Sahibinden.com nedir? Sahibinden.com'dan nasıl ilan verilir?

İnternet ortamında kolaylıkla aracısız alışverişin adresi olan sahibinden.com birçok kişi tarafından kullanılmaktadır. Peki sahibinden.com nasıl çalışır? sahibinden.com'a nasıl ilan verilir? Hangi ürünlerin satışı ve alışı sahibinden.com'dan yapılır? sahibinden.com güvenli mi? GeT hizmet bedeli nedir?

Sahibinden birçok kişi tarafından aracı bir kurum veya kişi olmadan satın alma ve satma işlemlerinin gerçekleştirildiği online bir uygulamadır. Araba, telefon, ev gereçleri ve daha birçok ürünü içeren bir ürün yelpazesine sahip sahibinden.com'un nasıl çalıştığı da oldukça merak konusu. İşte tüm detayları ile sahibinden.com nasıl çalışır? sorusunun cevabı ve diğer bilinmeyen tüm detaylar…

Sahibinden nedir?

2000 yılında Taner Aksoy'un önderliğinde Aksoy Group tarafından kurulan sahibinden.com Türkiye'nin e-ticaret'inin en yoğun yaşandığı sitelerinden biridir. Alım ve satım işlemlerinin kolaylıkla yapıldığı bu online platform, milyonlarca kişinin anlık olarak etkileşim halinde olmasını sağlamaktadır. Birçok alanda hizmet veren sahibinden.com, temel olarak 10 kategoride hizmet sunmaktadır. Bu kategoriler şöyledir;

Emlak

Vasıta

Alışveriş

İş Makineleri & Sanayi

Yedek Parça-Aksesuar-Donanım & Tuning

Hizmetler

İş İlanları

Hayvanlar Alemi

Özel Ders Verenler

Yardımcı Arayanlar

Sahibinden'e nasıl ilan verilir?

Sahibinden platformu vasıtasıyla ilan verebilmek için belli adımların takip edilmesi gerekmektedir. Bu adımlar şöyledir;

-Öncelikle sahibinden.com üzerinden bir üye girişinin olması gerekmektedir.

-Üye girişi yapıldıktan sonra “İlan Ver” yazılı kısma tıklayarak işlemimize devam ederiz.

-Bu süreçten sonra önümüze çıkacak kategorilerden üst ve alt kategorileri seçmemiz gerekmektedir.

-Daha sonra “Devam et” yazan yere tıklayarak, ilanımıza ait detay bilgileri ekleyebileceğimiz bölümler açılacaktır.

Bu bölümlerde ürünümüze dair şu bilgileri girebiliriz;

-Ürünümüz hakkındaki açıklama ve ilan başlığı

-Ürünün fiyatının belirlenmesi ve ürün hakkında detaylı bilgilerin yazılması

-Ürünümüze ait fotoğraf veya videoların eklenmesi

-İlanla ilgili teknik hizmet talebinizi ve ilanınızı ön plana çıkartacak doping seçeneklerini belirleme

-Ürün ödemesinin nasıl yapılacağını belirleme

Takip edilen bu işlemler vasıtasıyla ürün ilanı hazırlanmış olur. Hazırlanan ilanlar Sahibinden editörlerine gönderilerek incelemeye alınır. İlan Verme Kuralları'na uygun olarak hazırlanmış ürün ilanları en geç 6 saat içerisinde yayına hazır hale gelir.

Sahibinden güvenli midir?

Sahibinden platformu Güvenli e-Ticaret (GeT) uygulaması vasıtasıyla, platform üzerinden yapılan alım ve satımlarda paranın güvence altında olmasını sağlamaktadır. Bunun yanı sıra kargo takip sistemi ile alınan ürünün takibi kolaylıkla yapılabilir. Ayrıca, alınan ürün istendiği gibi çıkmadığı taktirde her türlü iade işlemleri gerçekleştirilebilir. Alınan ürünün ödemesi teslim alındıktan sonra onaylanır ve bu ödenen paranın güvenli bir şekilde aktarılmasına veyahut geri alınabilmesine olanak sağlar. GeT sisteminin sağladığı bir diğer avantaj ise, iade durumlarında ürünün kargodan alıcıya ulaşması ile ürün için geri ödeme yapılır.

Tüm bunların yanı sıra, 4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve Mesafeli Sözleşmelere Dair Yönetmelik kapsamında GeT vasıtasıyla yapılan alım ve satımlar güvence altındadır.

GeT hizmet bedeli nedir?

GeT hizmet bedeli satılan bir ürünün, alıcı tarafından ödemesine onay verilmesiyle ürünün satışı üzerinden kesilen bir miktardır. Bu miktara KDV ve banka kesintileri de ilave edilerek hesaplanır. Bu durumda ürünün peşin ya da taksitli olarak satılması pek önem arz etmez. Belirlenen miktar satış yapıldığı gibi kesilir.

GeT bedeli yapılan üyelik tipine (bireysel ya da kurumsal) ve hizmetin sunulacağı kategoriye göre değişiklik göstermektedir. Üyelik tipi ve hizmet bedeline göre GeT oranlarını öğrenmek için TIKLAYINIZ

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.