Dolarda yüzde 40'a varan değer kaybından sonra herkesin aklında Marketler indirim yapacak mı? Market ürünlerine indirim gelecek mi? Ayçiçek yağı, süt, yumurta fiyatı düşecek mi? sorusu var. Döviz kurlarında yaşanan yükselişi anında ürünlerine zam olarak yansıtan marketler dolarda yaşanan geri çekilme sonrası ürünlerine indirim yapacak mı? Özellikle ayçiçek yağı, yumurta ve süte son aylarda peş peşe zamlar gelmiş fiyatları iki katına çıkmıştı. Marketlerin indirim konusundaki tavrı ilerleyen günlerde belli olacak.

Dolarda yüzde 40'a varan değer kaybından sonra herkesin aklında Marketler indirim yapacak mı? Market ürünlerine indirim gelecek mi? Ayçiçek yağı, süt, yumurta fiyatı düşecek mi? sorusu var. Döviz kurlarında yaşanan yükselişi anında ürünlerine zam olarak yansıtan marketler dolarda yaşanan geri çekilme sonrası ürünlerine indirim yapacak mı? Özellikle ayçiçek yağı, yumurta ve süte son aylarda peş peşe zamlar gelmiş fiyatları iki katına çıkmıştı. Marketlerin indirim konusundaki tavrı ilerleyen günlerde belli olacak.

Cumhurbaşkanı Erdığan Kabine Toplantısı sonrasında yaptığı açıklama ile doların havasını tersine çevirdi. Erdoğan açıklamasında vatandaşın bundan böyle TL mevduatının dolar karşısında değer güvencesi olacağını belirtti. Erdoğan, tasarruflarını değerlendirirken kurdaki yükselişten kaynaklanan kaygılarını gidermek isteyen vatandaşlara yeni bir finansal alternatif sunacaklarını belirterek, "Bundan sonra hiçbir vatandaşımızın 'kur daha yüksek olacak' diye mevduatını Türk lirasından dövize geçirmesine ihtiyaç kalmayacak." dedi. Erdoğan'ın açıklamasının ardından dolar adeta çakılışa geçti. Dolar br günde yüzde 30'dan fazla değer kaybetti. İkinci günde de kayıplarına devam etti.

Marketler indirim yapacak mı?

Dolarda yaşanan gerileme vatandaşların aklına market ürünlerine yapılan zamların geri alınıp alınmayacağını getirdi. Peki Marketler indirim yapacak mı? Vatandaşlar piyasda oluşan olumlu havaya marketlerin de destek olmasını istedi. Marketlerin ciddi indirim hamlesi ile enflasyona bir darbe gelebilir.

Market ürünlerine indirim gelecek mi?

Marketlerin indirim konusunda ne karar vereceği önümüzdeki günlerde netlik kazanacak. Öncelikle dolarda yaşanan düşüşün sürmesi yada dolar kurunun bir miktar sabit kalması beklenebilir.

Ayçiçek yağı, süt, yumurta fiyatı düşecek mi?

Mutfakların vazgeçilmezi olan Ayçiçek yağı, süt, yumurta ve un fiyatları son aylarda adeta uçuşageçti. 1 litre süt 18 TL'ye kadar çıktı. Bir koli yumurta 50 TL'ye kadar çıktı. Vatandaşlar bu ürünlerde marketlerin acil indirime gitmesini istiyor. Marketlerin indirim konusunda ne karar vereceği ise bekleniyor...

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.