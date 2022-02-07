DİĞER İÇERİKLER

KURUMSAL

SOSYAL HESAPLAR

CANLI YAYIN
Genco Erkal'dan iktidara zam eleştirisi: 'Sonu olacak…'
Haftalık vaka sayısı açıklandı: Kırklareli zirvede
Yemek Sepeti motor kuryelere zam yaptı mı? Kurye eylemleri nasıl başladı, nasıl gelişti?
Mazota zam mı geldi? Mazot (motorin) ne kadar? Güncel mazot fiyatı ne kadar?
Ersan Şen: Atatürk'ün adını ağzına salavatla alacaksın
Merkez Bankası’ndan BOTAŞ'a rekor döviz satışı
TZOB Başkanı Bayraktar: Rusya-Ukrayna sorunu gıda fiyatlarını etkileyecek
Hakemden Salah'a 'şok' teklif
Isparta'da uzaktan eğitim zorunlu mu? Isparta Zoom-EBA online eğitim devamsızlık var mı?
Şafak Mahmutyazıcıoğlu cinayetinde yeni gelişme
Isparta uzaktan eğitim var mı? Isparta'da Kar tatili nedeniyle eğitimler online, internetten mi yapılacak? Isparta'da EBA eğitimi var mı?
Kamu işçi maaşı 2022? Kamu işçisi ek zam ne zaman yatacak? Kamu işçisi (4-D) ek zam farkı ne kadar?
Memur- Sen : Yoksulluk sınırı 10.939 TL oldu
Afrika Uluslar Kupası'nı kim kazandı?
Orman Mühendisleri Odası şube seçimlerinde zafer, Birliğe Çağrı Grubu’nun

TIMETURK / GÜNDEM / Ersan Şen: Atatürk'ün adını ağzına salavatla alacaksın

Ersan Şen: Atatürk'ün adını ağzına salavatla alacaksın

Habertürk kanalına konuk olan Prof. Dr. Erşan Şen, Samsun’da Mustafa Kemal Atatürk'ün anıtına yönelik düzenlenen saldırıyı eleştirirken, 'Atatürk'ün adını ağzına salavatla alacaksın' dedi.

24 Dakika Önce
2022-02-07 11:04:08
Ersan Şen: Atatürk'ün adını ağzına salavatla alacaksın

Samsun'da iki zanlının Atatürk Anıtı'nı halat bağlayarak yıkmaya çalışmaları, Habertürk'te Serap Belet'in sunduğu Prof. Dr. Selami Kuran, Avukat Serkan Toper, Avukat Rezan Epözdemir ve Prof. Dr. Ersan Şen'in konuk olduğu "Olaylar ve Görüşler" programında masaya yatırıldı.

Programda yaşanan olaya tepki gösteren Prof. Dr. Ersan Şen, "Trablusgarp, iki Balkan savaşı, Çanakkale'de Anafartalar kahramanı, Kafkas Cephesi'nde, Sina'da Filistin Cephesi'nde, 19 Mayıs 1919'da Samsun'a çıkıp oradan başlattığı milli mücadele… Bahsettiğin adam bu. Bunu harcarken dikkatle harcayacaksın. Adını da ağzına alırken salavatla alacaksın" ifadelerini kullandı.

Prof. Şen, programın reklam arasından sonra yaptığı açıklamasında ise kullandığı ifadeler hakkında, şu açıklamayı yaptı:

Mustafa Kemal Atatürk'ün adını salavatla ağzınıza alın derken ona verilen kıymete atıf yaptım. Yoksa onu Hz. Peygamber veya sahabe yerine koymuş değilim. İnsanlar cımbızla çekip farklı anlamlar yüklemesin. Yükleseler de yüklesinler, İsteyen istediği yere çeker. Siz benim kimle ilgili ne konuştuğuma bakın, içinden cımbızla alarak değil

Heykeli yıkmaya çalışan 2 kişi tutuklandı

Samsun'da 3 Şubat'ta Atatürk Anıtı'nı halat bağlayarak çekmeye çalıştıkları gerekçesiyle yakalanan B.F. ile C.F, ise çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklanmıştı. .

YORUMLAR (0)

Görüş Bildir Bizimle Paylaş