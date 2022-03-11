İETT'ye dev zam geliyor! İETT 2022 öğrenci aylık abonman, tam mavi kart ne kadar? İETT İstanbulkart, akbil kaç TL? Uluslararası piyasada petrol fiyatlarında yaşanan artış nedeniyle yurt içinde akaryakıt ürünlerine de peş peşe zam yapılmıştı. Mazotun litre satış fiyatı 25 TL'ye dayanırken toplu ulaşıma da zam geleceği belirtiliyordu. CHP'li belediyeler ortak açıklama yaparak ulaşımda ciddi fiyat artışı yaşanacağını duyurdu.

İETT'ye dev zam geliyor! İETT 2022 öğrenci aylık abonman, tam mavi kart ne kadar? İETT İstanbulkart, akbil kaç TL? Uluslararası piyasada petrol fiyatlarında yaşanan artış nedeniyle yurt içinde akaryakıt ürünlerine de peş peşe zam yapılmıştı. Mazotun litre satış fiyatı 25 TL'ye dayanırken toplu ulaşıma da zam geleceği belirtiliyordu. CHP'li belediyeler ortak açıklama yaparak ulaşımda ciddi fiyat artışı yaşanacağını duyurdu.

Rusya'nın Ukrayna'ya saldırmasıyla uluslararası piyasalar büyük şok yaşadı. Rusya yaptırımları ile birlikte piyasalar üzerindeki baskı daha da arttı. Brent petrolün fiyatı son bir kaç haftada rekor üstüne rekor kırarak 130 dolar seviyesine kadar çıktı. Bu durum petrolü döviz ile alan ülkelerde büyük endişeye neden oldu. Ülkemizde de yaşanan petrol fiyatları artışı nedeniyle benzin, motorin ve LPG'ye peş peşe zam gelmişti.

İETT'ye dev zam geliyor!

Akarykaıt fiyatlarında yaşanan artış toplu ulaşıma da zam geleceği korkusunu doğurmuştu. Vatandaşların korktuğu başına geldi. CHP'li 11 büyükşehir belediye başkanından ortak açıklama geldi. Açıklamada "Artan maliyetler nedeniyle toplu taşıma ücretlerinde ciddi artış olacak." denildi.

İETT 2022 öğrenci aylık abonman, tam mavi kart ne kadar?

İBB öğrenci, mavi kart, indirimli, öğretmen abone ücretlerine 2022 yılının başında zam yapmıştı. Son gelen akaryakıt zamlarından sonra İETT çok ciddi bir zam yapması bekleniyor.

1 Ocak 2022 tarihinden itibaren geçerli olan fiyatlar şöyleydi:

4.03 lira olan tam bilet tarifesi 5.48 liraya

Öğrenci tarifesi ise 1.96 lirada 2.66 liraya

Öğretmen ve 60 yaş ücreti 2.88 liradan 3.91 liraya

Tam aylık kart 316 liradan 430 liraya

Aylık öğrenci kartı 57.50 liradan 78 liraya

Öğretmen ve 60 yaş aylık kartı ise 196 liradan 266 liraya yükseltildi.

Metrobüste (tam uzun mesafe) 5.98 liradan 8.13 liraya

Öğrenci 1.96 liradan 2.66 liraya

Öğretmen ve 60 yaş 3.28 liradan 4.46 liraya çıktı.

Mavi Kart ve öğrenci aylık ne kadar oldu 2022

Tam mavi kart aylık akbil 430 liraya, öğrenci aylık akbil fiyatı ise 78 liraya yükseldi.

İETT İstanbulkart, akbil kaç TL?

Anonim İstanbulkart fiyatı 13 liradan 25 liraya yükseldi. Yaşanan artış yüzde 92 seviyesinde oldu. Öğrenci, öğretmen ve 60 yaşını dolduranların toplu ulaşımda kullandığı İndirimli İstanbulkart, engellilerin de kullandığı Ücretsiz Kart ile Mavi Kart yüzde 75 zamla 20 liradan 35 liraya yükseldi. Denetim Kartı 40 liradan 50 liraya, Ada Sakini Kartı 20 liradan 35 liraya, kişiye özel tasarımlı İstanbulkart 20 liradan 40 liraya, Personel ve Stajyer Devam Kontrol Sistemi Kartı 26 liradan 35 liraya, Araç Kullanım Belgesi Kartı ise 40 liradan 50 liraya çıkarıldı.