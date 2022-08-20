Türkiye’nin adımına karşı çıktılar! ‘Reddediyoruz’

Gazze merkezli İslami direniş hareketleri Hamas ve İslami Cihad, Türkiye’nin İsrail ile normalleşme adımları kapsamında karşılıklı elçi atamasına tepki gösterdi.

­­­TIMETURK | HABER MERKEZİ

Türkiye'nin İsrail ile normalleşme adımları Filistin'deki direniş hareketlerinin tepkisini çekti. Gazze merkezli İslami direniş hareketleri Türkiye'nin İsrail ile normalleşme adımları kapsamında karşılıklı elçi atamasına tepki gösterdi.

İlk olarak İslami Cihad Hareketi, yaptığı açıklamayla Türkiye'nin İsrail'le normalleşmesini eleştirdi. İslami Cihad Hareketi Sözcüsü Tarık Silmi, yaptığı basın açıklamasında “İşgal devletiyle karşılıklı büyükelçi atamaları ve ilişkileri normalleştirme, işgal rejimini her gün saldırdığı, terör estirdiği ve öldürdüğü bir dönemde saldırması için daha da cesaretlendirecektir” açıklamasına bulundu.

Hamas: Türkiye'nin Filistin'e desteğini biliyoruz. İsrail'le ilişki davamıza zararlı

Türkiye-İsrail normalleşmesine ilişkin bir açıklama da Hamas'tan geldi. Normalleşmeyi Sputnik'e değerlendiren Hamas'ın Siyaset ve Dış İlişkiler Daire Başkanı Dr. Basem Naim, bu adımın İsrail'in işgallerine yeşil ışık anlamına geldiğini ifade etti. Naim, "İsrail'deki rejimle ilişki kurma ve normalleşmeye yönelik herhangi bir ülkeden atılacak her adımı reddediyoruz. Ve bunu davamız için çok zararlı bir adım olarak görüyoruz" dedi.

"Türk devletinin, bağımsız egemen bir Filistin devletinin haklarına sürekli desteği olduğunu biliyoruz” diyen Naim, “Ancak Filistin'e ulusal haklarını vermeden işgal rejimiyle ilişkinin normalleşmesine yönelik herhangi bir adım İsrail rejimine işgallerini ve kuşatmalarını sürdürme planlarına destek ve planlarını bizim topraklarımızda uygulamaya devam etmelerine yeşil ışık olarak görülecektir” şeklinde konuştu.

Türkiye-İsrail normalleşmesi

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Büyükelçi İbrahim Kalın ve Dışişleri Bakan Yardımcısı Büyükelçi Sedat Önal, şubat ayında İsrail ziyaretinde bulunarak gerekli koordinasyonu kurmuşlardı. Bu ziyaretin ardından İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog, Erdoğan'ın davetlisi olarak 9-10 Mart 2022 tarihlerinde Türkiye'yi ziyaret etmiş ve yapılan görüşmelerden sonra icra edilen ortak basın toplantısında ilişkilerin normalleşmesi hususunda karşılıklı iyi niyet temennileri dile getirilmişti.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, 24-25 Mayıs 2022 tarihlerinde Filistin ve İsrail'i kapsayan iki günlük bir ziyaret gerçekleştirmişti. Çavuşoğlu'nun ziyareti, Dışişleri bakanı seviyesinde 15 yıl aradan sonra gerçekleşen ilk ziyaret olmuştu.

İsrail Dışişleri Bakanı Yair Lapid ise 23 Haziran 2022 tarihinde resmi temaslarda bulunmak için Ankara'ya gelmişti. Bu ziyaret, İsrail'den Türkiye'ye 16 yılın ardından ilk kez dışişleri bakanı seviyesinde gerçekleşen ziyaret olmuştu. Bu adımların ardından 17 Ağustos 2022'de Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Türkiye ile İsrail arasındaki diplomatik ilişkilerin yeniden karşılıklı olarak en üst düzeye çıkarılması kararı çerçevesinde, Tel Aviv'e büyükelçi atama kararı aldıklarını açıkladı. İsrail de aynı gün büyükelçi atama kararını açıkladı.