Enola Holmes 1 konusu | Enola Holmes oyuncuları - Enola Holmes 2 çıkacak mı?
Enola Holmes 1 konusu | Başrollerini Millie Bobby Brown, Henry Cavill, Sam Claflin'in paylaştığı Enola Holmes'in konusu, oyuncu kadrosu çok sevildi. İkincisi çıkan filmin konusu, senaryosu, oldukça güzel bir zemine oturtuldu. Peki ama Enola Holmes konusu ne? Enola Holmes 2 çıkacak mı? Enola Holmes oyuncuları ve filmin detayları...
2022-09-27 13:03:51
Enola Holmes 1 konusu | Başrollerini Millie Bobby Brown, Henry Cavill, Sam Claflin'in paylaştığı Enola Holmes'in konusu, oyuncu kadrosu çok sevildi. İkincisi çıkan filmin konusu, senaryosu, oldukça güzel bir zemine oturtuldu. Peki ama Enola Holmes konusu ne? Enola Holmes 2 çıkacak mı? Enola Holmes oyuncuları ve filmin detayları...
Enola Holmes 1 konusu
Enola Holmes filminin konusu;
Kayıp annesini arayan Enola Holmes adlı cesur genç kız, ağabeyi Sherlock'u kurnazlıkla alt etmek ve kaçak bir lorda yardım etmek için hafiyelik becerilerini kullanır.
Enola Holmes 1 oyuncu kadrosu
- Millie Bobby Brown
- Henry Cavill
- Sam Claflin
- Helena Bonham Carter
- Louis Partridge
- Burn Gorman
- Adeel Akhtar
- Susan Wokoma
- Frances de la Tour
- Fiona Shaw
Enola Holmes filmi türü
2020 yılında yayınlanan Enola Holmes filminin türü; Gizem, Aile Filmleri, Dönem Filmleri, Kitaplardan Uyarlanan Filmler, Aksiyon ve Macera, Dramalar olarak belirtildi.
Enola Holmes 2 hakkında
Enola Holmes 2 filminin detaylarını aşağıdaki haberden öğrenebilirsiniz.
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