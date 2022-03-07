Mazot zammı 7 Mart ne kadar? Benzin ve mazot zammı ne zaman geçerli? Mazot kaç TL oldu? Mazota zam mı geldi?

Mazota zam mı geldi? Benzin ve mazot zammı ne zaman geçerli? Mazot zammı 7 Mart ne kadar? Mazot kaç TL oldu? Petrol fiyatları son günlerde rekor üstüne rekor kırarken ülkemizde de artan döviz kurlarıyla birlikte akaryakıt ürünlerine peş peşe zam geldi. Son olarak yapılan açıklamada 7 Mart günü benzine 57 kuruş, motorine ise 1 lira 44 kuruş zam yapılacağı belirtildi. Zammın 8 Mart'ta geçerli olacağı belirtildi.

Mazota zam mı geldi? Benzin ve mazot zammı ne zaman geçerli? Mazot zammı 7 Mart ne kadar? Mazot kaç TL oldu? Petrol fiyatları son günlerde rekor üstüne rekor kırarken ülkemizde de artan döviz kurlarıyla birlikte akaryakıt ürünlerine peş peşe zam geldi. Son olarak yapılan açıklamada 7 Mart günü benzine 57 kuruş, motorine ise 1 lira 44 kuruş zam yapılacağı belirtildi. Zammın 8 Mart'ta geçerli olacağı belirtildi.

Son günlerde benzin ve motorine peş peşe zamlar geldi. Rusya'nın Ukrayna'ya saldırması ile artan jeopolitik belirsizlikler uluslararası piyasada petrol fiyatlarının katlanmasına neden oldu. Yaşanan gelişmelerden sonra petrolü yurt dışından ihraç eden ülkelerde de akaryakıt ürünlerine zam yapılmasını kaçınılmaz hale getirdi.

Benzin ve mazot zammı ne zaman geçerli?

Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası'ndan (EPGİS) alınan bilgiye göre, 8 Mart Salı gününden itibaren geçerli olmak üzere benzine 57 kuruş, motorine ise 1 lira 44 kuruş zam yapıldı.

Mazot zammı 7 Mart ne kadar?

7 Mart'ta yapılan açıklamaya göre mazota (motorin)1 lira 44 kuruş zam yapılacağı açıklandı.

Son 15 ayda akaryakıt oranı yüzde 185 arttı

Sözcü'den Taylan Büyükşahin'in haberine göre Ankara'da bir litre motorinin fiyatı 19.01 TL'ye satılıyor. 60 litrelik bir depo 1.140TL'ye doluyor. Bu durumdan binek otomobil sahiplerinin yanı sıra esnaf da olumsuz etkileniyor. 65-80 litre depoya sahip hafif ticari araçlarda bir depo akaryakıta bin 500 TL'den fazla ödemek zorunda kalınıyor. Ortalama 500 litrelik depoya sahip kamyon ve otobüs gibi ağır ticari araçların da kullanım maliyeti katlanarak artıyor. Motorin ile çalışan bu araçların depoları 9 bin 505 TL'ye dolarken, yaşanan maliyet artışı doğrudan taşımacılık fiyatlarına yansıtılıyor.

Brent petrol uçuşa geçti

Brent petrolün varil fiyatı, uluslararası piyasalarda 129,85 dolardan işlem görüyor. ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, dün Amerikan NBC kanalında yayımlanan "Meet the Press" programında enerji fiyatlarının arttığı günlerde Rusya'dan petrol ithalatının yasaklanmasını ele aldıklarını söyledi.

Cuma günü 118,98 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 118,11 seviyesinde tamamladı. Brent petrolün varil fiyatı, bugün saat 09.28 itibarıyla kapanışa göre yüzde 9,94 artışla 129,85 dolara yükseldi. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 126,13 dolardan alıcı buldu.