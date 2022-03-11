DİĞER İÇERİKLER

KURUMSAL

SOSYAL HESAPLAR

CANLI YAYIN
İstanbul Alışveriş Merkezleri açılış kapanış saati değişti mi? Son dakika AVM açılma ve kapanma saatleri
Savaşın acımasızlığının faturası tacirlerimize çıkmamalı
İETT'ye dev zam geliyor! İETT 2022 öğrenci aylık abonman, tam mavi kart ne kadar? İETT İstanbulkart, akbil kaç TL?
Antalya Diplomasi Forumu başladı: Erdoğan'dan önemli açıklamalar
İstanbul'da bu gece ve yarın için de yoğun kar yağışı uyarısı
ASKON Genel Başkanı: 'Yeni konjonktür Türkiye'nin elini güçlendirdi'
Staja Giriş Sınavı ertelendi mi? Serbest Muhasebe Staja Giriş Sınavı iptal mi edildi?
Rusya'nın Ukrayna'yı işgali Bulgaristan'ı harekete geçirdi!
Cem Yılmaz'dan İHA kameramanına tokat adan ünlü gazeteciye gönderme
DİB-MBSTS 2022 ertelendi mi? Diyanet Mesleki Bilgiler Seviye Tespit Sınavı iptal edilir mi?
Gülşen'nin yeni şarkısı 'Lolipop' yayınlandı... Gülşen 'Lolipop' şarkısı sözleri nedir? I Gülşen'in yeni şarkısının ismi nedir?
Putin'den flaş açıklama: Bazı olumlu değişimler var
Kar nedeniyle kapalı yollar hangileri? İstanbul, Antalya, Konya, Kocaeli, Karaman kardan kapanan yollar
Putin ile Kadirov'u karşı karşıya getiren ihanet iddiası
Elon Musk bir kez daha baba oldu... Elon Musk çoçuğunun adını ne koydu? Elon Musk'ın yeni bebeğinin cinsiyeti nedir?

TIMETURK / EKONOMİ / Savaşın acımasızlığının faturası tacirlerimize çıkmamalı

Savaşın acımasızlığının faturası tacirlerimize çıkmamalı

Timeturk Ekonomi Müdürü Mehmet Canıtatlı, şubat ayından bugüne dünya ekonomi piyasalarını derinden etkilemeye başlayan Rusya - Ukrayna savaşının bu ülkelerle ticaret yapan tacirler üzerindeki etkisini ve krizin derinleşmemesi için yapılan önerileri değerlendirdi.

8 Dakika Önce
2022-03-11 15:28:00
Savaşın acımasızlığının faturası tacirlerimize çıkmamalı

WhatsApp Image 2022-02-28 at 14.45.35Rusya ile Ukrayna arasındaki savaşın faturasını tahmin etmek günden güne zorlaşıyor. Her geçen gün ağırlaşan şartlar sadece Ukrayna ve Rusya'yı değil bölge ülkelerini de etkiliyor.

Uluslararası piyasalarda emtia bazında görülen hareketlilik ise tüm dünyayı etkiliyor. Her iki ülkeyle ticari ilişkisi olan Türkiye ise krizden çıkış yolu arıyor. Daha önceki değerlendirmemde diplomasinin önemine değinmiştim. Ticari ilişkileri sürdürülebilir kılmak da diplomasi kadar önemlidir. Bu konuda insiyatifi elinde bulunduranların attığı adımların takipçisi olan STK'ların beklenti ve önerilerine kulak vermek sürecin sağlıklı işletilmesine büyük katkı sağlar. Nitekim; altın, dolar, buğday, kripto para, doğalgaz ve diğer petrol ürünlerinde görülen dengesiz piyasa oluşumlarına karşı tedbirler almak ne tek başına bir devletin ne de STK'ların alacağı kararlarla uygulanabilir. Adı savaş olunca ortaya çıkan vahim tablo karşısında topyekün bir iradenin uygulanabilir kararlar alması kaçınılmaz olmaktadır. 2022'ye dönük tüm ekonomik beklentilerin alt üst olduğu bir dönemde, ekonominin tüm aktörlerinin aynı kararlılık etrafında buluşması ülkemizin menfaatine olacaktır.

