Mali suçluların korkusu: MASAK

Teknolojinin de gelişmesiyle birlikte ekonomi suçları da artışa geçti. Mali Suçları Araştırma Kurulu ise Mali suçluların bir numaralı korkulu rüyası haline geldi.

Hazine ve Maliye Bakanlığı'na bağlı olarak çalışmalarını yapan Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK); kara para aklama suçu ve terörizmin finansmanı suçu gib, konularda çalışma yapıyor.

Hayrettin Kurt'un başkanlığını yaptığı MASAK, son dönemde birçok başarıya imza attı.

Bunlardan biri SİLİCİ operasyonu.

MASAK tarafından, akaryakıt istasyonlarından 608 milyon litrelik akaryakıt satış verisinin otomasyon sistemlerine müdahale edilerek silindiği belirlendi.

5 YILDA 15 MİLYAR LİRALIK ZARARA DUR DENİLDİ

Verileri silinen akaryakıtın güncel maddi değerinin yaklaşık 3,6 milyar lira olduğu ve MASAK raporuna göre devletin yılda 3'er milyar lira olmak üzere 5 yılda 15 milyar lira zarara uğratıldığı tespit edildi.

CUMHURİYET TARİHİNİN EN BÜYÜK OPERASYONU

Cumhuriyet tarihinin en büyük "akaryakıta bağlı vergi kaçakçılığı" operasyonunda 170 akaryakıt istasyonu, 23 akaryakıt dağıtıcı firması, bir istasyon teknik destek firması, 2 otomasyon yazılım firması ve bağlı bir şubesi olmak üzere 242 noktada vergi müfettişleri ile gelir uzmanlarının katılımıyla yapılan aramalarda mali belgelere, bilgisayar ve cep telefonu gibi dijital materyallere el konuldu.

DEVLETE AYLIK 400 MİLYON LİRA VERGİ

Vergi denetiminden kaçmak isteyen firmalar, matrah artırımına girmek için işlemleri geciktirmek amacıyla nüfuzlarını kullandı. Ancak resmi düzenlemeyle matrah dışına çıkarılan kaçakçılık suçunun sona erdirilmesiyle, devletin kasasına aylık 400 milyon lira vergi kazancı girmeye başladı.

SİLİCİ-2 OPERASYONU: 1,2 MİLYAR LİRALIK VURGUN TESPİT EDİLDİ

Silici operasyonundan bir ay sonra ikinci operasyon düzenlendi. Bilişim sistemleri yoluyla kamu kurumlarını zarara uğrattığı tespit edilen kişilere yönelik yapılan operasyonda, 120 şüpheli gözaltına alındı. Şüpheliler, sorgulanmak üzere emniyete götürüldü. Operasyon yapılan 157 akaryakıt istasyonunda toplam 196 milyon litre akaryakıt satış̧ verisinin otomasyon sistemlerine müdahale edilerek silindiği, silinen akaryakıtın piyasa değerinin yaklaşık 1,2 milyar TL olduğu tespit edildi.

SATIŞ YÖNTEMLERİ DEŞİFRE OLDU

Yürütülen soruşturma ve düzenlenen operasyonlarla otomasyona müdahaleli satış yöntemi de deşifre edildi. Buna göre dağıtıcı firmadan yüklenen tankerdeki akaryakıt A istasyonuna fatura edildi ancak B istasyonuna gönderildi. A istasyonunca, fatura edilen ancak fiziken gelmeyen akaryakıt vergi oranı üzerine komisyon eklenerek kum ocağı, nakliye, asfalt firmalarına "istasyon dış satışı" şeklinde satılmış gösterildi. Bu firmalar akaryakıtı satın almış gibi yaparak faturayı gider gösterdi ve yüzde 18'lik vergi dilimi üzerinden devleti zarara uğrattı. B istasyonuna faturasız olarak gönderilen akaryakıt ise otomasyon sistemine müdahale edilerek sistemden silindi. B istasyonu faturasız akaryakıtı son kullanıcılara sattı.

FETÖ'CÜLERİN İNKAR POLİTİKASI MASAK SAYESİNDE ÇÖKTÜ

MASAK, bu başarılı operasyonun yanı sıra, terör örgütlerine yönelik soruşturma ve kovuşturmalarda da adli makamlara bilgi sağlıyor.

15 Temmuz'daki kanlı darbe girişiminin ardından örgütler bağını inkar eden FETÖ'cülerin yalanları, MASAK tarafından yapılan incelemeler neticesinde ortaya çıktı.

