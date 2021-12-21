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TIMETURK / EKONOMİ / Dolarda sert düşüş devam ediyor! 11 liraya geriledi

Dolarda sert düşüş devam ediyor! 11 liraya geriledi

Dolar/TL kuru 21 Aralık 2021 Salı sabahı 11,37'den Euro/TL ise 12,84'ten işlem görüyor.

12 Dakika Önce
2021-12-21 09:19:18
Dolarda sert düşüş devam ediyor! 11 liraya geriledi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Kabine toplantısı sonrası verdiği mesajlar döviz kurunda sert düşüş yaşanmıştı. Dövizdeki dalgalanmalar 21 Aralık Salı 2021 tarihinde de hareketliliğini sürdürüyor.

DOLAR BUGÜN KAÇ TL?

Dolar 21 Aralık Salı sabahı itibariyle 11,37 seviyelerine düştü.

DOLAR 12 LİRANIN İNDİ

Dün gün içinde yüzde 10'u aşkın değer kazanan döviz kuru saat 22.40 itibarıyla yüzde 30'dan fazla değer kaybederek 13 liranın altına inmişti.. Dolar/TL gün içerisinde en yüksek 18,3633 seviyesini görerek tarihi zirvesini tazelemişti.

EURO NE KADAR?

Euro 21 Aralık Salı sabahı 12,84 TL'den işlem görüyor

EURO'DA DA CİDDİ DÜŞÜŞ

Erdoğan'ın açıklamalarının ardından gün içerisinde en yüksek 20,7508 TL'yi gören Euro'da da yüzde 30'u aşkın bir düşüş gerçekleşti. 22.40 sıralarında Euro/TL 14.10'a kadar düştü.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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