Mazota zam mı geldi? Mazot (motorin) ne kadar? Güncel mazot fiyatı ne kadar? Uluslararası piyasalarda brent petrolün fiyatı son aylarda sürekli bir artış gösteriyor. Son olarak Suudi Arabistan petrol şirketi Aramco petrolün fiyatını Mart itibarıyla yükselttiğini duyurdu. Enerji ihtiyacının çok büyük kısmını yurt dışından döviz ile alan ülkemizde yaşanan bu artışlardan sonra akaryakıta zam gelmesi kaçınılmaz hale geldi. Son olarak mazota (motorin) 2 Şubat'ta 32 kuruş zam gelmişti.

Uluslararası piyasalarda enerji darboğazı devame ediyor. Enerji ürünlerine ulaşımın zorlaşması ve talebin artması nedeniyle petrol fiyatları rekor seviyelere ulaştı. Son olarak Suudi Arabistan'ın ulusal petrol şirketi Saudi Aramco, Brent petrol fiyatlarının varil başına 90 doları aşmasının ardından petrolün fiyatını Mart itibarıyla yükselttiğini duyurdu. Petrol ürünlerini yurt dışından ithal eden pek çok ülke akaryakıta peş peşe zam yapmak zorunda kaldı. Türkiye'de enerji ihtiyacını döviz ile yurt dışından ithal ediyor ve dolayısıyla petrol ürünlerinde yaşanan artış beraberinde zammı da getiriyor.

Mazota zam mı geldi?

Uluslararası piyasalarda yaşanan fiyat yükselişleri sonrası dizel araç sahipleri Mazota zam mı geldi? Mazot ne kadar oldu? gibi sorulara yanıt arıyor. Mazota henüz gelen yeni bir zam bulunmuyor. Mazota (motorin) en son 2 Şubat'ta 32 kuruşluk zam gelmişti.

Mazot (motorin) ne kadar?

Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası (EPGİS) mazota 2 Şubat günü zam geleceğini duyurmuştu. Zammın 32 kuruşluk olduğu belirtilene açıklamada mazotun litre satış fiyatı 15 liraya yaklaştı. Motrinin litresi Ankara'da ortalama 14,66 liraya İstanbul'da 14, 59 liraya, İzmir'de ise 14,66 liraya satışa çıktı.

Benzin ne kadar oldu?

Ankara'da benzinin litre fiyatı 13,64 lira, İstanbul'da 13,57 lira, İzmir'de 13,65 lira oldu.

Zam geleceği iddia edildi

Sözcü'nün sektör kaynaklarının verdiği bilgiye göre, salı gününden itibaren geçerli olmak üzere benzine 70, motorine ise 90 kuruş zam geleceği iddia edildi. Böylelikle fiyatlar 16 liraya dayanacak. Zammın pazartesi günü petrol fiyatlarında sert bir düşüş olmaması halinde hayata geçirileceği belirtildi

Suudi Arabistan petrole zam yaptı

Dünyada petrol fiyatları tırmanışa geçti. Dünyada petrol fiyatları tırmanışa geçti. Suudi Arabistan'ın ulusal petrol şirketi Saudi Aramco, Brent petrol fiyatlarının varil başına 90 doları aşmasının ardından petrolün fiyatını Mart itibarıyla yükselttiğini duyurdu.

Şirket, ABD'deki müşterilere sattığı petrolün varil fiyatını 30 sent artırırken, Avrupalı müşteriler varil başına 70 sent ile 2,30 dolar arasında daha fazla ödeme yapacak. Uzakdoğu ülkelerine gönderilen petrolün varil fiyatında da 30-70 sent arasında artış yapıldı. .