Otomobilde ekspertiz şart mı?

Standart durum ve koşullarda bir aracın ekspertiz süresi 20 dakika ile 1 saat arasında değişiyor...

Araç alıcıları, kendi bilgileri ve tecrübeleriyle ya da satıcının söylemlerine güvenerek aldığı araçlarda, alım sonrasında farklı mağduriyetlerle karşı karşıya kalabilmektedirler. Bu bağlamda boya, kaporta ve motor kısımlarında meydana gelen hasarlar araç değerinin düşmesine yol açmaktadır. Bu şekilde bir mağduriyet oluşmaması için alanında uzman personeller tarafından, tarafsız ve güvenilir bir şekilde kontrol edilmesi gerekmektedir.

Otomotiv uzmanlarının değerlendirmelerine göre işlem fiyatları paket ve içeriğine göre 150 ile 400 lira arasında değişmekte.Her marka ve modele rahatlıkla ekspertiz yapan uzman ekipler sözkonusu. Alanında uzman kişi ve firmalardan hizmet almak önerilmekte. Standart durum ve koşullarda bir aracın ekspertiz süresi 20 dakika ile 1 saat arasında değişiyor.

Sadece kaporta ve motora mı bakıyorsunuz?

Özellikle ikinci el araç alım satımında, araç kilometresini düşüren satıcılardan değişeni, boyayı saklayan satıcılara kadar birçok kötü niyetle ticaret yapmaya çalışan insanla karşılaşabilmek mümkün. . Satın almayı düşündüğünüz aracın kilometre tespitini tam olarak yapmak şu anki teknolojiyle pek mümkün olmasa da geçmiş bakım ya da muayene kayıtları size aracın kilometresiyle ilgili fikir verebilir. İkinci el otomobil sektörünün genişlediği Türkiye'de kullanılmış araç alırken sadece kaporta görünüşüne ve motora bakmanın yeterli olmadığını unutmamalıdır.

Periyodik bakımın önemi

Araçların daha güvenli ve uzun ömürlü olmaları amacıyla, araçta yer alan parçaların ve sıvıların belirli periyotlarla değiştirilmesi işlemine periyodik bakım deniliyor. Periyodik bakımlar, araç benzin türevine göre farklılık gösterse de, tüm otomobiller için bir zorunluluk olarak karşımıza çıkıyor. Güvenliğin yanı sıra, yolculuklarınızı sorunsuz hale getirme, yakıt tüketimini azami seviyede tutma ve araç ömrünü uzatma gibi yararlara sahip periyodik bakımlar; benzinli otomobillerde 15 bin, dizel otomobiller ise 10 bin kilometre tamamlandığında gerçekleştiriliyor.

Elektronik bakımı es geçmeyin

Bakım dendiğinde, çoğunlukla araçların teknik bölümleri akla geliyor ve sanki bakım sürecinin büyük bir kısmı kaput altında sürüyormuş gibi algılanıyor. Ancak aracın iç bölümünde de tıpkı motorunda olduğu gibi birçok elektronik aksam bulunuyor, bunlardan en kritiği ise şüphesiz ki klimalar. Klimaların çalışması için özel karışımlara sahip bir gaz kullanılıyor. Halk arasında klima gazı denilen bu gazın, periyodik bakım yapılırken kontrol edilmesi ve kritik seviyelerdeyse değiştirilmesi gerekiyor. Hem sürücü hem de yolcular için kritik öneme sahip klimaların en büyük düşmanı ise sigara. Sigara dumanı hava kanallarını tamamen dolduruyor ve bu kokudan kurtulmak oldukça zor hale geliyor. Klima ile ilgili bir diğer sorun da, klimadan alacağınız sıcak ya da soğuk havanın ayarlanması. Klima ömrünü uzatmak ve sağlığınıza zarar vermemek için, klimanın soğuttuğu ya da ısıttığı otomobilinizin kabini ile dışarıdaki sıcaklık arasında en fazla 8 derece fark olması ve otomobilden inmeden yaklaşık 10 dakika önce klimanızı kapatmanız gerekiyor. Bu adımda klima gazı kontrolüne ek olarak klima kompresörü, hava kanalları ve polen filtrelerinin de kontrolü gerçekleştiriliyor.

Hangi sıvılar kontrol edilmeli

Aracın içerisinde yakıt dışında; motor yağı, antifriz, su ve silecek suyu gibi farklı sıvılar da bulunuyor. Bunlardan ilki motor içerisindeki suyun donmaması için kullanılan antifriz sıvısı. Düzenli bakımlarda, antifriz sıvısına ve motoru soğutmada kullanılan suya mutlaka ekleme yapılıyor. Aracınızda yer alan bir diğer önemli sıvı ise otomobilin ön ve arka camlarını temizlemenize yardımcı olan silecek suyu. Bu sıvının azalması ya da tamamen bitmesi halinde sileceklerin çalıştırılması, silecek mekanizması başta olmak üzere birçok mekanizmayı olumsuz etkileyebiliyor. Bu nedenle aracınızdaki tüm sıvıların periyodik kontrollerde ölçülmesi ve gerekli eklemelerin yapılması gerekiyor.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.