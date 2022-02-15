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TIMETURK / GENEL / Noter ücret tarifesi 2022! Noter ücret tarifesi 2022 ne kadar? Noter ücreti ne kadar?

Noter ücret tarifesi 2022! Noter ücret tarifesi 2022 ne kadar? Noter ücreti ne kadar?

2022'nin girmesiyle birlikte noter ücretleri arttı. Noterlik Ücret Tarifesi Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. İşte merak edilen 2022 noter ücretleri?

1 Saat Önce
2022-02-15 13:01:42
Noter ücret tarifesi 2022! Noter ücret tarifesi 2022 ne kadar? Noter ücreti ne kadar?

2022 yılına girilmesiyle birlikte noter ücretlerine zam geldi. Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Noterde emanet kaydı, tespit raporu, vekaletname, araç satışı vb. birçok işlemler yapılmaktadır. İşte Noter ücret tarifesi 2022?

Noter vasiyetname ücreti: 313,53 TL,

Noter çeviri ücreti: 157,30 TL,

Noter yazı ücreti: 9,50 TL,

En düşük noter ücreti: 6,93 TL,

Noterde defter onaylama ücreti 100 sayfaya kadar: 2,97 TL,

Noter bildirim ücreti her yazı için: 2,97 TL,

Noter emanet ücreti: 21,95 TL,

Noter tescil ücreti her sayfa için: 2,97 TL,

Noter karşılaştırma ücreti: 9,50 TL,

Noterde defter onaylama ücreti 100 sayfayı aşan: 1,11 TL,

Noter yol ücreti her gün için: 37,65 TL,

Noter imza sirküleri ücreti: 147 TL.

Araç Plakası Değiştirme: 275,00 TL

Sıfır Araç Tescili: 207,00 TL

Aracın Plakası Değiştirme: 275,00 TL

Noterden Genel Vekalet Ücreti: 550,00 – 1.900,00 TL

Noterden Muhasebe Vekalet Ücreti: 192,00 TL

Diploma Noter Onayı Ücreti: 136,00 TL – 176,00 TL

Standart 1 Sayfa Tercüme Onay Ücreti: 203,00 TL

Araç Satışı İçin Noterden Vekaletname Verme Ücreti: 192,00 TL

Noter Avukata Vekaletname Verme Ücreti: 192,00 TL

Diploma Noter Onayı Ücreti: 70,00 – 90,00 TL

Noter İhtarname Ücretleri: 155,00 – 1.000,00 TL

Noter silah devir ücreti: 280 – 400 TL

1 Adet Çift Taraflı Evrak: 80,00 TL – 120,00 TL

2 Adet Çift Taraflı Evrak: 140,00 TL – 190,00 TL

1 Adet Tek Taraflı Evrak: 70,00 TL – 89,00 TL

2 Adet Tek Taraflı Evrak: 140,00 TL – 160,00 TL

Vasiyetname: 700,00 – 3.000,00 TL .

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