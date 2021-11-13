Nedim Hançer den heyecanlandıran proje

Dizi ve medya dünyasını yakından tanıyan Nedim Hançer, yeni başlayan ve televizyon dünyasına damga vuran iki dizi hakkında açıkla malarda bulundu.

İçerde ve Çukur dizilerinden sonra pazartesi gününü ele alacak gibi görünen Üç Kuruş dizisi için Hançer, "Televizyon izleyicisi Pazartesi günlerini 5 sezondur aksiyona doyarak geçiriyor. Üç kuruş da sağlam oyuncu kadrosu ve konu anlamında izleyiciye istediğini verecek gibi duruyor." diye belirtti. Diğer yapımlara oranla daha iyi bir başlangıç yaptığını söyleyen Nedim Hançer severek izleyeceğini söyledi.

Nedim Hançer çok konuşulan ve her hafta izleyiciyi ekranda tutan Yargı dizisi için de bazı açıklamalarda bulundu. Özellikle Aşk101'de ki partnerlikleri çok konuşulan ve oyunculuklarını çok beğendiğim Pınar Deniz Kaan Urgancıoğlu ikilisini televizyon ekranlarında görmek beni çok mutlu etti diyen Nedim Hançer, dizinin farklı ve kaliteli senaryosu karşısında çok şaşırdığını, bir sonraki bölümü heyecanla beklediğini belirtti. Nedim Hançer'e göre bu iki dizi kesinlikle yeni sezona damga vuracak.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.