Tasfiye edilen faizsiz konut firmalarına ödeme yapanlar paralarını alabilecek mi? BDDK 21 faizsiz konut firmasının tasfiye edilmesine karar verdi. Karar sonrası tasfiye edilecek firmalara para ödeyen vatandaşlar paralarını geri alıp alamayacaklarını araştırmaya başladı. Peki tasfiye edilen firmalara yatırılan paralar geri alınacak mı? Faizsiz konut firmalarına ödenen paralar geri verilecek mi? Alınan bilgilere göre tasfiye sürecinde vatandaşların mağdur olmaması için her türlü özen gösterilecek. Vatandaşların alacakları hesaplanarak ödenmesi sağlanacak.

Tasfiye edilen faizsiz konut firmalarına ödeme yapanlar paralarını alabilecek mi? BDDK 21 faizsiz konut firmasının tasfiye edilmesine karar verdi. Karar sonrası tasfiye edilecek firmalara para ödeyen vatandaşlar paralarını geri alıp alamayacaklarını araştırmaya başladı. Peki tasfiye edilen firmalara yatırılan paralar geri alınacak mı? Faizsiz konut firmalarına ödenen paralar geri verilecek mi? Alınan bilgilere göre tasfiye sürecinde vatandaşların mağdur olmaması için her türlü özen gösterilecek. Vatandaşların alacakları hesaplanarak ödenmesi sağlanacak.

Binlerce kişinin ev almak için başvurduğu faizsiz konut edindirme firmaların denetimi ve gözetimi BDDK bünyesine geçmişti. Finansal Kiralama, Faktoring, Finansman ve Tasarruf Finansman Şirketleri Kanunu'nda yapılan değişiklik sonrası faizsiz konut firmalarının sağlaması gereken şartlar açıklanmıştı. Belitrilen şartları sağlayamayanların ise tasfiye edileceği belirtilimişti. BBDK'ya başvuru yapan 35 şirketten 21'i BBDK'dan onay alamadı ve tasfiye edilmesine karar verildi. Tasdiye edilen şirketlere ev almak için ödeme yapan vatandaşlar da ödedikleri paraların durumunu sorgulamaya başladı. Peki Tasfiye edilen faizsiz konut firmalarına ödeme yapanlar paralarını alabilecek mi? Tasfiye edilen, kapatılan faizsiz konut firmalarına yatırılan paralar geri ödenecek mi?

Tasfiye edilen faizsiz konut firmalarına ödeme yapanlar paralarını alabilecek mi?

Habertürk'ün haberine göre BDDK ve TMSF vatandaşın mağdur olmaması için çalışmalara başladı. Buna göre, tasfiyesine karar verilen söz konusu 21 firma için BDDK ve TMSF çatısı altında bir Tasfiye Kurulu kurulacak.

Normal şartlarda bu tasarruflar kamu güvencesi altında olmamasına karşın kurul gözetiminde ilgili firmaların tüm müşterilerinin parası ödenmeye çalışılacak. Ödemelerin şirket varlıklarının ve sahiplerinin satışı üzerinden elde edilen parayla yapılacağı öğrenildi.

BBDK 21 faizsiz konut firmasını tasfiye etti

BDDK, kamuoyunda faizsiz konut ve taşıt edindirme sistemi olarak bilinen 'tasarruf finansman' sistemine faizsiz finansman modeliyle konut edindiren 21 firmanın tasfiyesine karar verdi.

İşte tasfiye edilen 21 faizsiz konut firması

1 İktisatevim Gayrimenkul A.Ş.

2 Vizyon Evim Gayrimenkul Otomotiv İletişim Pazarlama Sanayi Ticaret A.Ş

3 Doğruevim Gayrimenkul Organizasyon A.Ş.

4 Finansevim Gayrimenkul Otomotiv İletişim Organizasyon Pazarlama Sanayi Ve Ticaret A.Ş.

5 Birikimevim Gayrimenkul Organizasyon A.Ş.

6 Finalevim Gayrimenkul Otomotiv Organizasyon A.Ş.

7 Yaşamevim Gayrimenkul A.Ş.

8 Hh Aydın Yatırım Holding A.Ş.

9 İhtiyaçevim Gayrimenkul Otomotiv İletişim Organizasyon Pazarlama Sanayi Ve Ticaret A.Ş.

10 Varlıkevim Gayrimenkul A.Ş. 11 İstek Evim Gayrimenkul Otomotiv Pazarlama Ve Ticaret A.Ş.

12 İkizlerevim Yatırım Gayrimenkul A.Ş.

13 Destekevim Gayrimenkul İnşaat Taahhüt Otomotiv Organizasyon Sanayi Ticaret A.Ş.

14 Gerçekevim Gayrimenkul Otomotiv İletişim Organizasyon Pazarlama Sanayi Ve Ticaret A.Ş.

15 Değer Tasarruf Gayrimenkul A.Ş. 16 Önceevim Gayrimenkul Otomotiv Pazarlama Sanayi Ticaret A.Ş.

17 Morevim Tasarruf Gayrimenkul Otomotiv Enerji Organizasyon Ve Pazarlama Ticaret A.Ş.

18 Hedefevim Gayrimenkul Otomotiv Ve Ticaret A.Ş.

19 Gelecek Tasarruf Gayrimenkul Otomotiv Ve Organizasyon A.Ş.

20 Birlikbirikim Gayrimenkul Organizasyon İletişim Otomotiv Pazarlama Sanayi Ve Ticaret A.Ş.

21 Tasarruf Organizasyon Ve Gayrimenkul Pazarlama A.Ş.

100 Milyon lira şartı aranıyordu

Düzenleme ile söz konusu şirketlerin faaliyet göstermesi için en az 100 milyon lira sermayeye sahip olması ve her bir şube için 1 milyon TL tutarında sermaye bulundurmaları gerekiyordu.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.