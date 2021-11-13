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TIMETURK / YAŞAM / Nedim Hançer den heyecanlandıran proje

Nedim Hançer den heyecanlandıran proje

Dizi ve medya dünyasını yakından tanıyan Nedim Hançer, yeni başlayan ve televizyon dünyasına damga vuran iki dizi hakkında açıkla malarda bulundu.

3 Saat Önce
2021-11-13 11:39:50
Nedim Hançer den heyecanlandıran proje

İçerde ve Çukur dizilerinden sonra pazartesi gününü ele alacak gibi görünen Üç Kuruş dizisi için Hançer, "Televizyon izleyicisi Pazartesi günlerini 5 sezondur aksiyona doyarak geçiriyor. Üç kuruş da sağlam oyuncu kadrosu ve konu anlamında izleyiciye istediğini verecek gibi duruyor." diye belirtti. Diğer yapımlara oranla daha iyi bir başlangıç yaptığını söyleyen Nedim Hançer severek izleyeceğini söyledi.

Nedim Hançer çok konuşulan ve her hafta izleyiciyi ekranda tutan Yargı dizisi için de bazı açıklamalarda bulundu. Özellikle Aşk101'de ki partnerlikleri çok konuşulan ve oyunculuklarını çok beğendiğim Pınar Deniz Kaan Urgancıoğlu ikilisini televizyon ekranlarında görmek beni çok mutlu etti diyen Nedim Hançer, dizinin farklı ve kaliteli senaryosu karşısında çok şaşırdığını, bir sonraki bölümü heyecanla beklediğini belirtti. Nedim Hançer'e göre bu iki dizi kesinlikle yeni sezona damga vuracak.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

YORUMLAR (8)

Ömer

Bu sene gerçekten çok kaliteli olan bu iki dizi bizi pazar ve pazartesi günleri televizyon başına kilitliyor, gözlerimizi ayırmadan izliyoruz. Analiz için teşekkürler Nedim abi.

Selman

Başkan.1903♠️

Meleközkaya

Her dediği tamı tamına doğru çıkıyor.Ananizleri sağlam aile herşeydir ♣️

Efe

Yargı bu sezona damga vurur

Devran

Kral Adam ♠️

Burak

Yine HARİKA bir analiz Başkan. Baskan.1903 ailen olarak her zaman yanındayız.

pınar

helal başkan ağzına sağlık

Cem Berk Tokgöz

Harika bir açıklama tebrikler Nedim Bey.

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