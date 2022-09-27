Kur Korumalı Mevduat ekonomiye zarar mı Türkiye’yi büyüttü mü?

Muhalefet partileri ve medya kurumları, Kur Korumalı Mevduat’ın ekonomiye yük getirip zengini daha fazla zengin hale getirirken fakirliği artırdığını savunuyor. KKM’yi savunanlar ise sistemin Türkiye’yi büyüttüğü ve ek istihdam sağladığı görüşünde…

TIMETURK ­­­| HABER MERKEZİ

Geçtiğimiz Aralık ayında döviz ve altında uygulamaya konulan Kur Korumalı Mevduat (KKM) sistemi tartışılmaya devam ediyor. Muhalefet partileri ve medya kurumları, KKM'nin ekonomiye yük getirip zengini daha fazla zengin hale getirirken fakirliği artırdığını savunuyor.

Muhalefetin bu noktada tezi; bütçeye yansıyan rakamlar… Mesela KKM'nin bütçeye maliyeti ağustosta 15 milyar TL oldu. Önceki ay döviz kurlarındaki sert artışın etkisiyle Merkezi bütçeden KKM sahiplerine ödenen tutar temmuz 2022'de ise 23,3 milyar TL olmuştu.

EK İSTİHDAM SAĞLADI

Yeni Şafak'ta İbrahim Acar imzasıyla yayımlanan haberde ise Kur Korumalı Mevduat'ın istihdamı koruyup Türkiye'yi büyüttüğü tezine yer verildi. Haberde şu ifadelere yer verildi: Geçtiğimiz aralık ayında başlatılan Kur Korumalı Mevduat uygulaması, döviz kurlarının aşırı yükselmesini dizginlediği gibi, Türkiye'nin güçlü şekilde büyümesine katkı verdi ve yüz binlerce kişilik ek istihdam sağlamasına yardımcı oldu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 20 Aralık 2021'de açıkladığı Kur Korumalı Mevduat açıklamasının üzerinden 10 ay geçti. Açıklamanın ardından vatandaşlar ve şirketler birikimlerini dolar yerine Kur Korumalı Mevduatlarda değerlendirmeye başladı. Kur korumalı hesaplarda biriken para miktarı 1 trilyon 370 milyar lirayı aştı. Kur Korumalı Mevduat ve Katılım Hesaplarını tercih eden vatandaşların ve şirketlerin toplam sayısı 2 milyon 138 bin 489'a ulaştı.

TL MEVDUATININ %35'İ KUR KORUMALIDA

Muhalefetin eleştirilerine rağmen büyük ilgi gören Kur Korumalı uygulamasının ulaştığı rakam, bankacılık sektörünün toplam mevduatının yüzde 16'sını ve TL cinsi mevduatların ise yaklaşık yüzde 35'ini oluşturuyor. Üstelik uygulama sayesinde ortalama mevduat vadesinin 45 gün olan Türkiye'de, önemli bir kaynağın TL olarak 90 günlük vadede tutulmasını sağladı.

GÜÇLÜ BÜYÜME VE İSTİHDAM SAĞLADI

Kur Korumalı Mevduat uygulamasıyla birlikte Merkez Bankası, Eylül-Aralık 2021 döneminde faizi 5 puan (500 baz puan), bu yıl ise 2 puan (200 baz puan) olmak üzere toplam 7 puan (700 baz puan) düşürmesi, hem yüksek büyüme sağladı hem de istihdamı artırdı. Şirketlere uygun oranlarda sağlanan kredilerin de etkisiyle Türkiye bu yılın ilk çeyreğinde yüzde 7,5 ve ikinci çeyrekte ise yüzde 7,6 büyüme kaydetti. ABD'nin iki çeyrek üst üste yaşadığı küçülme ile resesyon yaşadığı, Avrupa ülkelerinin resesyon riskiyle karşı karşıya kaldığı bu yılın ilk yarısında Türkiye'nin yüzde 7,5 büyümesinde faiz düşürmenin büyük etkisi oldu.