Özgür Demirtaş Kimdir? Özgür Demirtaş Neden Gündemde? Özgür Demirtaş’ın Mesleği Nedir?

Özgür Demirtaş son günlerin belki de en çok takip edilen ekonomi uzmanlarından. Özgür Demirtaş, dolar 10 TL olduktan sonra sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla gündeme geldi.

Özgür Demirtaş, son günlerin takip edilen ekonomi uzmanlarından biri. Sosyal medyada aktif olarak bulunan Özgür Demirtaş, doların dün akşam 10 lirayı bulmasıyla adeta ateş püskürdü.

İşte Özgür Demirtaş'ın gündem olan açıklamalarından bazıları:

Dolarla ilgili seneler önce yaptığı konuşmalar sosyal medyada dolaşan Özgür Demirtaş, Boğaziçi Üniversitesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği bölümünden mezun olmuştur. Özgür Demirtaş ekonomi ve finans alanında yurt dışında eğitim almıştır. İşte Özgür Demirtaş'ın hayatı ve biyografisi...

ÖZGÜR DEMİRTAŞ KİMDİR?

Kemal Özgür Demirtaş 12 Ağustos 1975 yılında Ankara'da dünyaya geldi.

Özgür Demirtaş Türk finans profesörü, mühendis, akademisyen ve yazar.

Türk ekonomisine dair çarpıcı değerlendirmelerde bulunan Özgür Demirtaş ilkokul eğitimini Manisa'nın Salihli ilçesinde tamamlamış,Lise eğitimini ise İzmir Atatürk Lisesinde bitirdi. Üniversite sınavında ilk 50 içerisinde yer alan Özgür Demirtaş Boğaziçi Üniversitesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği bölümünü kazanmıştır.

Üniversite lisans eğitiminin ardından yurt dışında eğitim görmek isteyen Özgür Demirtaş 1998 yılında Finans doktorası için Boston College'a kabul almış ve 2003 yılında doktor unvanını kazanmıştır. Aynı yıl içerisinde New York Şehir Koleji Baruch College'da yardımcı doçent unvanıyla akademik kariyerine başlamıştır ve 31 yaşında burada tenür unvanını kazanmıştır. Aynı zamanda NYU-Stern School of Business'da da dersler vermiştir. Akademik çalışmaları dünyanın önde gelen akademik dergilerinden, Journal of Financial Economics, Management Science, Journal of Monetary Economics, Journal of Financial and Quantitative Analysis ve Review of Finance'de yayınlanmıştır. 2012 yılında tenür unvanını bırakarak Sabancı Üniversitesi Finans Kürsü Başkanlığını yürütmeye başlamıştır.

Prof. Dr. Özgür Demirtaş, Sabancı Üniversitesi altında kurulan Finans Mükemmeliyet Merkezi kurucu başkanlığı, Akbank yönetim kurulu üyeliği,FODER yönetim kurulu üyeliği, Yeni Bir Lider yönetim kurulu üyeliği ve birçok holding danışmanlıklarını yürütmektedir. Bunların yanında 2012-2014 yılları arasında Türkiye Genç İşadamları Derneği, TAYSAD ve DASK danışmanlıklarını da yürütmüştür.

Özgür Demirtaş, evlidir ve bir çocuk babasıdır.

