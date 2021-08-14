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TIMETURK / EKONOMİ / Fitch, Türkiye'nin büyüme beklentisini yükseltti

Fitch, Türkiye'nin büyüme beklentisini yükseltti

Fitch, Türkiye için bu yıl büyüme beklentisini yüzde 6,3'ten yüzde 7,9'a yükseltti

46 Dakika Önce
2021-08-14 00:30:18
Fitch, Türkiye'nin büyüme beklentisini yükseltti

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Fitch Ratings, Türkiye için bu yıl büyüme beklentisini yüksek baz etkisi ve ekonomik faaliyetlerde devam eden toparlanma nedeniyle yüzde 6,3'ten yüzde 7,9'a yükseltti.

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, Türkiye için bu yıl büyüme beklentisini yüksek baz etkisi ve ekonomik faaliyetlerde devam eden toparlanma nedeniyle yüzde 6,3'ten yüzde 7,9'a yükseltti.

Fitch Ratings, Türkiye'nin kredi notunu "BB-", kredi notu görünümünü ise "durağan" olarak teyit etti.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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