MAZOT ZAM SON DAKİKA: Mazota zam mı geldi? Mazota (motorin) ne kadar zam gelecek? Mazot 7 Mart kaç lira oldu? Rusya'nın Ukrayna'ya saldırması ile uluslararası piyasada artan petrol fiyatları nedeniyle akaryakıt ürünlerine peş peşe zam yapılmaya başlandı. Son gelen zamlardan sonra 20 TL'ye çıkan mazota bir zam daha geldi. 7 Mart'ta açıklanan zam kararının 8 Mart gece yarısından itibaren geçerli olacağı açıklandı.

MAZOT ZAM SON DAKİKA: Mazota zam mı geldi? Mazota (motorin) ne kadar zam gelecek? Mazot 7 Mart kaç lira oldu? Rusya'nın Ukrayna'ya saldırması ile uluslararası piyasada artan petrol fiyatları nedeniyle akaryakıt ürünlerine peş peşe zam yapılmaya başlandı. Son gelen zamlardan sonra 20 TL'ye çıkan mazota bir zam daha geldi. 7 Mart'ta açıklanan zam kararının 8 Mart gece yarısından itibaren geçerli olacağı açıklandı.

Yurt içinde yükselişe geçen döviz kurları ve uluslararsı piyasada artan petrol fiyatları nedeniyle akaryakıt ürünlerine bir zam daha geldi. Daha önce gelen peş peşe zamlarla benzin ve motorin litre satış fiyatı 20 TL'ye kadar çıkmıştı. Yeni zamla birlikte fiyatlar 20 lirayı geçecek.

Mazota zam mı geldi?

Mazotun litre satış fiyatına zam geldi. Zammın miktarı 1 lira 44 kuruş olarak açıklandı. Ayrıca benzin grubuna da 57 kuruş zam geleceği açıklandı.

Mazot zammı ne zaman geçerli?

Zam kararının bu gece yarısından itibaren geçerli olacağı açıklandı. Artışlar pompa satış fiyatlarına yansıyacak.

EPGİS'ten zam açıklaması

Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası'ndan (EPGİS) alınan bilgiye göre, 8 Mart Salı gününden itibaren geçerli olmak üzere benzine 57 kuruş, motorine ise 1 lira 44 kuruş zam yapıldı.

EPGİS nedir?

Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası olan kurum kısaca EPGİS olarak adlandırılıyor. Akaryakıt ürünlerinde fiyat artışı ya da indirimlerini de duyuran kurum hangi ürüne ne kadar zam ya da indirim geleceğini belirtiyor.

Mazot nedir?

Mazot veya motorin dizel motorlarda kullanılan, ham petrolün damıtma ürünlerinden biridir.

Ham petrolün damıtılması sırasında 200-300 °C kaynama aralığında alınan üçüncü ana ürün motorindir. Motorin dizel motoru yakıtıdır.

Yanma ısısını mekanik güce çevirmek için en yeterli mekanizma olan dizel makinesi, benzin ve gaz makinelerinden takriben 30 yıl kadar sonra 1892 de Rudolf Diesel tarafından keşfedildi. Yüksek kompresyonlu bir makinenin geliştirilmesinin sebeplerinden biri, daha ucuz yakıtların kullanılabilme arzusundan dolayı idi. Termik verim bakımından dizel makinesi gaz ve benzin makinelerinden daha verimlidir. Çünkü daha yüksek bir sıkıştırma oranı ile çalışır, ilk imal edilen dizeller ağır devirli ve büyük silindirli olduklarından piyasaya arz edilen benzinlerin silindire püskürtülerek yanma suretiyle kullanılmaları mümkün oluyordu. Fakat zamanla dizel imalatçıları makine ebatlarını küçültüp devir adedini artırarak daha fazla güç üretimi yoluna gidince bu ihtiyaca cevap verecek yakıtların yapılması zaruret haline geldi. Çeşitli makine imalatçıları değişik tip motorlar imal ettiklerinden bunların her biri için ayrı bir dizel yakıtı imalinin imkansızlığı karşısında ASTM de bunları bir sınıflandırmaya tabi tutmak mecburiyetinde kaldı.

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