Gelelim ekonomi sahasındaki son duruma...Global yönden bakarsak; 22 Şubat'ta Rusya Devlet Başkanı V. Putin'in açıklamalarının ardından başlayan askeri operasyon, Ukrayna'nın ciddi direnişi ve dünyanın ayağa kalkmasına rağmen devam ediyor. Herkesin bildiği gibi ABD ve Avrupa ile dünyanın büyük çoğunluğu Rusya'nın karşısında yer alarak şimdiye kadar görülmemiş ekonomik yaptırımları yürürlüğe koydu. Rusya Merkez Bankası'nın rezervleri dondurulmasından Rus bankalarının uluslararası ödemeler sisteminden çıkarılmasına, borsa işlemlerinin durdurulmasından kredi notunun düşürülmesine kadar birçok yaptırım Rusya ekonomisini sarsmaya başladı.

İşin bir de Türk firmaları cephesine bakmakta yarar var. En sıcak gelişmeden başlarsak, İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkanı Şekib Avdagiç, nakliye firmalarıyla yaşanan kur anlaşmazlığı yüzünden gümrükten geçen malların tesliminde sorun yaşandığına dikkat çekerek, ‘'Tüccarımız Rusya ile ruble üzerinden ticaret konusunda aktif çalışma yapılmasını bekliyor” değerlendirmesinde bulundu. Ticari yönden her krizde fırsatların da var olduğuna dikkat çeken Avdagiç, Rusya ile çalışan firmaların, Batılı ülkelerin Rusya'dan çekilmesini yeni bir imkan olarak gördüklerini ve bunun için rublenin kullanılmasına imkan sağlanmasının önemli olduğunu vurguluyor. Peki dengelerin böylesine sarsıldığı bir dönemde tacirlerimizin yaptıkları ticaretten zararlı çıkmaması için hangi adımlar atılmalı? Sayın Avdagiç, çıkış formüllerini şöyle sıralıyor:

*Yürüyen siparişlerin tamamlanıp teslim edilebilmesi adına hava yolu taşımacılığının fiyat noktasında rekabet edilebilir hale getirilmelidir.

*Hükümetin, KGF desteği ve KDV indirimleri ile jeopolitik risklerin ekonomi üzerindeki etkilerini hafifletmeye yönelik uyguladığı tedbirleri takdirle izliyoruz. Bu konudaki gayretler devam etmelidir.

*Rusya ve Ukrayna'ya yapılan ticarette öncelikle ihracat alacaklarının kapatılmasına dönük yasal sürenin uzatılması çok yararlı olacaktır.

*Nakliye firmalarıyla yaşanan kur anlaşmazlığı gümrükten geçen malların tesliminde sorun oluyor. Tüccarımız Rusya ile ruble üzerinden ticaret konusunda aktif çalışma yapılmasını bekliyor.

*Laleli piyasasının neredeyse tamamının Rusya, Doğu Avrupa ülkeleri ve Kafkasya ülkelerine çalıştığını biliyoruz. Onların zararlarını en aza indirip ticareti sürdürmeleri için bazı tedbirlerin alınması gerekiyor.

*Bizim tüccarımız Rusya'ya ticaretinde Ukrayna güzergâhının yerine, savaş sebebiyle Belarus'u ikame etti. Ancak burada kargolar kilogram başına 1 dolar daha pahalı. Teslim süresi de daha uzun. Bu nedenle alternatif ihracat güzergâhları bulunması için ihracat bedellerinin getirilmesi amacıyla Bulgaristan, Romanya, Moldova, Özbekistan, Kırgızistan, Kazakistan, Gürcistan, Belarus, Tacikistan gibi ülkelerin, vergi muafiyetine alınması zorunluluk arz ediyor.

Avdagiç'in sıraladığı tespitler ve çözüm önerilerinin ilgili bakanlıklar tarafından hemen gündeme alınması ve yapılacak düzenlemelerle hayata geçirilmesi tacirlerimizin hissettiği kaygıları bertaraf ederse savaşın ticari cephesinde kazananı Türkiye olacaktır. Ekonominin öncelendiği bir dönemde bu konuların bürokrasiye takılmadan hemen gündeme taşınması ve icraatlara yansıtılmasının gerekliliğini hatırlatarak tüm tacirlere sabırlı ve kazançlı günler diliyorum. .

YORUMLAR (0)

Görüş Bildir Bizimle Paylaş