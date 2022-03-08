Akaryakıta yeni zam yapılacak mı? Mazota (motorine) benzine zam gelecek mi? Benzin ve mazot fiyatı yükselecek mi? Rusya'nın Ukrayna'ya saldırmasının ardından uluslararası piyasada brent petrol fiyatları rekor üstüne rekor kırmaya devam ediyor. Petrol ürünlerini yurt dışından döviz ile alan ülkelerde de akaryakıt ürünlerine peş peşe zamlar yapıldı. Yapılan değerlendirmelere göre brent petrolde yaşanan yükselişin bir süre daha devam edebileceği belirtiliyor. Brent petroldeki yükselişe paralel olarak benzin ve motorine de yeni zamların yapılması muhtemel görünüyor.

Rusya uluslararası hukuku hçe sayarak Ukrayna'yı işgale kalkıştı. Ukrayna'nın işgali ekonomik piyasaları da alt üst etti. Brent petrol ve doğalgaz fiyatlar katlanarak artmaya devam ederken petrolü yurt dışından dövizle alan ülkelerde akaryakıt ürünlerine peş peşe zam geldi. Avrupa ülkelerinde olduğu gibi ülkemizde de son haftalarda akaryakıt fiyatları oldukça fazla yükseldi.

Akaryakıta yeni zam yapılacak mı?

Geçtiğimiz günlerde akaryakıt ürünlerine gelen zamlarla birlikte mazot (motorin) litre satış fiyatı 20 TL'yi geçmişti. Motorinin litresi İstanbul'da 19,77 liradan 21,21 liraya, İzmir'de 19,86 liradan 21,30 liraya çıktı. Ankara'da benzinin litre fiyatı 19,34 lira İstanbul'da19,25 lira İzmir'de 19,37 liraya çıktı. Uluslarararası piyasada petrol fiyatlarını yükselmeye devam etmesi zam endişesini de devam ettiriyor.

Mazota (motorine) benzine yeni zam gelecek mi?

Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası'ndan (EPGİS) son yaptığı açıklamada benzin ve motorine zam geldiğini açıklamıştı. Zamla birlikte benzin ve motorin (mazot) fiyatları 20 TL sınırına dayandı. Brent petrol fiyatları uzun yıllardan sonra ilk defa 100 dolar seviyesini geçti. 128 dolar seviyesini aşan Brent Petrol varil fiyatı, 123 dolardan işlem görüyor.

Benzin ve mazot fiyatı yükselecek mi?

Rusya Başbakan Yardımcısı Novak, dün Rus petrolüne yönelik ambargo tartışmalarına ilişkin konuşmuştu. Ambargo kararının felakete yol açacağını savunan Novak, petrolün varil fiyatının 300 doların üstüne çıkabileceğini söylemişti. Brent petrolde artış beklenirken bu durum akaryalıt fiyatlarına da yansıya bilir.





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