MASAK, 2020 sonuna kadar FETÖ/PDY hakkında 57 bin 672 analiz dosyasını tamamlarken, bu dosyalar kapsamında toplam 270 bin 614 gerçek ve tüzel kişi hakkında düzenlediği analiz raporlarını adli makamlara sundu.

Türkiye'nin mali istihbarat birimi olan MASAK, kara para aklanması ve terörün finansmanı suçları kapsamında tüm ülkelerdeki muadili istihbarat birimleriyle iş birliği halinde faaliyetlerini sürdürürken bu kapsamda, araştırma konusu kişilerin yurt dışına uzanan ve mahiyeti anlaşılamayan finansal işlemlerine ilişkin bilgi paylaşımı/talebi yapıyor.

MASAK'IN KOORDİNASYON KURULU KİMLERDEN OLUŞUR

Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı başkanlığında,

Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkanı,

Milli İstihbarat Teşkilatı Başkan Yardımcısı,

Finansal Piyasalar ve Kambiyo Genel Müdürü,

Vergi Denetim Kurulu Başkanı,

Adalet Bakanlığı Ceza İşleri Genel Müdürü,

Dışişleri Bakanlığı Araştırma ve Güvenlik İşleri Genel Müdürü,

Ticaret Bakanlığı Gümrükler Muhafaza Genel Müdürü,

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu Başkan Yardımcısı ve

Emniyet Genel Müdürlüğü Genel Müdür Yardımcısı

Gerekli hallerde kurum ve kuruluşların temsilcileri, görüş ve bilgilerine başvurulmak üzere Koordinasyon Kurulu toplantılarına davet edilebilir ve Kurul yılda en az iki defa toplanır.

KOORDİNASYON KURULUNUN GÖREVLERİ

10.07.2018 tarihli ve 30474 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'nin 232. maddesinde Mali Suçlarla Mücadele Koordinasyon Kurulunun görevleri, üyeleri ve çalışma şekli aşağıdaki şekilde düzenlenmiştir;

“Suç gelirlerinin aklanması ve terörizmin finansmanının önlenmesine ilişkin mevzuat taslaklarını değerlendirmek, kurum ve kuruluşlar arasında uygulamaya ilişkin işbirliğini artırmak, bu kapsamda uygulama stratejileri belirlemek ve yönlendirici kararlar almak üzere Malî Suçlarla Mücadele Koordinasyon Kurulu oluşturulmuştur.”

MASAK'IN VİZYONU

Suç gelirlerinin aklanması ve terörün finansmanıyla etkili bir şekilde mücadele ederek etkin bir ekonomi ve güvenli bir toplum oluşmasına katkıda bulunan öncü bir kurum olmaktır.

MASAK'IN MİSYONU

Aklama ve terörün finansmanı suçlarının önlenmesi ve tespitine yönelik olarak; politika oluşturulması ve düzenleme yapılmasına katkıda bulunmak, hızlı ve güvenilir bir şekilde bilgi toplamak ve analiz etmek, araştırma ve inceleme yapmak, elde edilen bilgi ve sonuçları ilgili makamlara iletmektir.

MASAK'IN GÖREVLERİ NELERDİR

Suç gelirleri olarak görülen gelirlerin aklanmasını önlemek için politikalarla birlikte buna uygun uygulama stratejilerini hazırlamak. Bu amaç çerçevesinde kurum ve kuruluşların arasında çeşitli koordinasyonlar oluşturulmaktadır. Kurumlar arasında ortak çalışmalar yapılır ve görüşler alınır.

Kanunlar çerçevesinde politikalar hazırlanırken aynı zamanda kanun, tüzük ve yönetmelikler de hazırlanmaktadır. Bu noktada Bakanlar Kurulu kararlarının tam olarak uygulanabilmesi için düzenlemeler de yapılır.

Suç sonucu ortaya çıkan gelirlerin aklanması çalışmaları ile mücadele etmekte ve aklama suçlarının yaşanmaması için gerekli çalışmalar ve araştırmalar yapmaktadır.

Kamuoyu desteği ve duyarlılığının artırılması için çeşitli çalışmalar düzenlenmektedir.

Kanunlar çerçevesinde ilgili mevzuatlara yönelik yükümlülüklerin denetimi yerine getirilmektedir. Eğer terör finansmanı ve aklama suçları noktasında ciddi şekilde şüpheler bulunuyorsa bu konu ilgili olan Cumhuriyet savcılığına intikal etmektedir.

Yapılan incelemeleri ve sonuçları ilgili birimlere aktarmakla görevlidir. Kanun ve tüzüklere uygun gerekli yönetmelikleri hazırlamak da görevleri arasındadır.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.