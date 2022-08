Sadece Türkiye’de mi yabancılara ev satılıyor? Rakamlarla açıklandı!

GİGDER Başkanı Faruk Akbal, geçen yıl bazı Avrupa ülkeleri, Kanada ve ABD'de yabancıların toplam konut satışından aldığı payın yüzde 10 civarında olduğunu belirterek, “Avrupa'da yabancıya satış oranı Türkiye'nin iki katı”dedi. Peki Türkiye’deki yabancıya konut satışları ne diyor? Türkiye'de yabancılara yapılan konut satışları, martta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 31 yükselerek 5 bin 567 oldu. En çok konut satın alan ülke vatandaşları ise Irak, İran, Rusya ve Suudi Arabistan.

­­­TIMETURK | HABER MERKEZİ

Gayrimenkul Yurtdışı Tanıtım Derneği (GİGDER) Başkanı Faruk Akbal, geçen yıl bazı Avrupa ülkeleri, Kanada ve ABD'de yabancıların toplam konut satışından aldığı payın yüzde 10 civarında olduğunu belirterek, “Avrupa'da yabancıya satış oranı Türkiye'nin iki katı” dedi.

Gayrimenkul Yurtdışı Tanıtım Derneği (GİGDER)'den yapılan açıklamada, dünyada her geçen yıl büyüyen yabancıya konut satış pazarının Avrupa'da zirveye ulaştığı, önde gelen ülkelerin toplam konut satışının ortalama yüzde 10'unu yabancılara yaptığı belirtildi.

Kanada'da yüzde 10, Türkiye'de yüzde 4!

GİGDER Başkanı Faruk Akbal, geçen yıl İspanya'da yabancıların toplam konut satışından yüzde 9, Portekiz'de yüzde 11 pay aldığını bildirdi. “Kanada'da açıklanan son veri 10 evden birini yabancının aldığını gösteriyor. ABD'de yabancıların alım adedi 100 bin bandının yukarısında” diyen Akbal, şu değerlendirmelerde bulundu:

“Almanya, İtalya gibi ülkelerde de bu oran yüzde 9-10'lar seviyesinde. Türkiye'de ise 2021'de 1,5 milyon konut satışının 58 bin adedi yabancıya satıldı. Yani toplam satıştan alınan pay yüzde 4 seviyesinde. En son açıklanan Temmuz 2022 verilerinde de yabancıya konut satış payı yüzde 4 seviyesinde. Bir başka deyişle Avrupa'da yabancıya satış oranı Türkiye'nin iki katı. Ülkemizde konuta yerli talebi çok çok fazla.”

Türkiye'de piyasayı etkileyecek seviyede değil!

Akbal, yabancıların konut satışından aldığı paya şehirsel bazda bakıldığında İstanbul'da yüzde 9; Bursa, Gaziantep, Ankara gibi şehirlerde yüzde 2 seviyelerinde gerçekleştiğini bildirdi.

Faruk Akbal, "Türkiye'de yabancıya konut satışı fiyatı etkileyecek veya piyasayı Avrupa'daki gibi etkileyecek seviyede değil. Ancak konut enflasyona karşı en güvenli liman olduğunu sağladığı primle gösteriyor. Yerli yatırımcı artan konut kredi maliyetlerine rağmen talebini azaltmayarak bu primi gördüğünü de vurguluyor." açıklamasında bulundu.

Türkiye'de de artışta! Mayıs'ta rekor kırdı

Peki, Türkiye'de geçen yıla ait yabancıya konut satışına ilişkin veriler ne diyor?

Türkiye'de yabancılara yapılan konut satışları, martta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 31 yükselerek 5 bin 567 oldu. Geçen ay toplam konut satışları içinde yabancılara yapılan konut satışının payı yüzde 4,1 oldu. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), mart ayına ilişkin konut satış istatistiklerini açıkladı. Buna göre, Türkiye'de martta 134 bin 170 konut satışı gerçekleştirildi.

Martta satılan konut sayısı şubat ayına göre yüzde 37,5, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 20,6 arttı. Şubatta 97 bin 587 konut satılmıştı.

Konut satışlarında İstanbul 23 bin 974 konut satışı ve yüzde 17,9 ile en yüksek paya sahip oldu. Bu ili 12 bin 609 konut satışı ve yüzde 9,4 pay ile Ankara, 8 bin 51 konut satışı ve yüzde 6 pay ile İzmir izledi. Konut satış sayısının en az olduğu iller sırasıyla 25 konutla Ardahan, 82 konutla Bayburt ve 103 konutla Tunceli olarak kayıtlara geçti.

TÜİK'in Mayıs 2022'ye ait verileri ile de Mayıs ayı itibariyle yüzde 145'i aştı. 2022'nin ilk yarısında satılan her bin konuttan 49'unu yabancılar aldı. Bu oran Antalya ve İstanbul'da ise çok daha yüksek. Ocak-Haziran aylarında Antalya'da satılan her bin konutun 257'sini; İstanbul'da ise 111'ini yabancılar aldı. Yabancılar 9,5 yılda Türkiye'de 314 bin 310 konut satın aldı. Buna göre 2013-2022 yılları arasında satılan her bin konutun 25'ini yabancılar aldı. En çok konut satılan alan ülke vatandaşları ise Irak, İran, Rusya ve Suudi Arabistan. .