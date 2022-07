Temmuz 2022: Fortune Türkiye 500 2021 listesi | Fortune 500 listesinde hangi şirketler var? Fortune Türkiye 500 2021 listesi ilk 10 sıralaması

Temmuz 2022 yılında Fortune Türkiye 500 2021 listesi açıklandı. Fortune 500 listesinde hangi şirketler var? Fortune Türkiye 500 2021 listesi ilk 10 sıralamasında hangi markalar var? Ekonomi dünyasının yakından takip ettiği Fortune Türkiye 500 listesi belli oldu. Listenin ilk sırasında Enerji Piyasaları İşletmesi AŞ (EPİAŞ) yer aldı. Fortune 500 Türkiye-2021 Araştırması’nda yer alan şirketlerin toplam net satışları bir önceki yıla göre yüzde 65,7 artarak 3 trilyon 212 milyar liraya çıktı. Peki Fortune 2022 listesinde hangi şirketler ve firmalar yer aldı?

Fortune Türkiye ve CRIF Türkiye'nin bu yıl 15'incisini gerçekleştirdikleri ve Türkiye'nin en büyük 500 şirketinin listelendiği ‘Fortune 500 Türkiye Araştırması'nın sonuçları belli oldu. Fortune 500 Türkiye şirketlerinin 2021 yılında net satışlarında sağladıkları söz konusu artış, ilk araştırmanın yapıldığı Fortune 500 Türkiye-2007'den bu yana geçen 15 yılda gerçekleşen en yüksek oranlı artış oldu. Başka bir ifadeyle Fortune 500 Türkiye şirketleri 2021 yılında net satışlarda, son 15 yılın en yüksek oranlı artışını gerçekleştirdi.

Temmuz 2022: Fortune Türkiye 500 2021 listesi

Fortune 500 Türkiye-2021 listesi 2022 yılı Temmuz ayında açıklandı. Pek çok firma gelirlerini artırırken Fortune Türkiye 500 listesinde ilk 10'da yer alan şirketler de şöyle oldu;

1. Enerji Piyasaları İşletmesi AŞ (EPİAŞ)

2. Türkiye Petrol Rafinerileri AŞ (TÜPRAŞ)

3. Türk Hava Yolları (THY)

4. Ahlatçı Kuyumculuk

5. Ford Otomotiv Sanayi AŞ

6. BİM Birleşik Mağazalar AŞ (BİM)

7. Ereğli Demir ve Çelik Fabrikaları TAŞ (ERDEMİR)

8. Arçelik

9. Petrol Ofisi AŞ

10. Opet Petrolcülük AŞ

Fortune Türkiye 500 2021 listesi ilk 10 sıralaması

Enerji Piyasaları İşletmesi AŞ (EPİAŞ), Fortune Türkiye 500 listesinde birinci sırada yer aldı. EPİAŞ 2021 yılında net satış gelirlerini bir önceki yıla göre yüzde 57,9 artırarak 167 milyar 126 milyon liraya çıkardı.

Türkiye Petrol Rafinerileri AŞ (TÜPRAŞ) ise 2021 yılında bir önceki yıla göre net satış gelirlerini yüzde 138,7 artırarak 150 milyar 972 milyon liraya çıkardı. Böylece Tüpraş, 2020 yılında olduğu gibi 2021 yılında da Fortune 500 Türkiye listesine ikinci sırada girdi.

Salgının etkisiyle 2020 yılında Fortune 500 Türkiye listesinde ivme kaybeden Türk Hava Yolları (THY), sağladığı yüksek büyüme performansı ile yeniden yükselişe geçti. 2021 yılında net satış gelirlerini, bir önceki yıla göre yüzde 109,6 artıran THY, 97 milyar 378 milyon TL net satış geliri ile Fortune 500 Türkiye-2021 listesinde üçüncü sıradaki yerini aldı.

Son yıllarda sağladığı yüksek büyüme ile devler arasındaki yerini her geçen yıl yukarı çeken Ahlatçı Kuyumculuk, 2021 yılında net satışlarını bir önceki yıla göre yüzde 92,2 artırarak 79 milyar 731 milyon liraya çıkardı. Ahlatçı Kuyumculuk elde ettiği yüksek büyümeyle 2021 yılında üç basamak atlayarak Fortune 500 Türkiye-2021 listesine dördüncü sıradan girdi.

Otomotiv sektörünün öncü şirketlerinden Ford Otomotiv Sanayi AŞ, bir önceki yıla göre net satış gelirlerini yüzde 43,8 artırarak 71 milyar 101 milyon liraya çıkardı ve Fortune 500 Türkiye-2021 listesine beşinci sıradan girdi.

2021 yılında net satış gelirini bir önceki yıla göre yüzde 27,1 artırarak 70 milyar 527 milyon liraya çıkaran BİM Birleşik Mağazalar AŞ (BİM) ise Fortune 500 Türkiye listelerindeki tırmanışında 2021 yılında ivme kaybetti. Fortune 500 Türkiye-2020 listesinde üçüncü sırada yer alan BİM, üç basamak gerileyerek Fortune 500 Türkiye-2021 listesine altıncı sırada girebildi.

Net satış gelirlerini bir önceki yıla göre yüzde 112,9 artırarak 68 milyar 227 milyon liraya çıkaran Ereğli Demir ve Çelik Fabrikaları TAŞ (ERDEMİR) ise Fortune 500 Türkiye-2021 listesine, yedinci sırada girmeyi başardı.

Net satışlarını bir önceki yıla kıyasla yüzde 66,8 artırarak 68 milyar 184 milyon liraya çıkaran Arçelik, bir önceki yıl olduğu gibi Fortune 500 Türkiye-2021 listesindeki sekizinci yerini korudu.

Net satış gelirlerini bir önceki yıla göre yüzde 53,4 artırarak 67 milyar TL'ye çıkaran Petrol Ofisi AŞ de üç basamak düşerek Fortune 500 Türkiye-2021 listesine dokuzuncu sıradan girdi.

Bir önceki yıl dokuzuncu sırada olan Opet Petrolcülük AŞ ise net satış gelirini yüzde 45 artırarak 56 milyar TL'ye çıkarmasına rağmen bir basamak gerileyerek Fortune 500 Türkiye-2021 listesine, 10'uncu sırada girdi. Fortune 500 Türkiye sıralamasında yer alan ilk 10 şirket, 896 milyar 265 milyon TL net satış geliri ile toplam satışların yüzde 28'ini gerçekleştirdi.

Fortune 500 nedir?

Fortune 500, Fortune dergisi tarafından hazırlanan ve yayınlanan yıllık bir listedir. Listede, ABD'deki en yüksek net ciroya sahip 500 kurum sıralanır. Fortune Türkiye ise Türkiye'deki en büyük şirketlerin sıralamasını yapar. Fortune 100 ve Fortune 1000 de aynı şekilde sıralanan ilk yüz ve ilk bin şirketi içeren listelerdir.

Fortune 500 konsepti, Fortune editörü Edgar P. Smith tarafından oluşturuldu ve ilk liste 1955'te yayınlandı. Bu listedeki ilk on şirket General Motors, Jersey Standard, U.S. Steel, General Electric, Esmark, Chrysler, Armour and Company, Gulf Oil, Mobil ve DuPont idi.