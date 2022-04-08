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TIMETURK / EKONOMİ / Migros Taze Et Üretim Tesisi, uluslararası güven belgesi aldı

Migros Taze Et Üretim Tesisi, uluslararası güven belgesi aldı

Migros'un İzmir'de bulunan Taze Et Üretim Tesisi analiz laboratuvarları yürüttüğü faaliyet kapsamında uluslararası düzeyde tam not alarak Türk Akreditasyon Kurumu akredite kuruluşlar listesine girdi.

2 Saat Önce
2022-04-08 09:45:03
Migros Taze Et Üretim Tesisi, uluslararası güven belgesi aldı

Migros'un Taze Et Üretim Tesisi, gıda güvenliğinden uluslararası düzeyde tam not alırken, Migros, gıda üretim tesisinde uluslararası onaya sahip analiz laboratuvarı olan ilk perakende şirketi oldu.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Migros, müşterileri için sunduğu güvenilir ve kaliteli hizmetini tescil ettirmeye devam ediyor. Müşterilerine en kaliteli, sağlıklı ve taze ürünleri sunma prensibiyle faaliyetlerini sürdüren Migros, Türkiye perakende sektöründe bir ilke bir daha imza attı.

Migros'un İzmir'de bulunan Taze Et Üretim Tesisi analiz laboratuvarları yürüttüğü faaliyet kapsamında uluslararası düzeyde tam not alarak Türk Akreditasyon Kurumu (TÜRKAK) akredite kuruluşlar listesine girdi.

Böylece Migros, Türkiye'de perakende sektöründe ve taze et üretim tesisinde uluslararası onaya sahip analiz laboratuvarı olan ilk perakende şirketi oldu.

Ürünler, uluslararası kalite ve gıda güvenliği standartları kapsamında denetleniyor

Verilen bilgiye göre, dünya standartlarındaki yüksek teknolojisi ve gıda güvenliği uygulamaları ile Avrupa'nın ilk 10 et üretim tesisi arasında yer alan ve Türkiye'nin en büyük et işleme tesisi olan Migros Taze Et Üretim Tesisi laboratuvarında yapılan kimyasal ve mikrobiyolojik analizler, üretimin 220 farklı noktasındaki kontrol kriterini inceleyerek et üretiminin titizlikle gerçekleştirilmesine katkı sağlıyor.

Laboratuvarda tedarikçilerden temin edilen karkas eti, taze etler ve taze et ürünleri ve baharat analizleri, uluslararası kalite ve gıda güvenliği standartları kapsamında denetleniyor.

Üretim koşullarından temizliğe, personel hijyen denetimlerinden yardımcı malzeme uygunluk kontrollerine kadar olan tüm süreçler aynı disiplin içerisinde gerçekleştiriliyor.

Laboratuvar, gıda kayıplarının en aza indirilmesi, atık oluşumunun azaltılması, daha düşük enerji kullanımı ile sürdürülebilir üretime de imkan sağlıyor. Bu yolla sağlıklı, kaliteli ve uzun raf ömrü olan ürünlerin üretimlerinin gerçekleştirildiği Taze Et Üretim Tesisi'nde hammadde temininden tüketiciye ulaşan süreç en doğru şekilde yönetilebiliyor.

Yıllık 70 bin ton üretim kapasitesiyle Migros'un Taze Et Üretim Tesisi ve mağazalarında 3 bin kasap görev alıyor.

TÜRKAK tarafından TS/EN ile ISO/IEC 17025 belgeleri verildi

Migros'un gıda güvenliği alanında uluslararası kalite standartları çerçevesinde, ileri teknolojiyi kullanarak İzmir Taze Et Üretim Tesisi ve Gebze Et tesislerinde gerçekleştirilen üretimlerinin detaylı analizlerinin yapıldığı Taze Et Üretim İşletmesi Laboratuvarı, Türk Akreditasyon Kurumu (TÜRKAK) tarafından TS/EN ISO/IEC 17025:2017 standardına göre Akreditasyon Sertifikası verildi.

TÜRKAK denetimlerini başarıyla tamamlayan Migros, laboratuvarında yapılan veri analizlerinin uluslararası standartlara uygun koşullarda gerçekleştirildiğini ve elde edilen sonuçların güvenilirliğini ortaya koydu.

TÜRKAK, Avrupa Akreditasyon Birliği (EA), Uluslararası Akreditasyon Forumu (IAF), Uluslararası Laboratuvar Akreditasyon Birliği (ILAC) üyesi olan ve Türkiye'de TS/EN ile ISO/IEC 17025 belgelerinin tek yetkili akreditasyon kuruluşu konumunda yer alıyor. .

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