Ersan Şen: Atatürk'ün adını ağzına salavatla alacaksın

Habertürk kanalına konuk olan Prof. Dr. Erşan Şen, Samsun’da Mustafa Kemal Atatürk'ün anıtına yönelik düzenlenen saldırıyı eleştirirken, 'Atatürk'ün adını ağzına salavatla alacaksın' dedi.

Samsun'da iki zanlının Atatürk Anıtı'nı halat bağlayarak yıkmaya çalışmaları, Habertürk'te Serap Belet'in sunduğu Prof. Dr. Selami Kuran, Avukat Serkan Toper, Avukat Rezan Epözdemir ve Prof. Dr. Ersan Şen'in konuk olduğu "Olaylar ve Görüşler" programında masaya yatırıldı.

Programda yaşanan olaya tepki gösteren Prof. Dr. Ersan Şen, "Trablusgarp, iki Balkan savaşı, Çanakkale'de Anafartalar kahramanı, Kafkas Cephesi'nde, Sina'da Filistin Cephesi'nde, 19 Mayıs 1919'da Samsun'a çıkıp oradan başlattığı milli mücadele… Bahsettiğin adam bu. Bunu harcarken dikkatle harcayacaksın. Adını da ağzına alırken salavatla alacaksın" ifadelerini kullandı.

Prof. Şen, programın reklam arasından sonra yaptığı açıklamasında ise kullandığı ifadeler hakkında, şu açıklamayı yaptı:

Mustafa Kemal Atatürk'ün adını salavatla ağzınıza alın derken ona verilen kıymete atıf yaptım. Yoksa onu Hz. Peygamber veya sahabe yerine koymuş değilim. İnsanlar cımbızla çekip farklı anlamlar yüklemesin. Yükleseler de yüklesinler, İsteyen istediği yere çeker. Siz benim kimle ilgili ne konuştuğuma bakın, içinden cımbızla alarak değil

Heykeli yıkmaya çalışan 2 kişi tutuklandı

Samsun'da 3 Şubat'ta Atatürk Anıtı'nı halat bağlayarak çekmeye çalıştıkları gerekçesiyle yakalanan B.F. ile C.F, ise çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklanmıştı. .