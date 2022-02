Masaüstü bilgisayar ayda ne kadar elektrik harcar? Bilgisayar günde kaç TL elektrik harcar?

Bilgisayar kullanımı son yıllarda iş ve özel sebeplerden dolayı iyice arttı. Öyle ki bilgisayarsız ev nerdeyse yok denecek kadar az. Bu kadar yoğun şekilde kullanılan bilgisayarın tükettiği elektrik birçok vatandaşın merak ettiği konular arasında yer almakta. Peki, PC ayda ne kadar elektrik harcar?

Şubat ayında başlayan yeni elektrik tarifesi sebebiyle birçok vatandaş elektrik kullanımında tasarruf yapmaya yöneldi. Bu sebeple birçok kişi hangi eşyanın ne kadar elektrik harcadığını merak etmekte. Özellikle gençlerin bırakamadığı bilgisayarların aylık elektrik kullanımı en çok merak edilen konular arasında yer aldı. İşte merak edilen haberin detayı…

Bilgisayar ayda ne kadar elektrik harcar? Masaüstü bilgisayar ayda kaç TL harcar?

Masaüstü bir bilgisayar kendisine bağlı olan donanımların özelliklerine göre elektrik harcamaktadır. Hemen hemen her bilgisayar farklı değerde bir elektrik enerjisi tüketim sarfiyatı bulunduğunu söyleyebiliriz. Bilgisayarın “RAM, İşlemci, Ekran Kartı, Anakart, HDD, Monitor” gibi donanımsal her birimi ayrı ayrı değerlendirmek gerekiyor. İkinci olay; bilgisayarımız işlem esnasında iken (oyun vs.) elektrik enerjisi harcama değeri yükselecektir. Burada Power Supply (PSU) dediğimiz Güç Kaynağı değeri kafanızı karıştırmasın. Örneğin 750 Watt değerinde bir PSU kullanıyorsanız bilgisayarınız 750 Watt kullanıyor gibi bir sonuca ulaşamayız. PSU Değeri bilgisayarınızın maksimum özellikte harcayabileceği değeri destekler. Ayrıca bazı PSU'lar verimlilik modlarında daha az elektrik harcamaktadırlar.

Günümüzde bir masaüstü bilgisayar ortalama 100-250 Watt değerinde bir elektrik enerjisi harcamaktadır. Buda bize ortalama bir bilgisayarın 175 Watt elektrik enerjisi harcadığını göstermektedir.

Günlük 8 saat açık kalan bir bilgisayar için 8 x 175 Watt = 1.400 Watt. Yani 1.4 Kilowatt (kW) eder.

1 kW elektrik düşük tüketimde 1,37 TL'dir. Bu oran aylık 210 kWh'e kadar tüketim için geçerlidir. Aylık tüketimlerin 210 kWh'ın üstünde olan meskenlerde ise 1 kWh 2,06 TL'dir.

O halde 8 saat açık kalan bir bilgisayar 1.4 Kilowatt (kW) x 1,37 Kuruş = 1,90 ortalama Kuruş harcayacaktır. Bunu aylık olarak hesapladığımız da 30 x 1,90 Kuruş = 50 TL'ye denk gelmektedir. Yani aylık ortalama bir masaüstü bilgisayar 50 TL elektrik enerjisi harcamaktadır. .