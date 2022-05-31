İSO 500 listesi 2022 | Türkiye'nin en büyük 500 şirketi hangisi? İSO 500'de hangi şirketler, firmalar var? İSO 500 firma ve şirkteler sıralama listesi 2022 yayınlandı. İstanbul Sanayi Odası (İSO) sanayi devlerini 500 sıralama listesi halinde açıkladı. Zirvede bu sene de Türkiye Petrol Rafinerileri AŞ (TÜPRAŞ) yer aldı. Ford Otomotiv 2. sırada yer alırken 3. sırada ise Star Rafineri yer aldı. İşte 2022 İSO 500 sanayi kuruluşları listesi...

İstanbul Sanayi Odası (İSO) 1968 yılından bu yana aralıksız yapılan “Türkiye'nin 500 Büyük Sanayi Kuruluşu Araştırması”nın 2021 yılı sonuçlarını açıkladı. 2022'de açıklanan İSO 500listesinde zirvede Türkiye Petrol Rafinerileri AŞ (TÜPRAŞ) yer aldı. 136,8 milyar lirayla en büyük sanayi kuruluşu unvanını elinde tutan TÜPRAŞ'ı 67,3 milyar lirayla Ford Otomotiv takip etti. Üçüncü sırada ise "Star Rafineri" yerini aldı. Star Rafineri'yi 46,2 milyar liralık üretimden satışla "Toyota Otomotiv" takip ederken, beşinci basamakta 38,7 milyar lirayla geçen yıl listenin 10. sırasında yer alan "İskenderun Demir ve Çelik" yer aldı. Altıncı sıradaki şirket isminin açıklanmasını istemezken, "Ereğli Demir ve Çelik" 36,8 milyar lirayla 7'nci, "Arçelik" 35,8 milyar lirayla 8'inci, Oyak-Renault 34,4 milyar lirayla 9'uncu, Tofaş 26,6 milyar lirayla 10'uncu oldu.

İSO 500 listesi 2022

İSO 500 listesinin tamamına ulaşmak için yukarıdaki bağlantıya tıklayınız.

Türkiye'nin en büyük 500 şirketi hangisi?

Odakule'de Fazıl Zobu Meclis Salonu'nda düzenlenen basın toplantısında İSO Yönetim Kurulu Başkanı Erdal Bahçıvan tarafından 54.sü açıklanan “Türkiye'nin 500 Büyük Sanayi Kuruluşu Araştırması” na göre, 2021 yılında üretimden satışlara göre en büyük kuruluş 136 milyar 793 milyon TL TÜPRAŞ (Türkiye Petrol Rafinerileri A.Ş.) oldu. Sıralamada ikinci 67 milyar 305 milyon TL ile Ford Otomotiv Sanayi A.Ş., üçüncü 55 milyar 187 milyon TL ile Star Rafineri, dördüncü 46 milyar 152 milyon TL ile Toyota Otomotiv ve beşinci de 38 milyar 669 milyon TL ile İskenderun Demir ve Çelik oldu.

Geçen seneye göre yüzde 73,8'lik artış

Türkiye'nin 500 büyük sanayi kuruluşunun üretimden satışları geçen yıl 2020'ye göre yüzde 73,8 artarak 2,05 trilyon liraya ulaştı. Artışın yüksek olmasında, ihracattaki güçlü büyüme ile döviz kurları ve enflasyondaki hareketlenme etkili oldu.

2021 tüketici enflasyonundan arındırıldığında üretimden satışların reel olarak önceki yıla göre yüzde 27,7 ile oldukça yüksek bir artış sergilediği görüldü.

İSO 500'ün ihracatı 2021'de yüzde 33,9'luk artışla 85,8 milyar dolara ulaştı. Söz konusu şirketler, Türkiye ihracatının yüzde 38,1'ini, sanayi ihracatının ise yüzde 39,4'ünü gerçekleştirdi.