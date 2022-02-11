Sigara haram mı? Sigara içmek günah mı yoksa mekruh mu? Sigara içen günah işler mi? Ülkemizde geçtiğimiz yıllarda sigaraya karşı savaş başlatıldı. Sigara içenlerin sayısının azaltılması hedeflenen savaşta ne yazık ki istenilen sonuç alınmadı. Yüz binlerce kişi sigara tüketmeye devam ederken işin dini tarafı da tartışılmaya başlandı. İslam'a göre sigara ve tütün ürünleri kullanmanın haram mı yoksa caiz mi olduğu vatandaşlar tarafından merak ediliyordu. Diyanet İşleri Başkanı Prof.Dr. Ali Erbaş sigaranın haram olduğunu açıkladı.

Sigara haram mı? Sigara içmek günah mı yoksa mekruh mu? Sigara içen günah işler mi? Ülkemizde geçtiğimiz yıllarda sigaraya karşı savaş başlatıldı. Sigara içenlerin sayısının azaltılması hedeflenen savaşta ne yazık ki istenilen sonuç alınmadı. Yüz binlerce kişi sigara tüketmeye devam ederken işin dini tarafı da tartışılmaya başlandı. İslam'a göre sigara ve tütün ürünleri kullanmanın haram mı yoksa caiz mi olduğu vatandaşlar tarafından merak ediliyordu. Diyanet İşleri Başkanı Prof.Dr. Ali Erbaş sigaranın haram olduğunu açıkladı.

Ne yazık ki dünyada ve ülkemizde sigara içen kişi sayısı artamaya devam ediyor. Sigaranın sağlığa zararları sürekli insanlara bildiriliyor ancak sigara tüketimi ne yazık ki devam edityor. Sigara içen vatandaşlar bunun dine uygun olup olmadığını da merak ediyor. Sigara haram mı? Sigara içmek günah mı yoksa mekruh mu? Sigara içen günah işler mi? sorusu pek çok kişinin kafasını kurcalıyor. İslam alimleri bu konuya açıklık getirmişti zaten ama son açıklama Diyanet İşleri Başkanı Prof.Dr. Ali Erbaş'tan geldi.

Sigara haram mı?

A Haber ekranlarında gündeme dair açıklamalarda bulunan Diyanet İşleri Başkanı Prof.Dr. Ali Erbaş "alkol ve uyuşturucu neyse sigara da odur" dedi. Erbaş açıklamasında şunları söyledi: Dünyada bir yılda 8 milyon 200 bin insan sigaradan ölüyor. Pis olan şeyler haram kılınmıştır. Sigaranın temiz olduğunu düşünen var mı? Sigara içen hem israf ediyor, hem de hastalanıyor. Alkol ve uyuşturucu neyse sigara da odur."

Sigara içmek günah mı yoksa mekruh mu?

Sigara alkol ve uyuşturucu maddeleri ile aynı olarak değerlendiriliyor. Dolayısıyla sigara içmek günah olarak değerlendirilebilir. Sigara Allah'ın verdiği vücuda bile biel zarar vermektir. Sigar hem kendinize hem çevrenizdekilere hem de doğaya zararlıdır. Dolayısıyla sigara tüketiminin haram olduğu vurgulanıyor.

Sigarayı bırakmak mümkün

Sigara bağımlılarının büyük çoğunluğu sigarayı bırakmak ister ya da bırakmayı düşünür. Eğer siz de bu kişilerden biriyseniz fakat bırakamayacağınızı

düşünüyorsanız merak etmeyin, sigarayı bırakabilirsiniz.

Sigarayı bırakmanın zor olacağını düşünebilir ve bu süreci ertelemek isteyebilirsiniz. Ancak ilk adımı atmaya karar verdiğinizde ve bu süreçte bir uzmandan destek aldığınızda; sürecin çok daha kolay ilerlediğini görebilirsiniz.

Sigarayı bıraktığınız anda sağlığınızda/vücut fonksiyonlarınızda meydana gelen iyileşmeler, bırakma sürecine bağlı kalmanızı sağlayacaktır.

Bırakma yöntemleri ve bırakma süreci hakkında bilgi edinmek için Yeşilay Danışmanlık Merkezi (YEDAM) ile iletişime geçebilirsiniz. 115 numaralı YEDAM Danışma Hattı'mızda alanda uzman psikologlarımız; size, ailenize ve çevrenize sigarayı bırakma konusunda destek sağlamakta, bağımlılık hakkında merak ettiğiniz soruları cevaplandırmaktadır. .