Karayip Devletleri Birliği'nden övgü: Türkiye bize çok yardımcı oldu

Karayip Devletleri Birliği (ACS) Genel Sekreteri Sabonge,'Karayip Devletleri Birliği'nin 28 gözlemci ülkesi var ve Türkiye başından beri bize çok yakın. Şimdiye kadar Kovid-19 ile turizm gibi alanlarda çok yardımcı oldu. Türkiye ile birlikte birçok proje gerçekleştirdik' dedi.

Karayip Devletleri Birliği (ACS) Genel Sekreteri Rodolfo Sabonge, Türkiye'nin ACS'ye gözlemci üye olduğunu belirterek "Karayip Devletleri Birliği'nin 28 gözlemci ülkesi var ve Türkiye başından beri bize çok yakın. Şimdiye kadar Kovid-19 ile turizm gibi alanlarda çok yardımcı oldu. Türkiye ile birçok proje gerçekleştirdik ve bunun için size teşekkür etmeliyiz." dedi.

Sabonge, Antalya NEST Kongre Merkezi'nde düzenlenen, Anadolu Ajansının (AA) "Global İletişim Ortağı" olduğu Antalya Diplomasi Forumu 2022 (ADF) kapsamında AA muhabirine değerlendirmelerde bulundu.

Dünyaya sorunların diplomasi ve diyalogla çözülebileceğinin bir yolu olduğunu göstermek için ADF'nin harika bir fırsat olduğunu belirten Sabonge, "Tüm bu insanları bir araya getirebilmek gerçekten harika. Çünkü dünyada buna şu andan daha fazla ihtiyaç duyulan bir an yok." diye konuştu.

Kovid-19 salgınını henüz tamamlayamadıklarını vurgulayan Sabonge, Rusya-Ukrayna krizinin salgın dahil tüm haberlerin önüne geçtiğini, ADF'nin bu sorunlara çözüm bulmak için diyalog kurulacak yer olduğunu dile getirdi.

Sabonge, ACS olarak kendilerinin de "farklılıklar arasında köprü kurma" rolünü üstlendiklerine dikkati çekerek 15'i Karayip Topluluğu (CARICOM) ülkesi olmak üzere, ACS'nin 25 üyesi olduğunu kaydetti.

Türkiye'nin ADF marjında Rusya-Ukrayna Dışişleri Bakanlarını Antalya'da bir araya getirmesine ilişkin değerlendirmede bulunan Sabonge, "Biz bunu her gün yapıyoruz. Ülkeleri masaya oturtmak, yaşadıkları sorunları tartışmak ve tüm bu sorunlara çözüm bulmak zorundayız. Şu anda bunu yaparak dünya barışına katkıda bulunduğunuzu düşünüyorum." ifadelerini kullandı.

- Hedef, Karayip Denizi'ni korumak

Sabonge, ACS'nin odaklandığı belirli alanlar olduğunu belirterek temel yoğunlaştıkları noktanın Karayip Denizi'ni korumak olduğunu söyledi.

İklim değişikliğine dikkati çeken Sabonge, "Hepimiz Karayip Denizi'ni, biyolojik çeşitliliğini, ekosistemlerini, insanlarını ve kültürünü koruyoruz. Bu gerçekten hedeflediğimiz şey." dedi.

Sabonge, ACS'nin afet yardımı, lojistik, turizm ve ticaret alanlarında da işlevsel olduğuna, bu alanlarda iş birliğinin geliştirilmesinin iklim koşullarına bağlı olduğuna işaret etti.

- "İklim değişikliğinin etkisine uyum sağlamamız gerekiyor"

İklim değişikliğinin Karayip bölgesindeki etkisine ilişkin Sabonge, şunları söyledi:

"Tüm bu adaların kıyılarını etkileyen, yükselen deniz seviyemiz var. Çok küçük adalarda çok sayıda ada devletimiz, güzel yerler ve biyoçeşitliliğimiz var. Ancak iklim değişikliğinin yarattığı tehlikeler nedeniyle bunların hepsi risk altında. Bu yüzden uyum sağlamak için çözümler bulabilmemiz gerekiyor. Bununla savaşamayız, iklim değişikliğinin etkisine uyum sağlamamız gerekiyor. Bu, daha iyi altyapı inşa etmek demek oluyor. Bu, insanların bir kasırganın ne zaman geleceğine karşı hazırlıklı olmalarını sağlamak ve aynı zamanda kısa sürede tepki verip sorunları çözebilmek anlamına geliyor."

Venezuela'ya uygulanan ambargo ve yakın zamanda ABD heyetinin petrol iş birliği konusunda bu ülkeyi ziyaret etmesinin bölgeye etkilerini değerlendiren Sabonge, "Yaşadıkları her ne ise hepimizi üzüyor. Biliyorsunuz, bir ülke abluka veya ambargodan etkilendiğinde o ülkeyle ticaret yapan tüm ülkeler etkileniyor. Dolayısıyla tüm bu çatışmalara hepimizin fayda sağlayabilmesi için bir çözüm bulunmasını umuyoruz." diye konuştu.

- "Güney-Güney iş birliğine önem veriyorum"

Sabonge, birlik ve dayanışmanın önemine dikkati çekerek "Güney-Güney iş birliğine önem veriyorum. Çünkü uluslararası iş birliğine güvenebiliriz, projeler için başka gözlemciler ve bağışçılar arayabiliriz. Ama bunu kendi aramızda da yapmalıyız. Bölgede bir çeşitlilik varsa bunu da sağlamalıyız." değerlendirmesinde bulundu.

ACS'deki Meksika, Kolombiya ve Venezuela'nın diğer ülkelerden daha fazla ekonomik güce sahip olmasının yanı sıra Orta Amerika ülkelerinin var olduğunu kaydeden Sabonge, bölgenin çok fazla kaynağa ve rekabet avantajına sahip olduğunu vurguladı.

- "Türkiye başından beri bize çok yakın"

Sabonge, bölgedeki her ülkede farklı yeraltı zenginliklerinin olduğunu belirterek burada sahip olunan sinerjiye herkesin faydalandığından emin olmaya ihtiyaç duyduklarını ifade etti.

Türkiye'nin ACS'ye gözlemci olması nedeniyle teşekkür eden Sabonge, "Karayip Devletleri Birliği'nin 28 gözlemci ülkesi var ve Türkiye başından beri bize çok yakın. Şimdiye kadar Kovid-19 ile turizm gibi alanlarda çok yardımcı oldu. Türkiye ile birlikte birçok proje gerçekleştirdik ve bunun için size teşekkür etmeliyiz." ifadelrini kullandı. .