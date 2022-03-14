Mart 2022 güncel sigara fiyatları listesi | Sigaraya zam mı geldi? Sigaraya ne kadar zam geldi? Hangi marka sigaralara zam yapıldı? sorusu sigara içicileri tarafından sıkça sorulmaya başlandı. Döviz kurlarında yaşanan yukarı yünlü hareketin ardından sigara ve tütün ürünlerine zam beklentisi vardı. Sigaraya beklenen zam yapıldı. Peki hangi sigaralara zam geldi?

Dövizkurlarında yukarı yönlü hareketten sonra sigara fiyalarına zam gelemsi bekleniyordu. Sigara tiryakilerinin merakla beklediği gelişme sosyal medyadan duyuruldu. Sigara fiyatlarına 2 TL aralığında zam yapıldığı açıklandı.

Sigaraya zam mı geldi?

Akaryakır fiyatlarına gelen peş peşe zammın ardından sigara tiryakilerini ilgilendiren bir zam kararı daha açıklandı. Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Erol Dündar, bir sigara grubunun sigaraya 2 TL zam yaptığını açıkladı.

Sigaraya ne kadar zam geldi?

Sigaraya gelen zamları Türkiye Tekel Bayiler Platformu Başkanı Özgür Aybaş, sosyal medyadan duyurdu. Aybaş, paylaştığı listelerle yeni fiyatları duyurdu. P.M. grubuna yapılan 2 liralık zam sonrası grubun en ucuz sigarası 23,50 TL, en pahalısı ise 27,50 TL oldu.

21,50 TL olan sigara 23,50 TL'ye çıktı.

22 TL olan sigara 24 TL'ye çıktı.

23 TL olan sigara 25 TL'ye çıktı.

24 TL olan sigara 26 TL'ye çıktı.

25 TL olan sigara 27 TL'ye çıktı.

25,50 TL olan sigara 27,50 TL'ye çıktı.

Hangi sigara markalarına zam geldi?

Mart 2022 zammında ttm sigara markalarına zam gelmedi. Zam P.M. grubuna geldi. Philip Morris grubunda en ucuz sigara 23,50 TL oldu İşte güncel zamlı sigara fiyatları;

Philip Morris sigaraları hangileri?

Marlboro

Longbeach

L&M

Philip Morris

Bond Street

Chesterfield

Parliament

Lark

A-Mild

Morven Gold

Muratti

DJI Sam Soe

Multifilter

Virginia Slims

Philip Morris nedir?

Philip Morris International (PMI), 160 ülkede satış yapan uluslararası bir tütün şirketidir. Şirketin hikâyesi 1847 yılında Londra'nın Bond Caddesi'nde Philip Morris adlı kişi tarafından tütün ve hazır sigaraların satıldığı dükkan ile başlamıştır. 1902 yılında Gustav Eckmeyer tarafından satın alınarak faaliyete geçmiştir. 1919 yılında Philip Morris Company Limited Incorporation adıyla Virginia'da kurulmuş ve bu yıl Philip Morris'in taçlı logosu kullanılmaya başlanmıştır. 1924 yılında Philip Morris, Marlboro'yu piyasaya çıkartmıştır. 1950 yılında ise Philip Morris International adıyla faaliyet göstermeye devam etti. 2007 yılında dünyadaki tütün piyasasının %15,6'sı PMI'a aittir ve dünyadaki en büyük tütün şirketidir. Dünya çapında 50'den fazla ülkede üretim yapan PMI, 75.600 kişiyi çalıştırmaktadır. André Calantzopoulos Camilleri'nin genel müdürü olduğu şirketin merkezi New York'tadır. PMI'ın Türkiye dağıtımını Sabancı Holding'in de %25 ortaklığı bulunduğu PMSA (Philip Morris Sabancı Pazarlama ve Satış A.Ş) yapmaktadır.

19. yüzyılda Amerika Birleşik Devletleri'nde kurulan şirket, 1954 yılında ABD dışında ilk defa Avustralya'ya açılmıştır.

1984 yılında Marlboro ve Parliament markalarının tekel tarafından ithal edilmesiyle Türkiye pazarına girmiştir ancak 1994 yılında dağıtım hakları tekelden alınıp PHILSA'ya verilmiştir. PHILSA 1991 yılında Philip Morris'in %75 ve Sabancı Holding'in %25 ortaklığıyla kurulmuştur.[6] PMI'ın Türkiye'deki fabrikası PHILSA ismiyle İzmir'in Torbalı ilçesinde 1992 yılının sonlarına doğru faaliyetlerine başlamıştır. Verilere göre bu fabrikada dakikada 20.000 adet sigara üretilmektedir. PHILSA'nın merkezi Küçükçamlıca'da bulunmaktadır.