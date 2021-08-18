Sanal POS ile reel işlemler

Bir e-ticaret sitesine sahipseniz sanal POS kullanarak ödeme işlemlerini pratik hale getirebilirsiniz. Bunun için yapmanız gereken ise BDDK tarafından onaylanmış ödeme kuruluşlarından birine başvurmak...

Sanal POS son dönemin en çok merak edilen konularından birisi. Ekonomik düzleme son dönemde girerken yoğun bir kullanım alanıyla da karşı karşıya bulunuyor.Sanal POS fiziksel POS cihazlarının alternatifi olarak, müşteri kredi kartına fiziksel olarak erişiminiz olmayan online, mobil, çağrı merkezi vb. kanallarda veya fiziksel POS bulundurmanızın zor olduğu saha satış, teslimat ekipleri gibi hizmet noktalarında, müşteri banka kartı veya kredi kartı bilgilerini güvenli şekilde alarak, bankaya online teknik entegrasyon üzerinden ödeme ve kart bilgilerini iletmeye ve işlemin sonucunu aynı yolla almaya imkan tanıyan bir oluşumdur. Teknik altyapısını bu minvalde kurgulamaktadır.

Hangi kanalla ve nasıl alınmakta?

Bir e-ticaret sitesine sahip olmanız halinde sanal POS kullanarak ödeme işlemlerini pratik bir hale getirebilirsiniz. Bunun için yapmanız gereken, banka ya da Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) tarafından onaylanmış olan ödeme kuruluşlarından birine başvurmak.

Sanal POS başvurusu yapabilmek için bazı kriterlere uymanız gerekiyor.

SSL sertifikası, müşteri bilgilerinin korunması ve sanal güvenliğin sağlanması için kullanılıyor. Online bir satış sitesinin sahip olması gereken önemli bir kriter.

Sanal POS sahibi olmanız için e-ticaret sitenizde satışa hazır ürünlerinizin bulunması gerekiyor. Banka, site içerisinde satılacak bir ürün görmediği takdirde sanal POS başvurunuzu olumsuz değerlendirebilmekte.

Sanal mağazanızda iptal/iade politikanızı da içeren Mesafeli Satış Sözleşmesi, Hizmet Sözleşmesi gibi sözleşmelerin yer alması gerekiyor.

Nasıl bir avantaj sağlamakta?

Uygulamanın kullanıcılar avantajları ise şu şekilde:

Sanal POS'a dair işlemler internet üzerinden gerçekleştiği için ödeme günün her saati yapılabilir. İşletmeler, internet erişimi olan her yerden online tahsilat gerçekleştirebilmekte.

Sanal POS kullanımı güvenlik sertifikası ile mümkün olduğundan ve bankaların gelişmiş güvenlik önlemleri sayesinde ödeme işlemleri hızlı ve güvenli bir şekilde gerçekleşiyor. Bu durum, müşteri memnuniyetini artırmaya yardımcı oluyor.

Sanal POS kullandığınızda sipariş bilgileri, işlemlere ait detaylar gibi bilgileri rahatlıkla raporlayabilirsiniz.E-ticaret siteniz varsa Türkiye İş Bankası yanınızda! İş Bankası sanal POS cihazı ile MaxiPuan kullanımı, ön provizyon alma ve kapama, taksitli, vade farklı ya da normal satış işlemlerini kolayca yapabilirsiniz. POS veya Ticari Kart sahibi iseniz Maximum İşyerim​ uygulaması üzerinden işlemlerinizi takip etmeniz mümkün.

​Kullanımı nasıl gerçekleşiyor?

POS sahibi olduktan sonra geriye kurulum ve kullanım aşaması kalır. E-ticaret sitenizden satış yapabilmeniz için sanal POS entegrasyon gerekiyor. Bu entegrasyon sayesinde e-ticaret siteniz sanal POS sistemi ile iletişim kuruyor ve müşterinin kartından bakiyenin size aktarımını sağlıyor.Sanal POS'a dair işleyiş süreci basit. Müşteri, ödeme ekranına kart bilgilerini girdikten ve sözleşme metinlerini onayladıktan sonra ödeme onayı veriyor. 3D Secure sistemi ile yapılan ödemelerde müşteriye onay kodu gönderiliyor ve müşteri bu kod ile gerekli ödeme onayını vermiş oluyor. Böylece müşteri hesabından düşen bakiye, alıcı hesabına ulaşmakta.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.