanın en büyük kripto para borsası Binance yaşanan kriz sonrası delist hamlesini duyurdu.

Bitcoinde yaşanan çakılma tüm kripto para piyasasını altı üst etti. Bitcoin tüm kazanımlarını geride bırakarak 27 bin dolar seviyesine kadar geriledi. Bitcoinde yaşanan gerileme altcoinleri de vurdu. Bu düşüşten en çok Luna etkilendi. Nisan ayının başında 120 dolar seviyesini gören LUNA'nın düşüşü durmuyor. 0,00003 dolar seviyesine kadar gerileyen LUNA'da değer kaybı yüzde 99.99'u aşarken, Binance'de LUNA işlemleriyle ilgili bir duyuru yayınladı.

Hangi kripto paralar Delist edildi?

Luna'da yaşanan çöküntü sonrası Binance'den delist kararı geldi. Binance vadeli işlemler üzerinde LUNA'yı delist etmişti. “LUNA/BTC, LUNA/BIDR, LUNA/AUD, LUNA/BNB, LUNA/ETH, LUNA/USDT, LUNA/GBP, LUNA/BRL, LUNA/TRY ve LUNA/EUR” işlem çiftleri borsadan kaldırıldı.

Delist edilen kripto paralar geri alınır mı?

Luna yatırımı olan vatndaşlar delist kararından sonra yatırımlarını nasıl geri alacaklarını araştırmaya başladı. Delist edilen kripto paralar, işlem gördüğü başka bir platforma ya da cüzdanlara transfer edilebilir.

Luna neden düştü?

Normalde Bitcoin'in düşüşte olduğu dönemlerde stabil coin talebi artış gösteriyor ve artan taleple birlikte 1 dolar olması gereken stablecoin'lerin fiyatı 1 doları biraz geçiyordu. Ancak Luna'nın stablecoin'i UST'de öyle olmadı. Bitcoin'in 30 bin dolarların altını test etmesiyle UST'ye talep bir anda patlama yaşayınca yeterli arz sağlanamadı. Bu durumun da beklenmedik düşüşe neden olduğu düşünülüyor.

Kripto paralar neden delist edilir?

Kripto para piyasasınd delist endişesi yaşanmaya başlandı. Yatırımcılar delist kararının hangi şartlarda geleceğini merak ediyor. Uzun bir dönem belirli fiyat altında kalan, rüştünü ispat edemeyen ya da hacmi istikrarlı şekilde düşen varlıklar delist edilirler.

Delist ne demek?

Delist, listeden çıkarmak anlamına gelen bir kelimedir. Geleneksel borsalarda ve kripto para işlem platformlarında listelenen herhangi bir varlığın işlemden çıkarılması durumunda kullanılır. .