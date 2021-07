Parayı cüzdanda tutan 10 akıllı çözüm

Ekonomi yazarı Bilal Emin Turan, günlük hayatımıza önemli ölçüde tasarruf sağlayacak ve israfı önleyecek on tavsiyede bulundu

Evde, ofiste, otomobilde kısacası hayatın her alanında küçük dokunuşlarla tasarrufta büyük farklar oluşturmak mümkün. Az su harcatan musluk ve duş başlığı, akıllı ve akım korumalı priz, LED ampul, sensörlü ışık bunlardan bazıları...

İSRAF DÜŞMANI CİHAZLAR

Aile ekonomisine en çok dikkat edilen yani daha tasarruflu harcama yapılan bir dönemdeyiz. 1 liranın bile kıymetli olduğu böylesi günlerde artan faturalar göz ardı edilemez. Bunun için büyük hatta astarı yüzünden pahalıya gelecek adımlar atmaya da gerek yok. Çok küçük bir ayrıntı en az yüzde 10-20 fark yaratabilir. Bu hafta cüzdanınızdan daha az para çıkmasını sağlayacak basit ama çok da akla gelmeyen cihazları araştırdık. İşte israf düşmanları...

1- UZAKTAN KONTROLLÜ PRİZ

Hanelere giren elektronik aletler, beyaz eşyalar, kişisel bakım cihazları, bilgisayar ve mutfak eşyaları her geçen gün artıyor. Bu cihazların her biri enerjiye ihtiyaç duyuyor. O zaman enerjinin verimli kullanımı, hanelerde tüketilen elektriğin 1 kilovatsaatinin vergiler dahil 91 kuruş olduğu bir ortamda daha da önemli hale geliyor. Oysa her evde prizlere saatlerce takılı cihaz var.

Özellikle şarj aletleri bunların başında geliyor. Diğer yandan evden çıkarken ışıklar açık veya çok fazla elektrik tüketen kettle gibi cihazlar çalışır halde unutulabiliyor. Bu durumda enerji tasarrufu sağlayan akıllı prizlere telefonunuzla bağlanıp uzaktan açıp kapatabilirsiniz. Böylece önemli bir miktar elektrik tasarrufu sağlayabilirsiniz. Fiyatı 100 liradan başlıyor.

2- ZAMAN AYARLI FİŞ

Prize (fişe) takılı elektrikli aletlerin çalışma sürelerini ayarlayan bu cihazın hünerleri saymakla bitmez. k Hırsızlığa karşı siz evde yokken prize takılı lambalarınızı açıp kapatır. k Kombiyi veya elektrikli şofbenleri istenilen saatte çalıştırarak enerji tasarrufu sağlar. k Bahçe sulama sisteminizi otomatik açıp kapatmak için kullanılabilir. İsterseniz haftada belli bir gün bir süre, isterseniz her gün belirli saatlerde veya haftanın dilediğiniz günlerinde, cihaza bağlı tüm elektronik ürünleri otomatik kontrol eder. Fiyatı 50 liradan başlıyor.

3- AKIM KORUMA

Akım korumalı prizler binlerce liraya aldığınız bilgisayar, telefon, tablet ve televizyon gibi elektronik cihazları yüksek voltaja karşı korur. Elektrik kesintisi, yıldırım düşmesi gibi durumlarda meydana gelen voltaj dalgalanmalarında bu cihazlar koruyucu (sigorta) olur. Özellikle LED ve OLED akıllı TV'lerde voltaj kaynaklı arızaların garanti kapsamı dışında olduğu göz önünde tutulursa bu cihazların önemi daha iyi anlaşılır. Cihazlar piyasada 50-100 lira gibi fiyatlara satılıyor.

4- SENSÖRLÜ IŞIK

Bu cihaz aydınlatmayı açık unutma, boş yere yakma gibi durumların önüne geçebileceği için enerji tasarrufu sağlar. Ayrıca bu lambalar, sadece ihtiyaç olan alanı aydınlatır. Evinizden bahçeye açılan kapının üzerinde, kiler gibi alanlarda bu tasarruflu aydınlatma ürünlerinden yararlanabilirsiniz. Fiyatı 80 liradan başlıyor.

