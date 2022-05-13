Binance Luna işlemlerini durdurdu mu? Luna kaldırıldı mı? Luna Delist mi oldu? Binance Luna'yı sildi mi?

Luna kaldırıldı mı? Luna Delist mi oldu? Binance Luna'yı sildi mi? Binance Luna işlemlerini durdurdu mu? Kripto para piyasasında son günlerde adeta çöküş yaşandı. Bitcoin tüm kazancını geri verirken 27 bin dolar seviyesine kadar geriledi. Bitcoin ve altcoinlerde yaşanan düşüş en çok da Luna darbe aldı Terra Luna'nın kaybı yüzde 99.99'u aştı. Nisan ayının başında 120 dolar seviyesini gören Luna Binance'da devre dışı bırakıldı.

Luna kaldırıldı mı? Luna Delist mi oldu? Binance Luna'yı sildi mi? Binance Luna işlemlerini durdurdu mu? Kripto para piyasasında son günlerde adeta çöküş yaşandı. Bitcoin tüm kazancını geri verirken 27 bin dolar seviyesine kadar geriledi. Bitcoin ve altcoinlerde yaşanan düşüş en çok da Luna darbe aldı Terra Luna'nın kaybı yüzde 99.99'u aştı. Nisan ayının başında 120 dolar seviyesini gören Luna Binance'da devre dışı bırakıldı.

Son günlerde kripto para piyasası büyük bir çöküş yaşıyor. Bitcoin 27 bin dolardan bir toparlanma evreisine girerek 30 bin dolar seviyesini aştı. Yatırımcısını bir miktar sevindiren Bitcoinde düşüşün devam edip etmeyeceği merak edilirken asıl darbeyi Luna aldı. Luna'da yaşanan tarihi çöküş sonrası kripto para borsası Binance'dan flaş bir karar geldi.

Binance Luna işlemlerini durdurdu mu?

Luna'da gerileme durdurulamıyor. Nisan ayının başında 120 dolar seviyesini gören LUNA adeta çöktü. 0,00003 dolar seviyesine kadar gerileyen LUNA tam anlamıyla yok olmanın eşiğine geldi. Yaşanan gelişmelerden sonra Binance'de LUNA işlemleriyle ilgili bir duyuru yayınladı. Binance Luna işlemşerinin devre dışı olduğunu açıkladı.

Binance Luna'yı sildi mi?

Binance'dan yapılan açıklamada LUNA ile işlemlerin olarak devre dışı bırakıldığı duyurdu.

Luna Delist mi oldu?

Düşüşün ardından ilk olarak LUNA ile vadeli işlemleri kaldıran (Delist) Binance, daha sonra LUNA/BTC, LUNA/BIDR, LUNA/AUD, LUNA/BNB, LUNA/ETH, LUNA/USDT, LUNA/GBP, LUNA/BRL, LUNA/TRY ve LUNA/EUR işlemleri kaldırdı.

Luna nedir?

Terra ya da Terra Luna, bir kripto para birimi. Terra, sabit fiyatlı küresel ödeme sistemlerine güç sağlamak için itibari (fiat) para birimlerine sabitlenmiş bir blockchain protokolüdür.[1]

Protokolün geliştirilme sürecine ilk olarak 2018 yılının Ocak ayında başlandı. Resmi kullanımı ise 2019 yılının Nisan ayında gerçekleştirildi. 2022 yılı itibarıyla aralarında ABD Dolayı, Güney Kore Wonu, Euro gibi sayısız para birimine sabitlenmiş bir stablecoin (sabit fiyatlı coin) seçeneğine sahiptir. .