Merkez Bankası faizi neden sabit tuttu?.. Reel faiz marjının daralması neleri getirir? Çin ve Katar’dan sonra Güney Kore ile yapılan swap anlaşması neleri içeriyor? Ekonomi yazarı Zeynep Aktaş, Merkez Bankası’nın faizi sabit tutma kararını ayrıntılı olarak değerlendirdi.

Aktaş'ın ‘Merkez 5. kez faizi pas geçti' başlıklı analizi…

TCMB beklentiler doğrultusunda faizi 5. defa pas geçti. Bir hafta vadeli repo faizini yüzde 19 olarak bıraktı. Enflasyonda düşüş başlayıncaya kadar sıkı para politikası vurgusunu yineledi. Enflasyondaki ilk düşüş faiz indirim adımı olacak

Merkez Bankası yılın sekizinci Para Politikası Kurulu (PPK) kararını açıkladı. Merkez Bankası bu toplantıda aldığı faiz kararı ile beşinci defa faizi sabit tuttu. Mart ayından bu yana politika faizi yüzde 19 seviyesinde bulunuyor. Faiz yüksek olmasına rağmen enflasyon da faizle başa baş gittiği, yüzde 18.95 seviyesinde olduğu için yatırımcı nezdinde reel faiz marjı kalmıyor. Üstelik yıl sonu ve gelecek yıl sonuna ilişkin enflasyon beklentileri de yüksek.

Neden sabit tuttu?

Enflasyonda ve enflasyon beklentilerindeki yüksek seviyeler sürüyor. TCMB bunu dikkate alarak, Enflasyon Raporu tahmin patikasındaki belirgin düşüş sağlanana kadar para politikasındaki mevcut sıkı duruşu kararlılıkla sürdüreceğini belirtti. Bu doğrultuda Kurul, politika faizinin sabit tutulmasına karar verdi.

Sıkı duruş vurgusu

TCMB, fiyat istikrarı temel amacı doğrultusunda elindeki tüm araçları kararlılıkla kullanmaya devam edecek. PPK metninde güçlü vurgu yer aldı: “Enflasyonda kalıcı düşüşe işaret eden güçlü göstergeler oluşana ve orta vadeli yüzde 5 hedefine ulaşıncaya kadar politika faizi, güçlü dezenflasyonist etkiyi muhafaza edecek şekilde, enflasyonun üzerinde bir düzeyde oluşturulmaya devam edilecektir.”

Öte yandan Merkez Bankası, ihracatta güçlü artış eğilimi olduğunu turizm faaliyetlerinde aşılama etkisi ile canlanmanın yaşanması ile yılın kalanında cari dengede iyileşme görülebileceğini belirtiyor. Parasal sıkılaştırmanın kredi ve iç talep üzerindeki yavaşlatıcı etkisini izliyor.

Borsada yılın ilk 7 ayında yabancı işlemleri

Borsa İstanbul'da 2021 yılının Ocak- Temmuz döneminde yabancı yatırımcılar 1 milyar 882 milyon 156 bin 464 dolarlık net satım gerçekleştirdiler.

Alım ve satımda 5 hisse

Yabancıların en fazla alım ve satım yaptığı 5 hisse ise şöyle oldu. Ocak-Temmuz 2021 döneminde yabancılar Turkcell, Ereğli Demir Çelik, Şişe Cam, Petkim ve Kardemir (D) hisselerinde alım yaptı. Yabancı yatırımcılar Bim Mağazalar, Sasa Polyester, Garanti Bankası, İş Bankası (C) ve Tüpraş hisselerinde ise satış gerçekleştirdi.

Reel faiz marjının daralması neleri getirir?

Enflasyon yüzde 18.95 ve faiz yüzde 19. Reel faiz marjındaki sıkışma şu etkileri doğurur:

1- Dövize güçlü yönelim devam eder.

2- TL varlıklara yönelik zayıf algı katılaşır.

3- Enflasyon beklentilerinde bozulmaya neden olur.

4- Talepler ertelenmez, tüketim harcamaları artar.

5- Kırılganlık ve riskler yüksek seyir izler

6- Dış şoklara karşı zayıf bir görünüm oluşur.

7- Fiyat hareketlerinde oynaklık artar.

8- Stokların arttığı görülür.

9- Yurt içerisine dışarıdan sıcak para girişi durur.

10- Makro verilerde zayıflama görülür.

Swap anlaşması

Merkez Bankası swap anlaşmalarına devam ediyor. Çin ve Katar'dan sonra şimdi Güney Kore ile swap anlaşması yapıldı. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Güney Kore Merkez Bankası ile 17.5 milyar TL'lik (2.3 trilyon won) swap anlaşması yaptı. Güney Kore Merkez Bankası yaptığı açıklamada Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası ile 2.3 trilyon won'luk (17.5 milyar lira) swap anlaşması imzaladığını duyurdu.

Güney Kore Merkez Bankası ile yapılan swap anlaşmasının detayları şöyle:

1- Swap anlaşması 3 yıl sürecek.

2- İki taraf, anlaşmanın uzatılmasını görüşebilecek.

3- Anlaşma ile iki ülke arasındaki ticaret istikrarının iyileştirilmesi ve uzun vadede dolara bağımlılığın azaltılması sonucu finansal güvencenin güçlendirilmesi bekleniyor.

Swaplarla rezervlerde yaşanacak rahatlama geçici olacaktır.

Milliyet

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.