5- LED AMPUL

Bir ailenin aylık elektrik tüketiminin ortalama yüzde 30'u aydınlatmadan kaynaklanıyor. Bu maliyetin artarak devam etmesinde eski tip ampuller etkili. Klasik ampuller genellikle fazla ışık versin diye 100 watt olarak tercih ediliyor. Günde 6 saat yanan 1 klasik ampulün güncel elektrik tarifeleriyle aylık faturaya yansıması 15 lira. 23 watt'lık 1 adet florasan 112 watt ampule eş.

Günlük 6 saat kullanımla ayda faturaya 3.5 lira, yılda 42 lira olarak yansıyor. Ancak LED hepsinden önde. Bir evdeki tüm ampuller LED lamba ile değiştirilirse fatura en az yüzde 25-30 düşer. 100 watt'lık bir verim almak için 13 watt'lık bir LED almak yeterli. Bu LED'lerden 1 tanesi günde 6 saat açık kalırsa aylık faturaya 2 lira, 3 tanesi 6 lira yansıyor.

6- ŞARJLI MUSLUK

Teknolojinin zirve yaptığı bir dönemdeyiz. Artık her isteyen mutfağında veya banyosunda şarj olabilen sensörlü (akıllı) musluk başlığı kullanabilir. Ayrıca bir elektrik kablosu gerekmiyor. Tek şarj aylarca kullanım imkanı sağlıyor. Su akma süresinin de ayarlanabildiği bu cihazlarla musluk açma kapama derdi olmuyor. Böylece tıraş olurken, el sabunlarken, diş fırçalarken suyun israf olması önleniyor. Son 50 yılın en kurak olduğu dönemleri yaşarken barajlarımız dolu olsa dahi her damlanın kıymetini bilmeliyiz. Fiyatı 170 lira civarı.

7- PERLATÖR

Musluk ucuna kolayca montajı yapılabilen bu parçayla su israfı önlenirken akan suyun basıncında bir azalma olmaz. Klasik musluk ucu varsa 40 saniyede 5 litre su akarken perlatörle değiştirilmesi halinde 120 saniyede 5 litre su akar. Yani yüzde 65 oranında tasarruf sağlanabiliyor. Fiyatı 15 lira.

8- DUŞ BAŞLIĞI

Klasik duş başlıkları dakikada ortalama 15-20 litre su akıtır. Bunun yerine tasarruflu duş başlığı (aerotörlu başlık) kullanarak tüketim 9-10 litreye düşürülebilir. Böylece 5-6 dakikalık duş süresinde 35-40 litre avantaj sağlanır. Evsel su kullanımının çoğunluğunun banyodan kaynaklandığı düşünülürse bu, faturalarındaki maliyetleri azaltmak isteyenlerin odaklanacağı alan. 30 liradan başlıyor.

9- RADYATÖR

Evinizin toplam enerji faturasının neredeyse yüzde 40'ı ısıtma ve soğutma faaliyetlerinden kaynaklanır. Akıllı radyatör vanaları, küçük bir yatırımla büyük farklar yaratmak için mükemmel bir cihazdır. Bu cihaz, evinizin Wi-Fi cihazına bağlanabilir ve böylece akıllı telefonunuzdan, tabletinizden veya bilgisayarınızdan kontrol edilebilir.

Her seferinde kombiden sıcaklık ayarı yapmaya gerek kalmaz. Kontrol sizde olduğundan önemli oranda tasarruf sağlanır. Bu tasarrufu cep telefonundan izlemeniz de mümkün. Termostatik radyatör vanası da manuel ayarlamayla işinizi görebilir. Fiyatı 450 liradan başlıyor.

10- FİLTRE

Tasarruflu ev aletleri kullanmak kadar onların ömürlerini uzatmak da önemli. Yani cihazların uzun yıllar sağlıklı bir şekilde çalışmasını sağlamak gerekiyor. Çamaşır ve bulaşık makinelerinde kireçlenme olayını önlemek de bu yollardan biri. Tesisatçıya ihtiyaç duymadan monte edilebiliyor. Sadece kireç önleyici filtre kullanarak rezistanslarda oluşabilecek kireçlerin önüne geçerek enerji tasarrufu sağlarken, cihazların ömrünü uzatabilirsiniz. Bu aparatlar kireç önleyici kimyasallardan daha ucuz ve etkili. Fiyatı 100 lira civarında.

