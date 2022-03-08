Mazota zam mı geldi? 8 Mart mazota ne kadar zam geldi? Mazot litresi kaç lira oldu? Rusya'nın Ukrayna'ya saldırmasının ardından petrol fiyatları uluslararası piyasada yükselmeye devam ediyor. 130 dolar seviyesine kadar yükselen brent petrol fiyatları rekor üzerine rekor kırarken yurt içinde de benzin ve mazota da sürekli zam geliyor. 8 Mart'ta yapılan açıklamaya göre mazot (mottrin) ve benzin fiyatlarına bir zam daha geldi.

Rusya'nın Ukrayna'ya saldırmasıyla başlayan jeopolitik kriz enerji fiyatlarının tavan yapmasına neden oldu. Rusya'ya uygulanan yaptırımların etkisiyle uluslararası piyasada brent petrolin fiyatı adeta uçuşa geçti. Yıllar sonra 100 dolar sınırını aşan brent petrol 130 dolara kadar çıktı. Dünya enerji piyasası büyük bir yükselişteyken yurt içinde de benzin ve mazota peş peşe zamlar geldi.

Mazota zam mı geldi?

8 Mart'ta yapılan açıklamaya göre mazota bir zam daha geldi. Bu gece yarısından itibaren geçerli olmak benzine 1 lira 7 kuruş, motorine ise 1 lira 59 kuruş zam geliyor.

8 Mart mazota ne kadar zam geldi?

Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası'ndan (EPGİS) alınan bilgiye göre, Ankara'da ortalama 19,37 liradan satılan benzinin litre fiyatı 20,44 lira olacak. Benzinin litresi İstanbul'da 19,28 liradan 20,35 liraya, İzmir'de 19,39 liradan 20,46 liraya çıkacak. Mazot (motorin) fiyatı yeni gelen zamlardan sonra 23 TL'ye kadar çıkacak.

Mazot litresi kaç lira oldu?

Ankara'da mazot litre fiyatı 22,90 lira oldu.

İstanbul'da mazot 22,82 lira oldu.

Mazorun litresi İzmir'de de 22,90 liraya çıkacak.

Brent petrol neden yükseliyor?

Fiyatlardaki yükselişte, ABD ve Avrupalı ülkelerin Rus petrolüne ambargo uygulamaya hazırlandıklarına ilişkin haberler etkili oldu. Dün Beyaz Saray Sözcüsü Jen Psaki, ABD'nin Ukrayna savaşı nedeniyle Rus petrolüne ithalat yasağı getireceği iddialarına ilişkin, bu konuda henüz karar vermediklerini ve konuyu Avrupalı ortakları ile konuştuklarını açıkladı.

Mazot nedir?

Mazot veya motorin dizel motorlarda kullanılan, ham petrolün damıtma ürünlerinden biridir. Ham petrolün damıtılması sırasında 200-300 °C kaynama aralığında alınan üçüncü ana ürün motorindir. Motorin dizel motoru yakıtıdır.

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