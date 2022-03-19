Para psikolojiyi bozdu!

Finans Analisti İslam Memiş, son yıllarda pandemi ve çeşitli nedenlerle yaşanan ekonomik krizin insanlar üzerindeki etkisine dair Timetürk’e özel bir yazı kaleme aldı.

Finans Analisti İslam Memiş, Timetürk'e özel kaleme aldığı yazıda, “Hayat pahalılığı ve iş stresinin yanına bir de piyasaları takip etmeyi koyduğumuzda işler çığrından çıkıyor.” ifadelerini kullandı.

İşte İslam Memiş'in yazısının tamamı:

(Kovid-19) salgını, sadece ekonomileri değil, insanların davranışlarında da bozulmalara neden oldu.

Ekonomik kriz, enflasyon, işsizlik ve endişe.

Üst üste gelen problemler, insanları tahammülsüz, stresli ve endişeli bir kişiliğe bürünmesine neden oldu.

Mevsimsel etkinin de etkisi oldukça fazla.

Soğuk ve basık hava şartlarından dolayı insanlar dışarıya çıkıp dolaşamıyor, tatil yapamıyor.

Eve hapsolmuş, elindeki telefon ile önüne gelene laf yetiştirme, hareket etme, bir şey olsa da müdahil olsam diye fırsat kollama çabası.

Aslında bunun eğitim, kültür ve yetiştirilme tarzı ile de alakası çok.

Biz, işin PARA kısmına odaklanalım.

Son iki yıldır küresel ekonomik kriz, insanları daha fazla kısa vadeli al-sat bağımlısı yaptı.

Özellikle kısa vadeli al-sat yapanların yaş ortalaması oldukça aşağılara gerilediğini gözlemliyoruz.

Finansal okur yazarlılığı olmayan, sadece yatırım araçlarındaki dalgalanmaları fırsata çevirmek isteyenler, kolay ve hızlı para kazanma hayali içinde olanlar ciddi zarar ediyor.

Son yıllarda intihar haberlerini sık görür olduk.

Ancak işini kaybeden, yuvası dağılan ve hacizlik olan dünyada milyonlarca insanın olduğunu da belirtmek isterim.

Emanet para ile bu işlere bulaşan, bankadan kredi çeken ve iş sermayesini kaybedenler hariç.

Okurken bile kişinin kabullenmediği, umursamadığı bu süreç çok tehlike bir hal almaya başladı!

Hayat pahalılığı ve iş stresinin yanına bir de piyasaları takip etmeyi koyduğumuzda işler çığrından çıkıyor.

Aşırı endişe, uyku problemi ve stresli bir yatırımcı.

Bu durumda yatırımcı ne yapacağını şaşırır ve sağlıklı bir karar veremez.

Yaptığı hamleler bazen doğru olsa da hırs yaparak alım veya satım pozisyonunu artırabiliyor.

Nefis iradenin önüne geçtiğinde risk arttığından dolayı sonuçları da ağır olabiliyor.

Peki ne yapmalı?

- Mevsimsel etkiyi göz önünde bulundurarak sosyal medyadan çok aile bireyleri ile vakit geçirmek, geleceğe dair konuşmak, hedef koymak, gelecek problemlere karşı fikir alışverişinde bulunmak içsel güç anlamında isabetli olacaktır.

- Finans aracı kurumlardan destek almadan, hane ekonomisini yönetemeden, elindeki üç kuruş ile kumar masasına oturmamak gerek.

- Finansal terimlerde kısa-orta-uzun vade, kademeli alım, kademeli satım pozisyonunu bilmek, parite ile işlemleri öğrenmek gerek.

- Hırs yapmadan bir hedefe odaklanmak gerek.

Hedefi olmayan sadece elindeki miktara odaklanır.

- Sade tek ensturmana yatırım yapmamak, farklı ensturmanlar ile varlıklı çeşitlendirmek gerek.

- Siyasi kısır tartışmalar uzaklaşıp işine odaklanmak, işine kafa yormak gerek.

Vaktinizi ve nefesinizi harcadığınız kişilerin sizinle aynı riskleri taşımadığını anlamak gerek.

Bunun gibi onlarca maddeyi sıralayabiliriz.

Akıllı insanlar zaten böyle yapıyor.

Elindeki telefonun aslında bilgi sahibi olmak için kullanmayanlar, dünyayı kendisine zindan ediyor.

Uzun vadeli hedefi olan, varlıklarına sahip çıkabilen, işine bakan, kendini iyi yetiştirmiş insanların psikolojisinde bir problem yok, gayet mutlu ve huzurlu bir hayat yaşıyorlar.

Para, psikolojiyi çok bozdu.

Ancak böyle giderse çok psikolojisi bozulmuş kişiler görmeye devam edeceğiz… .