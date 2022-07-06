2021 Fortune Türkiye 500 listesi | 2021 Fortune Dergisi 500 listesinde hangi şirketler var? Fortune 500 2021 Türkiye'nin en büyük şirketleri sıralaması belli oldu. Fortune Türkiye Dergisi tarafından her yıl açıklanan Türkiye’nin en büyük 500 şirketinin listesi belli oldu. Buna göre listede Enerji Piyasaları İşletmesi AŞ (EPİAŞ) zirvede yer aldı. EPİAŞ'ı TÜPRAŞ takip etti. İşte Fortune Türkiye 500 listesi ve detayları...

2021 Fortune Türkiye 500 listesi | 2021 Fortune Dergisi 500 listesinde hangi şirketler var? Fortune 500 2021 Türkiye'nin en büyük şirketleri sıralaması belli oldu. Fortune Türkiye Dergisi tarafından her yıl açıklanan Türkiye'nin en büyük 500 şirketinin listesi belli oldu. Buna göre listede Enerji Piyasaları İşletmesi AŞ (EPİAŞ) zirvede yer aldı. EPİAŞ'ı TÜPRAŞ takip etti. İşte Fortune Türkiye 500 listesi ve detayları...

İş dünyasının yakından takip ettiği Fortune Türkiye 500 araştırmasının sonuçları belli oldu. Fortune Türkiye ve CRIF Türkiye'nin bu yıl 15'incisini gerçekleştirdikleri ve Türkiye'nin en büyük şirketlerinin listelendiği "Fortune 500 Türkiye listesi" duyuruldu. Fortune 500 Türkiye Araştırması'nın 2021 sonuçları basın toplantısı ile açıklandı. Basın Toplantısına Fortune Dergisi Genel Yayın Yönetmeni Şule Laleli, Fortune 500 Türkiye Editörü Ersan Taylan, CRIF Analitik Birim Müdürü Yavuz Arsoy ve CRIF Analitik Birim Danışmanı Selen Yıldırım katıldı.

2022 Fortune Türkiye 500 listesi

Fortune 500 Türkiye-2021 Araştırması'nda yer alan şirketlerin toplam net satışları bir önceki yıla göre yüzde 65,7 artarak 3 trilyon 212 milyar liraya çıktı. Fortune 500 Türkiye şirketlerinin 2021 yılında net satışlarında sağladıkları söz konusu artış, ilk araştırmanın yapıldığı Fortune 500 Türkiye-2007'den bu yana geçen 15 yılda gerçekleşen en yüksek oranlı artış oldu. Başka bir ifadeyle Fortune 500 Türkiye şirketleri 2021 yılında net satışlarda, son 15 yılın en yüksek oranlı artışını gerçekleştirdi.

2021 Fortune Dergisi 500 listesinde hangi şirketler var?

Finansal kurumlar ve holding dışındaki tüm sektörleri kapsayan Fortune 500 Türkiye-2021 listesi 2022 yılı Temmuz ayında belli oldu. İşte Fortune Türkiye 500 listesinde yer alan şirketler;

1. Enerji Piyasaları İşletmesi AŞ (EPİAŞ)

2. Türkiye Petrol Rafinerileri AŞ (TÜPRAŞ)

3. Türk Hava Yolları (THY)

4. Ahlatçı Kuyumculuk

5. Ford Otomotiv Sanayi AŞ

6. BİM Birleşik Mağazalar AŞ (BİM)

7. Ereğli Demir ve Çelik Fabrikaları TAŞ (ERDEMİR)

8. Arçelik

9. Petrol Ofisi AŞ

10. Opet Petrolcülük AŞ

Fortune 500 2021 Türkiye'nin en büyük şirketleri sıralaması

Enerji Piyasaları İşletmesi AŞ (EPİAŞ), Fortune Türkiye 500 listesinde birinci sırada yer aldı. EPİAŞ 2021 yılında net satış gelirlerini bir önceki yıla göre yüzde 57,9 artırarak 167 milyar 126 milyon liraya çıkardı.

Türkiye Petrol Rafinerileri AŞ (TÜPRAŞ) ise 2021 yılında bir önceki yıla göre net satış gelirlerini yüzde 138,7 artırarak 150 milyar 972 milyon liraya çıkardı. Böylece Tüpraş, 2020 yılında olduğu gibi 2021 yılında da Fortune 500 Türkiye listesine ikinci sırada girdi.

