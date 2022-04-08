DİĞER İÇERİKLER

KURUMSAL

SOSYAL HESAPLAR

CANLI YAYIN
Analiz: Azerbaycan ve Ermenistan nihai barış için önemli adımlar attı
İbrahim Yumaklı kimdir? Tarım ve Orman Bakan yardımcısı İbrahim Yumaklı hangi görevlerde bulundu?
Davranış bozukluğu fiyatlarda değil fırsatçılarda sayın Nebati
TMSF'den taşınmaz satış ihalesi
Altın fiyatlarında son durum! Yükseliş sürüyor mu?
En Güzel Türk ve Yunan Adaları
Nihat Pakdil kimdir? Tarım ve Orman Bakan yardımcısı Nihat Pakdil nereli? Yeni atamalar yapıldı!
Camdaki Kız dizi 38. bölüm full izle | Youtube Camdaki Kız yeni bölüm tek parça izle
Merkez Bankası dolar ve enflasyon tahminini açıkladı
Mustafa Kayhan kimdir? Et ve Süt Kurumu Genel Müdürü Mustafa Kayhan hangi görevlerde bulundu?
2022-MEB-EKYS sonuçları açıklandı
Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu dünyada geniş kitlelere ulaşacak
TÜİK ve MEB'e alınmayan Kılıçdaroğlu bu sefer Et ve Süt Kurumu'na gitti
Mart ayında en çok hangi yatırım aracı kazandırdı?
Çin'den ABD'ye 'kırmızı' çizgi uyarısı

İSTANBUL

19:43:00

İftar vakti

BURSA

19:41

05:02
19:41
SAHUR
İFTAR

ANKARA

19:26

04:48
19:26
SAHUR
İFTAR

SİVAS

19:09

04:32
19:09
SAHUR
İFTAR

ERZURUM

18:52

04:14
18:52
SAHUR
İFTAR

HAKKARİ

18:40

04:10
18:40
SAHUR
İFTAR

İSTANBUL

19:43:00

İftar vakti

ANKARA

19:26

04:48
SAHUR
19:26
İFTAR

TIMETURK / EKONOMİ / Kur korumalı mevduat sisteminde yeni düzenleme

Kur korumalı mevduat sisteminde yeni düzenleme

Kur korumalı mevduat sisteminde yapılan değişikliğe göre, sisteme dahil olacak şirket ve tüzel kişilik mevduatı için sınır tarih 31 Mart 2022 olarak belirlendi

2 Saat Önce
2022-04-08 09:42:19
Kur korumalı mevduat sisteminde yeni düzenleme

Resmi Gazete'nin 8 Nisan 2022 tarihli sayısında Kur Korumalı Mevduat (KKM) sisteminde değişiklik yapıldığı açıklandı.

Bu karara göre, yurt içi yerleşik tüzel kişiler 31 Aralık 2021 ile 31 Mart 2022 tarihleri arasında herhangi bir tarihte bankalarda bulunan dolar, euro ve sterlin hesaplarını kur korumalı mevduat sistemine dahil edebilecek.

Tüzel kişilere, kur korumalı mevduata geçişte "zaman kıstası" getirildi 

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB) Türk Lirası Mevduat ve Katılma Hesaplarına Dönüşümün Desteklenmesi Hakkında Tebliğ'de yaptığı değişiklikler Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Değişiklik kapsamında, döviz tevdiat hesapları ve katılım fonlarının vadeli Türk lirası mevduat veya katılma hesaplarına dönüşümü konusunda yurt içi yerleşik tüzel kişilere zaman kıstası getirildi.

Bu kapsamda, yurt içi yerleşik tüzel kişiler 31 Aralık 2021 ile 31 Mart 2022 arasındaki herhangi bir tarihte bankalarda mevcut olan dolar, avro ve İngiliz sterlini cinsinden döviz tevdiat hesabı ve döviz cinsinden katılım fonu hesabı bakiyelerini, dönüşüm kuru üzerinden Türk lirasına çevirebilecek.

Yurt içi yerleşik gerçek kişiler aynı işlemi, dönem sınırı olmaksızın gerçekleştirebilecek.

Değişiklikten önce tüzel kişiler, 31 Aralık 2021'den itibaren bankalarda bulunan döviz hesaplarını, kur korumalı mevduat kapsamında değerlendirerek Türk lirasına geçebiliyordu. Yeni düzenleme ile söz konusu geçişin gerçekleştirilebilmesi için döviz kurunun 31 Aralık 2021 ile 31 Mart 2022 arasında hesaplarda bulunması şartı getirildi.

.

YORUMLAR (0)

Görüş Bildir Bizimle Paylaş