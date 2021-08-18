Norveç Varlık Fonu, 2021'nin ilk yarısında 111 milyar dolar getiri elde etti

Fonun piyasa değeri 30 Haziran 2021 itibarıyla 11,67 trilyon Norveç kronu (1 trilyon 312 milyar dolar) oldu.

Dünyanın önde gelen devlet varlık fonlarından Norveç Varlık Fonu, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında enerji, finans ve teknoloji sektöründe hisse yatırımlarının değeri artması sonucu bu yılın ilk yarısında 990 milyar Norveç kronu (111,3 milyar dolar) yatırım getirisi sağladı.

Norveç Varlık Fonu'ndan yapılan açıklamada, yılın ilk yarısında fonun yatırım getirisinin yüzde 9,4 olduğu, bunun da 990 milyar Norveç kronuna (111,3 milyar dolar) denk geldiği belirtildi.

Açıklamada, fonun ana varlık sınıfı olan borsa portföyünün ise yaklaşık yüzde 13,7 getiri sağladığı vurgulanarak, fonun piyasa değerinin 30 Haziran 2021 itibarıyla 11,67 trilyon Norveç kronu (1 trilyon 312 milyar dolar) olduğu belirtildi.

Norveç Varlık Fonu, yılın ilk yarısında sabit getirili menkul kıymet yatırımlarından yüzde 2 zarar yazarken, borsada işlem görmeyen gayrimenkul yatırımlarından ise yüzde 4,6 getiri elde etti.

Fon, halka arz olmayan yenilenebilir enerji altyapı yatırımlarında ise yüzde 1,9 zarar açıklarken, genel olarak da fonun gösterge olarak belirlediği getiri oranının 28 baz puan üstünde getiri sağlamış oldu.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.