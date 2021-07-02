BDDK, tasarruf finansman faaliyeti yürüten ancak intibak şartlarını sağlamayan 21 şirketin intibak taleplerinin reddine ve tasfiyelerine karar verdi. Peki tasfiye edilen şirketlerde yatırımı olanlar ne yapacak? Prof. Dr. Sefer Şener, canlı yayında merak edilen soruları yanıtladı.

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), vatandaşların hak ve menfaatlerinin korunması amacıyla tasarruf finansman faaliyeti yürüten ancak intibak şartlarını sağlamayan 21 şirketin intibak taleplerinin reddine ve tasfiyelerine karar verdi. Peki tasfiye edilen şirketlerde yatırımı olanlar ne yapacak? Prof. Dr. Sefer Şener, canlı yayında merak edilen soruları yanıtladı.

Buna göre Kurul, intibak şartlarını sağlamayan 21 şirketin tasfiyesine karar kıldı. İntibak şartlarını taşımayan ve tasfiyesine karar verilen şirketlere BDDK ve Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) tarafından Tasfiye Komisyonu atanacak.

BDDK'dan yapılan açıklamada, süresi içinde intibak talebinde bulunan diğer 14 şirketin intibak taleplerine ilişkin değerlendirme sürecinin devam ettiği belirtilerek, intibak sürecindeki bu şirketlerin tasarruf finansman faaliyetlerine devam edebileceği vurgulandı.

BDDK, daha önce yaptığı açıklamalar ile halihazırda tasarruf finansman faaliyeti yürüten şirketlerin 7 Nisan 2021'e kadar BDDK'ya başvuruda bulunmalarının zorunlu olduğunu, başvuruda bulunmayanlar hakkında "izinsiz faaliyette bulunmak" suçundan işlem tesis edileceğini bildirmişti.

Kurum ayrıca, 7 Nisan'dan önce BDDK'ya intibak talebiyle başvuruda bulunup intibak talebi onaylanarak faaliyetlerine devamı uygun görülen şirketlerin sektörde faaliyetlerine devam edeceğini, buna karşılık intibak talebi reddedilen şirketlerin ise ret kararından itibaren yeni bir yükümlülük altına giremeyeceğini duyurmuştu.

Tasfiyesine karar verilen şirketler şunlar:

1 İKTİSATEVİM GAYRİMENKUL A.Ş.

2 VİZYON EVİM GAYRİMENKUL OTOMOTİV İLETİŞİM PAZARLAMA SANAYİ TİCARET A.Ş-

3 DOĞRUEVİM GAYRİMENKUL ORGANİZASYON A.Ş.

4 FİNANSEVİM GAYRİMENKUL OTOMOTİV İLETİŞİM ORGANİZASYON PAZARLAMA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

5 BİRİKİMEVİM GAYRİMENKUL ORGANİZASYON A.Ş.

6 FİNALEVİM GAYRİMENKUL OTOMOTİV ORGANİZASYON A.Ş.

7 YAŞAMEVİM GAYRİMENKUL A.Ş.

8 HH AYDIN YATIRIM HOLDİNG A.Ş.

9 İHTİYAÇEVİM GAYRİMENKUL OTOMOTİV İLETİŞİM ORGANİZASYON PAZARLAMA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

10 VARLIKEVİM GAYRİMENKUL A.Ş.

11 İSTEK EVİM GAYRİMENKUL OTOMOTİV PAZARLAMA VE TİCARET A.Ş.

12 İKİZLEREVİM YATIRIM GAYRİMENKUL A.Ş.

13 DESTEKEVİM GAYRİMENKUL İNŞAAT TAAHHÜT OTOMOTİV ORGANİZASYON SANAYİ TİCARET A.Ş.

14 GERÇEKEVİM GAYRİMENKUL OTOMOTİV İLETİŞİM ORGANİZASYON PAZARLAMA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

15 DEĞER TASARRUF GAYRİMENKUL A.Ş.

16 ÖNCEEVİM GAYRİMENKUL OTOMOTİV PAZARLAMA SANAYİ TİCARET A.Ş.

17 MOREVİM TASARRUF GAYRİMENKUL OTOMOTİV ENERJİ ORGANİZASYON VE PAZARLAMA TİCARET A.Ş.

18 HEDEFEVİM GAYRİMENKUL OTOMOTİV VE TİCARET A.Ş.

19 GELECEK TASARRUF GAYRİMENKUL OTOMOTİV VE ORGANİZASYON A.Ş.

20 BİRLİKBİRİKİM GAYRİMENKUL ORGANİZASYON İLETİŞİM OTOMOTİV PAZARLAMA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

21 TASARRUF ORGANİZASYON VE GAYRİMENKUL PAZARLAMA A.Ş.

Konuya ilişkin İstanbul Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Sefer Şener, CNN TÜRK canlı yayınında dikkat çeken bilgiler verdi. İşte Şener'in açıklamaları:

MAĞDUR OLANLARIN DURUMU

Oldukça önemli bir karar. BDDK'nın almış olduğu bu karar önceden alınmış bir karar. Yani mağduriyetleri engellemeye dönük bir karar. 21 adet şirketin yönetimi hem TMSF hem BDDK aracılığıyla oluşturulan bir tasfiye komisyonuna devredilmiş oluyor.

BURAYA PARA YATIRANLAR NE OLACAK?

Hiçbir şekilde mağdur edilmeyecekler. Bu tasfiye komisyonu birebir bunların tamamıyla ilgilenerek bunların herhangi bir şekilde herhangi bir mağduriyet yaşanmasını engelleyecek. Zaten amaç bu. Amaç mağduriyet olmadan mağduriyeti gidermeye yönelik bir çaba bu. Özellikle BDDK'nın kararı...

Yasada belli şartlar var. Vatandaşın tasarruflarını toplayabilmek için vatandaşı ev sahibi, araba sahibi yapabilmek için belli şartları sağlamanız gerekiyor. Nasıl bankalar belli şartları sağlıyor ise, O zaman BDDK diyor ki; 'Bu şirketler de bu şartları sağlamalı.'

Örneğin; 1 liralık mevduat topluyor ya da 1 liralık sermayesi var. Ama 100 liralık iş yapıyor bu tasarruf şirketleri. Dolayısıyla burada çok açık bir şey var. İlerleyen aşamalarda mağduriyet oluşmasına yol açıyor. İşte BDDK aldığı bu tedbirle herhangi bir şekilde bundan sonraki süreçte mağduriyet yaşanmasını engellemiş oluyor.

Yani şunu rahatlıkla söyleyebiliyoruz. Burada yapılan düzenlemeyle birlikte buralara para yatıranlar her hangi bir mağduriyete sahip olmayacak. Çünkü bu devletin teminatına girmiş oluyor. İkincisi bu şirket sahiplerinin tamamı bundan sonraki süreçte mal varlıklarıyla burada yükümlülük sahibi olmuş olacak.

BU ŞİRKETLERDEN EV, ARABA ALMIŞ KİŞİLERİ İLGİLENDİRİYOR MU?

Herhangi bir sıkıntı yok. Açıkçası BDDK şunu amaçlıyor. BDDK, ister yüz bin kişi olsun ister bir kişi olsun herhangi bir şekilde buralara yatırım yapan vatandaşların mağdur olmamasını istiyor. Onun için bu çabalar. Onun için bu yasal çerçeveyi oturtma süreci.

Bundan sonraki süreçte bir kişi dahi bu komisyon tarafından bütün her şeyi detaylı şekilde incelenecek. Bir kişinin dahi mağdur olunmasına izin verilmemiş olacak.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.