Salgının etkisiyle 2020 yılında Fortune 500 Türkiye listesinde ivme kaybeden Türk Hava Yolları (THY), sağladığı yüksek büyüme performansı ile yeniden yükselişe geçti. 2021 yılında net satış gelirlerini, bir önceki yıla göre yüzde 109,6 artıran THY, 97 milyar 378 milyon TL net satış geliri ile Fortune 500 Türkiye-2021 listesinde üçüncü sıradaki yerini aldı.

Son yıllarda sağladığı yüksek büyüme ile devler arasındaki yerini her geçen yıl yukarı çeken Ahlatçı Kuyumculuk, 2021 yılında net satışlarını bir önceki yıla göre yüzde 92,2 artırarak 79 milyar 731 milyon liraya çıkardı. Ahlatçı Kuyumculuk elde ettiği yüksek büyümeyle 2021 yılında üç basamak atlayarak Fortune 500 Türkiye-2021 listesine dördüncü sıradan girdi.

Otomotiv sektörünün öncü şirketlerinden Ford Otomotiv Sanayi AŞ, bir önceki yıla göre net satış gelirlerini yüzde 43,8 artırarak 71 milyar 101 milyon liraya çıkardı ve Fortune 500 Türkiye-2021 listesine beşinci sıradan girdi.

2021 yılında net satış gelirini bir önceki yıla göre yüzde 27,1 artırarak 70 milyar 527 milyon liraya çıkaran BİM Birleşik Mağazalar AŞ (BİM) ise Fortune 500 Türkiye listelerindeki tırmanışında 2021 yılında ivme kaybetti. Fortune 500 Türkiye-2020 listesinde üçüncü sırada yer alan BİM, üç basamak gerileyerek Fortune 500 Türkiye-2021 listesine altıncı sırada girebildi.

Net satış gelirlerini bir önceki yıla göre yüzde 112,9 artırarak 68 milyar 227 milyon liraya çıkaran Ereğli Demir ve Çelik Fabrikaları TAŞ (ERDEMİR) ise Fortune 500 Türkiye-2021 listesine, yedinci sırada girmeyi başardı.

Net satışlarını bir önceki yıla kıyasla yüzde 66,8 artırarak 68 milyar 184 milyon liraya çıkaran Arçelik, bir önceki yıl olduğu gibi Fortune 500 Türkiye-2021 listesindeki sekizinci yerini korudu.

Net satış gelirlerini bir önceki yıla göre yüzde 53,4 artırarak 67 milyar TL'ye çıkaran Petrol Ofisi AŞ de üç basamak düşerek Fortune 500 Türkiye-2021 listesine dokuzuncu sıradan girdi.

Bir önceki yıl dokuzuncu sırada olan Opet Petrolcülük AŞ ise net satış gelirini yüzde 45 artırarak 56 milyar TL'ye çıkarmasına rağmen bir basamak gerileyerek Fortune 500 Türkiye-2021 listesine, 10'uncu sırada girdi. Fortune 500 Türkiye sıralamasında yer alan ilk 10 şirket, 896 milyar 265 milyon TL net satış geliri ile toplam satışların yüzde 28'ini gerçekleştirdi.

Fortune 500 listesi nedir?

Fortune 500, Fortune dergisi tarafından hazırlanan ve yayınlanan yıllık bir listedir. Listede, ABD'deki en yüksek net ciroya sahip 500 kurum sıralanır. Ancak, Fortune, özellikle şirketlerin vergi gelirlerinin etkisini yok etmek için bu hesaplamalarda birçok şirketin cirosu üzerinde düzeltme yapar. Fortune Global 500'den farkı, Fortune 500'ün sadece Amerikan kurumlarını içermesidir. Fortune 100 ve Fortune 1000 de aynı şekilde sıralanan ilk yüz ve ilk bin şirketi içeren listelerdir.

Fortune 500 konsepti, Fortune editörü Edgar P. Smith tarafından oluşturuldu ve ilk liste 1955'te yayınlandı. Bu listedeki ilk on şirket General Motors, Jersey Standard, U.S. Steel, General Electric, Esmark, Chrysler, Armour and Company, Gulf Oil, Mobil ve DuPont idi. .