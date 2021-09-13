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Kübra Par'dan Sevan Nişanyan'a: Haddini bil

Habertürk yazarı Kübra Par, şahsına ait youtube kanalında Atatürk hakkında 'pisliğin tekiydi' ifadesini kullanan Sevan Nişanyan’a tepkilerini dile getirdi

32 Dakika Önce
2021-09-13 20:19:57
Kübra Par'dan Sevan Nişanyan'a: Haddini bil

Par'ın ‘Haddini bil Sevan Nişanyan' başlıklı bugünkü yazısı

Sevan Nişanyan adlı hapishane kaçkını Youtube'da kendisine kanal açmış, bakmış kimsenin izlediği yok, dikkat çekmek için sallıyor da sallıyor.

Atatürk'e “Pisliğin tekiydi” diyor.

“Günümüzdeki Atatürkçülük veya Kemalizm'in Türk Nazizm'inden, neo-Nazizim'den farkı yoktur” diyor.

“Tek parti dönemi aşağılık bir terör devletiydi” diyor.

“Nâzım Hikmet Atatürk'e k.çını sallamadığı için hapse atıldı” diyor.

Ağza gelinmedik sapıkça ifadeler kullanıyor.

Kendince tarihi yorumlamakla yetinse “İfade özgürlüğü” falan diyeceğiz ama hakaret üstüne hakaret yağdırıyor.

Liberal görüşlere sahip olabilirsiniz. Cumhuriyet'in ilk yıllarındaki kimi uygulamalara mesafeli yaklaşabilirsiniz ama bu ülkenin kurucu liderine ve onun yolunu seçenlere karşı rezilce laflar edemezsiniz.

Karısının kafasına dışkı döken, Hz. Muhammed'e dil uzatan, tecavüzleri masum gösteren, en sonunda hapishaneden firar edip Yunanistan'a iltica eden bu hadsizi gündeme getirmek hata belki ama işte insanın sabrı kalmıyor bazen...

Habertürk

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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